La linea di prodotti beauty di Alice Campello è una dichiarazione d’amore

M asqmai è la linea skincare creata da Alice Campello, ispirata dalle sue reali esigenze di mamma e dall'amore per sé e la sua famiglia

Quali sono gli ingredienti più importanti per una nuova linea di skincare? L'efficacia, sicuramente, la passione, l'impegno, ma soprattutto l'amore, per sé e per le persione a cui teniamo di più.

Masqmai, la linea skincare, ideata da Alice Campello, nasce dalle esigenze reali della sua vita quotidiana, di donna e mamma, nel trovare dei prodotti beauty realmente efficaci e funzionali per la cura della pelle del viso e del corpo. Tutti i prodotti nascono infatti dall'esperienza diretta di Alice, come Natural Beauty Elixir, un mix di oli preziosi 100% naturali spremuti a freddo che nutrono e rendono la pelle più elastica. Un alleato prezioso soprattutto in gravidanza. In Masqmai Alice ha messo testa ma soprattutto cuore, puntando sulla ricerca e pensando alle esigenze reali delle donne che altro non vogliono che sentirsi al meglio nei propri panni.

Masqmai abbraccia la filosofia clean beauty ed è cruelty free, senza per questo rinunciare all'efficacia, grazie a principi attivi altamente concentrati.

Oltre al cult Natural Beauty Elixir, perfetto per la pelle di viso e corpo ma anche capelli e unghie, Masqmai si compone di una linea completa di skincare viso per una beauty routine completa (il prodotto da provare? I boosters), una collezione make up, prodotti corpo e capelli. Trovate Masqmai in vendita da Sephora.

