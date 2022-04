Beauty routine viso: le ultime tendenze che devi assolutamente provare

S tanca della solita beauty routine viso? Ecco tutte le ultime tendenze da provare per donare nuova linfa ai tuoi rituali di benessere. Dai tool ghiacciati a effetto drenante agli ingredienti di ultima generazione, scopriamo insieme cosa c'è di nuovo nella beautysphere.

L'industria beauty lo sappiamo, non si ferma mai. Nuovi prodotti, ingredienti innovativi e trend virali delineano un panorama in continuo cambiamento, sicuramente super stimolante, ma dove non è sempre facile orientarsi. Spesso infatti finiamo per sentirci spaesati, non sapendo cosa scegliere e sopratutto, cosa è davvero adatto alla nostra pelle.

Sicuramente, provare tutto e sempre non è la soluzione. Per questo abbiamo scandagliato il web alla ricerca delle ultime tendenze per la beauty routine viso che - secondo The Wom - vale davvero la pena inserire nella skincare routine per una pelle sana e giovane a lungo. Continua a leggere, e scopri quelle che fanno per te!

La rivincita delle ceramidi

Hai mai sentito parlare di barriera cutanea? Si tratta dello strato più esterno della nostra pelle, una sorta di barriera protettiva fatta di lipidi che mantiene ottimali i livelli di idratazione e nutrimento. E' un'aspetto fondamentale da proteggere per assicurarci che la nostra pelle sia in salute: per questo bisogna evitare esfoliazioni troppo frequenti o prodotti troppo aggressivi. E se si danneggia? Ecco che entrano in gioco i prodotti a base di ceramidi, grassi buoni dall'azione protettiva e riparatrice super efficace. Un'ottima aggiunta per la skincare routine se si sente la pelle secca o disidratata.

Skinmalism

Una parola a metà tra skin e minimalism, che indica la nuova direzione che pare aver intrapreso l'industria beauty. In due parole? Pochi prodotti, ma buoni, da combinare e abbinare per creare una beauty routine smart, veloce ma efficace. Addio quindi alla chimera dei dieci passaggi (e altrettanti prodotti) della K-beauty: la bellezza del futuro prevede solo il necessario. Per uno stile di vita semplificato, e più sostenibile.

Make-Care: l'unione di due mondi

Cosa succede se make-up e skincare si uniscono? Succede che nasce una nuova generazione di prodotti a metà tra trucco e trattamento, in grado di regalare all'incarnato un aspetto radioso, idratato e rimpolpato. La scienza al servizio del colore, per un effetto my skin but better, ogni giorno dell'anno.

A luci rosse

No, niente di vietato ai minori. Ci riferiamo alla valanga di dispositivi solitamente utilizzati solo nei centri medici ora apprezzatissimi anche nella comodità di casa nostra. Maschere a led, veicolazione transdermica, radiofrequenza: le opzioni sono tante. Sicuramente più piccoli e maneggevoli e meno potenti di quelli presenti in clinica, garantiscono comunque ottimi risultati. Attenzione però a non esagerare.

Il grande freddo

Un altro trend del momento - particolarmente amato da star e celebities - è la crioterapia. Spopolano infatti mille declinazioni di tool ghiacchiati, dalle maschere ai rulli, amatissimi per la loro azione depuffing. Oltre a sgonfiare il viso ed eliminare i principali segni di stanchezza, il freddo stimola il microcircolo e favorisce lo smaltimento di tossine.

Skincare Commestibile

No, non stiamo consigliando di mangiare creme e mousse detergenti. Ma di sposare il nuovo trend olistico secondo il quale la cura della pelle parte dall'interno. Ecco allora che entrano in gioco integratori alimentari studiati per illuminare e nutrire la pelle inside-out, lavorando in sinergia con i prodotti ad uso tipico. Effetto glow assicurato.