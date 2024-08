Le maschere viso effetto cooling che rinfrescano e leniscono dopo una giornata di sole

A rsa dal caldo dell'estate, la pelle del viso ritrova comfort grazie a queste maschere imbibite di attivi idratanti e restituivi, che portano estrema freschezza

Tempo di vacanze, l'estate è la stagione in cui, volenti o nolenti, i raggi del sole penetrano la pelle portando calore e attivando la produzione di melanina. Seppur protetta a dovere con formule SPF per viso e corpo, la pelle tende spesso ad arrossarsi, seccarsi e dare quella sensazione di bollore a fine giornata. Un ottimo alleato di cui fare le scorte per le giornate a bordo vasca o sulla battigia non possono che essere le maschere rinfrescanti.

Le maschere viso effetto cooling che rinfrescano il viso e i sensi

Insieme alle creme doposole, toccasana per trattare la pelle del corpo, le maschere viso effetto cooling sono il segreto con cui restituire alla pelle idratazione e benessere. Esse presentano una struttura in tessuto o in idrogel imbibita di attivi e sostanze naturali che, a contatto con la cute, portano immediatamente una sensazione di comfort.

L'aloe vera, l'acido ialuronico, la camomilla sono solo alcuni degli ingredienti chiave che permettono a questi prodotti di portare freschezza e lenire la pelle accaldata dal sole. Se poi le si conserva in frigorifero, o le si mette per qualche minuto in congelatore, massimizzano la loro azione, per un bagno di freschezza crioterapico.

Per trarne il massimo beneficio, basta applicarne una a fine giornata sulla pelle detersa e asciutta e farla agire per almeno 10 minuti. In questo tempo di posa gli attivi penetrano la barriera riportando il film idrolipidico in equilibrio, mentre rossori e irritazioni vengono delicatamente lenite per una pelle fresca e luminosa.

Le migliori maschere viso effetto cooling

Scopri la nostra selezione di must have e novità da provare.

Rougj, Twiga

Con oro colloidale, olio di vinaccioli ed estratto di rodiola ad azione anti-age e antiossidante, oltre che un pool di attivi lenitivi come l'estratto di camomilla, quello di altea, di calendula e malva, le maschere viso doposole di Rougj sono il prodotto da avere per trattare le pelli adulte e mature che vogliono contrastare, iniseme agli arrossamenti, l'invecchiamento cutaneo promosso dal sole.

Pixi, After Sun

Una maschera doposole che contiene tutto l'indispensabile per portare freschezza, idratazione e calma alla pelle a fine giornata. All'interno della formula di cui è imbibita si trovano infatti aloe vera, un portento per le pelli secche e arrossate o scottate dal sole, camomilla e cetriolo, dalle proprietà altamente idratanti.

Mediterranea, Sun After

La protagonista della maschersa doposole calmante di Mediterranea è l'estratto di alga dorata, un ingrediente dalle potenti proprietà lenitive, perfetto quindi per il trattamento di scottature solari. La loro fibra in bambù imbibita di fresco liquido è altresì un toccasana per le pelli disidratate, in cerca di un bagno d'acqua rivitalizzante.

Face D, Instant Refreshing Aftersun Mask

L'acido ialuronico a 3 pesi molecolalri assicura una penetrazione tanto in profondità che in superficie, mentre la camomilla e l'avena si prendono cura della pelle arrossata e affaticata dal sole, il tutto per assicurare un'azione rinfrescante e rigenerante alla pelle.

Garnier, doposole

Dalla linea Ambre Solaire di Garnier arrivano invece le maschere doposole a base di acido ialuronico e amamelide, una pianta dalle alte propriertà calmanti, antiossidanti e tonificanti. Una volta applicata sul viso, questa dona un'istantanea freschezza, il tutto prevenendo la comparsa di desquamazioni e quidi prolungando l'abbronzatura.