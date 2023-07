Q uando non c’è più nulla che funzioni, arriva il momento di tirar fuori l’artiglieria pesante per tornare ad essere splendida.

Integratori alimentari e nutraceutici stanno vivendo una fase di boom mai vista prima.

Indipendentemente dalle fasi del ciclo e delle stagioni, ci sono momenti di particolare stress che, volenti o nolenti, presentano un conto - anche piuttosto salato - sul nostro corpo. Il risultato è che i capelli non cadono solo in autunno, le unghie non sono fragili solo perché stiamo seguendo un regime alimentare proibitivo e non bilanciato e la stanchezza può colpirti anche poco dopo il rientro dalle vacanze. E poi c’è la pelle, che purtroppo è suscettibile ad ogni cambiamento ambientale, climatico, ormonale (e la lista è ancora lunga) e non appena succede qualcosa, purtroppo lo si legge in faccia.

A cosa servono gli integratori

Gli integratori alimentari, come suggerisce la parola, servono per integrare la normale alimentazione nei casi in cui vi è un deficit di sostanze nutrienti o perché ne aumenta il fabbisogno. Gli integratori servono ad aiutare il nostro corpo laddove ne ha più bisogno o ha delle carenze per i motivi più diversi: esistono infatti nutraceutici per ogni esigenza, dal reintegrare sostanze nutritive che si disperdono tramite la sudorazione durante lo sport, per sopperire alla comparsa di unghie deboli, alla caduta dei capelli, per aiutare il microcircolo, favorire la digestione, per depurare l’organismo: pensa a un’esigenza che potresti avere è molto probabilmente puoi trovare la risposta (e il supporto) in un integratore. Inoltre ne esistono anche specifici per uomini e donne, come per esempio quelli per il ciclo o per la menopausa.

I migliori integratori da provare per pelle, unghie, capelli ed energia

I motivi che ci spingono a provare gli integratori possono essere i più diversi: c’è chi li prendere regolarmente, come parte di uno stile di vita, c’è chi li utilizza stagionalmente o secondo necessità del momento e chi invece rimane un po’ perplesso.

Una cosa è certa, non fanno miracoli nottetempo, ma richiedono un po’ di costanza e solo alla fine del ciclo potrai toccare con mano i benefici derivanti dall’assunzione di nutraceutici.

Magnesio Supremo

Il magnesio contribuisce a moltissime funzionalità del nostro organismo tra cui riduzione della stanchezza, produzione di energia, corretto funzionamento muscolare, ossa e denti sani, equilibrio di minerali e funzionamento del sistema nervoso.

Nutrilite Cardo Mariano

Il Cardo Mariano il fegato e stimola la sua funzione disintossicante, aiutando a preservare la normale attività epatica e, insieme alla curcuma, favorisce la digestione e aiuta l'organismo a depurarsi. La formula è arricchita con un concentrato di ciliegia Acerola, ricche di vitamina C, e con l'esclusivo concentrato di bioflavonoidi dal potere antiossidante.

Phyto Phanere

È un integratore alimentare a base di aminoacidi solforati, vitamine, estratti vegetali e minerali, tra cui lo zinco che contribuisce a mantenere unghie e capelli in buono stato di salute. La vitamina B6 favorisce la fisiologica sintesi della cisteina. La biotina (Vitamina B8) contribuisce a mantenere i capelli belli e in slaute.

Stanartis Tricostrong Compresse

A base di mela melannurca che ha un elevato potere antiossidante per contrastare l’invecchiamento cellulare e la caduta dei capelli. La presenza di vitamina B rivitalizza il cuoio capelluto e fortifica i bulbi piliferi. Questo integratore favorisce anche la produzione di cheratina, proteina e principale costituente della fibra capillare.

The Longevity Suite Longevity +

A base di Mirtillo e Melograno, utili come antiossidanti, con Zinco e Selenio che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, questo integrator stimola il rinnovamento cellulare; rallenta il processo di invecchiamento; svolge un’azione antinfiammatoria e antiossidante e regolarizza i processi fisiologici dell’intero organismo.

Cristalfarma Giovìna

A base di Venerinase®, una miscela sinergica di attivi botanici e vitamine brevettata (rodiola, tribulus, moringa, alga wakamè, acido folico e vitamina B12) favorisce il vigore e migliora il benessere e la vitalità della donna. Inoltre supporta il benessere psicofisico della donna grazie alla sua azione tonica e di sostegno metabolico (rodiola, tribulus, moringa e acido folico); favorisce il benessere di pelle, unghie e capelli (alga wakamè e zinco) spesso compromesso dai disturbi ormonali e favorisce il buon umore (rodiola).

Blandìes Integratore Alimentare Giorno

I peptidi del collagene rafforzano la pelle, favorendone elasticità, tono e idratazione; l’acido ialuronico contribuisce all’idratazione e al turgore cutaneo rimpolpando la pelle; lo zinco aiuta a mantenere il giusto equilibrio della pelle e la vitamina C stimola la sintesi di collagene ed è fondamentale per la neutralizzazione dei radicali liberi, mentre l’utenza e resterà troll proteggono le cellule dai danni.

Cuure Collagene

Contiene due tipi di collagene marino idrolizzato e vitamina C. Il collagene è la proteina strutturante presente in maggior quantità nel corpo umano e la sua presenza garantisce la coesione e l’elasticità di pelle, ossa, cartilagini e articolazioni. Il corpo umano produce autonomamente collagene, fino ai 30 anni: superata questa soglia d’età, la produzione di collagene diminuisce dell’1% ogni anno, con conseguente deterioramento della sua disponibilità e qualità. Gli effetti di una scarsa produzione di collagene possono riflettersi nel rilassamento cutaneo, nella comparsa delle rughe e nel riscontrare una maggior fragilità articolare.

