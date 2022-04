B eauty addicted a rapporto: è arrivato il momento di sfruttare la tecnologia a nostro favore e, dopo mille e più device, è il turno della maschera viso LED. Qui ti spieghiamo perché dovresti pensarci per un prossimo autoregalo.

Maschera viso LED, ne hai mai sentito parlare? Se la risposta è no, ed è comprensibile, questa mini guida - comprese le migliori sul mercato - ti aiuterà a fare chiarezza perché questi device, da usare in totale sicurezza a casa, devono entrare a far parte della tua beauty routine e della cura della tua pelle.

Maschera viso LED: a cosa serve

Proprio come dice il nome stesso, le maschera viso a LED sfrutta la lunghezza d'onda della luce LED per portare giovamento alla pelle e alla cute. In passato, infatti, diversi studiosi e dermatologi avevano studiato e valutato il potere di questo tipo di luce, cioè Light Emission Diode, caratterizzata da onde di luce a bassa intensità.

Prima usata per forme più gravi e patologie della pelle, la luce LED venne poi sdoganata per i trattamenti estetici tanto da diventare un mezzo sempre più usato e amato per combattere l'invecchiamento precoce e tutto ciò che ne consegue.

Oggi, la maschera viso LED, inoltre permette non solo di combattere rughe e macchie cutanee, ma anche di migliorare la situazione di pelli impure o caratterizzate da acne e infiammazioni da brufoli. Merito della fotobiostimolazione, che stimola la circolazione sanguigna, la produzione di collagene e permette di combattere i brufoli.

Come funziona la maschera viso LED

Solitamente caratterizzate da una struttura rigida che copre l'intera superficie del viso, le maschere led devono essere prima posizionate e poi azionate tramite un telecomando ad hoc. In questo modo verrà attivata e proà iniziare ad agire in base alle esigenze della singola persona. Basterà attendere in totale relax il tempo di posa e ripetere il trattamento ogni settimana.

Le due luci principali che vengono utilizzate sono quella rossa, che stimola il collagene e agisce in profondità per migliorare il tono della pelle, e quella blu che, invece, ha un azione disinfettante e che, uccidendo i batteri, diminuisce la presenza di brufoli andando anche a dare ulteriore luminosità al viso.

In commercio, tra le numerose maschere in vendita, ne esistono alcune che presentano anche altre frequenze di luce led ma, solitamente, hanno solo azioni di contorno.

La maschera viso LED ha controidicazioni?

Nonostante le maschere in questione sfruttino la luce LED è bene sapere che queste frequenze, essendo a bassa intensità, non si surriscaldano e, per questo motivo, non si corre alcun rischio di scottature o simili.

Proprio per questo motivo non ci sono controindicazioni per le maschere viso LED quando si parla di situazioni nella norma e dove la pelle non è già sottoposta a ulteriori stress o trattamenti invasivi.

Le migliori maschere viso LED

Le migliori maschere viso LED racchiudono la tecnologia a portata di skincare e qui troverai la nostra selezione.

Dr Dennis Gross

La maschera Skincare Drx Spectralite FaceWare Pro è un dispositivo indossabile che individua e combatte i segni dell'invecchiamento in tre minuti. Ben 62 luci a LED in modalità blu, per migliorare l'aspetto e della pelle spenta, e 100 luci a LED in modalità rossa, per un aspetto decisamente più sodo.

Skin Gym

Da posizionare sul viso deterso e dopo aver applicato la tua crema giorno, la maschera WrinkLit LED permette di trattare la pelle con la terapia della luce blu, rossa o arancione, ognuna con una funzione diversa:

- terapia a luce blu: da utilizzare sulla pelle a tendenza acneica;

- terapia a luce rossa: per le imperfezioni legate all'età;

- terapia con luce arancione: per dare luminosità alla pelle.

Basteranno 15-30 minuti di trattamento per una nuova pelle.

Foreo

Un dispositivo smart di nuova generazione che impegnerà solo 90 secondi del tuo tempo per trattare a fondo la pelle. Oltre la luce LED a spettro completo di ben 8 tonalità, questo device combina le formule di ispirazione coreana con crioterapia, termoterapia e pulsazioni T-Sonic.

Hime Sama

Un trattamento per la pelle dedicato alla pelle come in una SPA. Ben 7 colori diversi che lavoreranno per migliorare l'aspetto della pelle grazie alle onde della luce LED:

Luce Rossa: della produzione di collagene;

Luce Blu - lenisce e rassoda la pelle;

Luce verde - rassoda la struttura della pelle;

Luce Gialla - riduce il rossore;

Luce viola - rilassante, migliora la pelle;

Luce Blu Chiaro - lenisce la cute;

Luce Bianca - accelera il metabolismo dei tessuti.

Project E Beauty

Un maschera LED pensata per migliorare e ringiovanire la pelle, aggiungendo uno step in più alla tua skincare routine giornaliera. Basteranno 15 minuti in totale relax per riportare il viso in salute e ridargli salute e luminosità.

