Cos’è la cheratopigmentazione, la tendenza social per cambiare colore agli occhi

S embra fantascienza, ma non lo è: cambiare colore agli occhi è possibile, persino facile, ma occorre fare attenzione: nonostante i risultati entusiastici diventati virali su TikTok, la cheratopigmentazione è un intervento che può avere delle complessità

Resa appetibile dai video sui social, la procedura che porta a cambiare il colore degli occhi è l'ultima tendenza diventata virale su TikTok. Un sogno che diventa realtà, che permette di ottenere iridi chiare e luminose, persino se originariamente molto scure. Diventato popolare in Italia grazie a Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, la cheratopigmentazione è l'intervento chirurgico più chiacchierato online. L'obiettivo, ovviamente, è sfoggiare un nuovo paio di occhi azzurri. Un'operazione non certo priva di rischi e, anzi, estremamente delicata che, nonostante i risultati sorprendenti, non dovrebbe essere presa alla leggera.

Che cos'è la cheratopigmentazione, la tecnica che permette di cambiare colore agli occhi

Semplificando, la cheratopigmentaizone consiste nell'utilizzare dei pigmenti per colorare l'iride. Un'operazione che cambia a seconda della quantità di melanina presente, la proteina che determina la sfumatura di colore dell'occhio e che può essere manipolata con il laser - la tecnologia più diffusa è la FAK - permettendo l'inserimento di un pigmento che ne modifica il colore. Le sfumature disponibili sono tantissime, da selezionare prima dell'operazione attraverso un foto-editing digitale che possa mostrare il risultato finale. Il pigmento, naturalmente, viene sovrapposto a quello naturale: proprio per questo, se a un'iride scura si sovrappone un colore chiaro, il risultato saranno sfumature tra l'azzurro e il verde.

Un intervento semplice, che dura circa 10-15 minuti e che può essere eseguito con un'anestesia topica. Elementi che, però, non devono ingannare: la cheratopigmentazione viene eseguita su una struttura sensibilissima come la cornea e, per questo, il rischio di complicazioni è molto alto.

Gli effetti collaterale a cui fare attenzione

Trattandosi di microchirurgia, l'operazione per cambiare colore agli occhi può avere diversi effetti indesiderati, a partire da infezioni della ferita, dispersione del pigmento, cicatrizzazione anomala, fotosensibilità e danni ai nervi. Purtroppo, infatti, durante la visita oculistica che precede l'operazione non è possibile osservare iride e retina e, dunque, la mancata diagnosi di patologie pregresse potrebbe compromettere il risultato. Da non sottovalutare le complicanze a lungo termine, ancora sconosciute poiché si tratta di un intervento ancora nuovo, con un follow up di meno di 10 anni.

Chi può fare l'operazione?

Come è ovvio, non tutti possono sottoporsi alla cheratopigmentazione. Chi ha una cornea sottile e i pazienti affetti da glaucoma e altre patologie dell'iride, ad esempio, non possono cambiare colore degli occhi. Allo stesso modo, chi soffre di diabete dovrebbe evitare questo intervento, poiché non è possibile esplorare in modo completo le strutture oculari.