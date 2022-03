Beauty Hacks da TikTok: eccone 5 da provare!

A lla ricerca di un nuovo metodo per applicare il contouring o di una tecnica infallibile per capelli bellissimi? Sei nel posto giusto: abbiamo scandagliato TikTok per trovare i migliori beauty hacks del momento, tutti da provare. Pennelli e spazzole alla mano... si comincia!

Primo passaggio: avere TikTok. Se fino ad ora sei riuscita a non aprire quel vaso di Pandora da più di un miliardo di utenti, ora è arrivato il momento di cedere. Ma per una buona causa! Costruito per la condivisione rapida di video brevi (dai 30 secondi ai 3 minuti), TikTok si è trasformato rapidamente in una miniera d'oro per chi ama trucchi e hacks di ogni tipo, specialmente in fatto di beauty. Ma cos'è un beauty hack? Un suggerimento di bellezza, in grado di semplificare la beauty routine e garantire un risultato sorprendente. Certo, c'è tanto fumo e poco arrosto ed è facile perdersi per ore in un mare di video poco utili. Per questo, abbiamo selezionato alcuni dei migliori TikTok beauty hacks degli ultimi mesi, e li abbiamo riuniti in un'unica, pratica guida. Dallo slugging al contouring a pois, ce n'è per tutti i gusti. Pronta a sperimentare?

Questa sera prova lo slugging

Il nome, che in italiano tradurremmo come "lumacare", prende ispirazione dalla scia viscida lasciata da questi simpatici animaletti a chiocciola. In pratica si tratta di terminare la skincare serale con un prodotto occlusivo, come la vaselina, per mantenere tutto il nutrimento e l'idratazione nella pelle. Ottimo sopratutto nei mesi più freddi, e per riparare una barriera cutanea danneggiata.

Arriccia i capelli con i calzini

Chi ha bisogno dell'ultima, costosissima tecnologia quando bastano un paio di calzini? Basta applicare un balsamo senza risciacquo sulle lunghezze e attorcigliare le ciocche di capelli sul tuo paio preferito di calzini. Dormici su, e al risveglio avrai ricci morbidi e voluminosi.

Metti il sapone sulle sopracciglia

Questo trend è diventato talmente virale da ispirare la nascita di prodotti cosmetici effetto saponetta. Ma per chi voglia provarlo senza spendere una fortuna, basterà far scorrere uno spoolie su una saponetta inumidita e pettinare le sopracciglia verso l'alto. Questa tecnica garantisce sopracciglia naturali, piene e voluminose che non si spostano per tutta la giornata.

Ottieni un lifting con il blush

Dimentica i tempi in cui il blush serviva a dare un pizzico di colore alle guance. Questo prodotto può diventare il tuo alleato numero uno nel falsificare un effetto lifting davvero credibile. Come? Basta cambiargli posizione. Applicalo sulla parte alta dello zigomo, appena sopra il contouring e non portarlo verso il centro del viso bensì concentralo lateralmente.

Contouring, punto.

Megan Lavallie ha sconvolto il #beautytok con un hack davvero semplice ma rivoluzionario per applicare il contouring. "C'è un punto qui sulla tua guancia in cui se facessi un buco, toccheresti i denti". Proprio li, va fatto un bel punto di contouring in crema, per poi sfumare senza spostare il prodotto avanti e indietro, ma concentrandolo solo li. Viso snello e zigomi alti garantiti!