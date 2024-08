Swirly Nails, il trend-“vortice” ipercreativo (e superversatile)

L a tendenza Swirly Nails consente di combinare in modo molto originale l’amore per arte astratta e tinte vivaci. Le unghie decorate con sagome di piccoli vortici sono, inoltre, perfette per omaggiare gli Anni ’60.

Le stampe degli abiti Sixties atterranno sulle unghie, confermando che il desiderio di coniugare amore per i trend del passato e tendenze nuove, tutte da plasmare, è quantomai vivo. Il risultato? Le Swirly Nails. Culla di numerosi trend, gli Anni ’60 danno l'ispirazione per una nail art molto fantasiosa, spesso coloratissima, perfetta per evocare solarità in qualsiasi stagione.

Cosa sono le Swirly Nails

Come si intuisce facilmente dal loro nome, le Swirly Nails sono unghie che “indossano” disegni curvilinei simili a microvortici. Tali figure sono realizzabili sia in colori tenui sia, per metterne in netta evidenza l’incisività, in sfumature strong. Queste ultime sembrano essere particolarmente gettonate e, in effetti, sanno donare a una nail art già di grande impatto un look ancor più brioso. I social network sono, come spesso accade, una sorgente di idee pressoché inesauribile. Poiché mettere in moto la fantasia e farsi avvolgere da un turbine di nuance è molto divertente, il consiglio è quello di iniziare a lasciarsi conquistare dal trend dando un’occhiata a un po’ di inspo.

Come fare le Swirly Nails?

Proprio perché si tratta di una tendenza molto creativa con protagonisti colori e linee, non esiste un vademecum dello stile da seguire per realizzare un look favoloso. Se, come detto, le nuance vivaci si direbbero molto popolari, quelle soffici come il bianco neve e il rosa pastello sanno accompagnare altrettanto bene le curve del trend.

La gamma delle nuance vibranti

Per togliersi dalla testa ogni dubbio che fa ancora restare in bilico tra colori energici e altri più delicati, un primo passo utile è prendere in esame le sfumature maggiormente accese dell’arcobaleno. In particolare, a seconda della personalità che si desidera conferire ai “vortici”, si può prendere in considerazione l’idea di regalarsi una nail art in tinte juicy o ancora più strong. Come detto, la tendenza Swirly Nails strizza decisamente l’occhio alla moda Anni ’60, periodo in cui le fantasie erano davvero in voga. Tuttavia, a seconda delle nuance adoperate, il trend si accosta agevolmente pure alle atmosfere di altri decenni, ad esempio gli Anni ’80, ’90 e i primi Anni Duemila.

Unghie in stile a tutta grinta? Il trend dei “turbini” si adegua alla perfezione, è sufficiente interpretarlo adoperando colori intensi, saturi come il fucsia e l’arancio più deciso. La nail art Swirly Nails realizzata con questi due colori svela una piccola sorpresa: le tinte sembrano fondersi insieme, regalando un particolarissimo effetto sfumatura.

Per stupirsi di come le unghie possano trasformarsi in piccoli capolavori basta sfoggiare Swirly Nails tridimensionali. La resa è massima selezionando un colore vibrante come il verde acido, per lasciare che ciascun gesto sia carico dell'energia tipica delle giornate di sole.

Il color mandarino è l’ideale per trasformare unghie piuttosto corte in un succoso concentrato di vivacità. Tra l’altro, l’inspo è perfetta se non si vuole rinunciare a un tocco di stile minimalista come quello conferito alla nail art dalle sottili linee bianche.

Colori sgargianti che tracciano curve in grado di vestire le unghie di creatività. Quando non si sa scegliere tra un colore e l’altro, ci si può chiedere se non sia il caso di impiegare più di una nuance e caratterizzare il proprio stile con un personale, allegrissimo arcobaleno.

Spazio a versioni delicatissime

Con ancora negli occhi una lunga serie di colori effervescenti, voltiamo pagina per capire se il trend Swirly Nails possa ben intrecciarsi con l’uso di sfumature tenui, come quelle più pallide del rosa. In realtà, lo “spoiler” c’è già stato: come accennato in precedenza la risposta è assolutamente sì, anche un pink in tinta pastello sa dare vita a una nail art con cui celebrare i fantastici Sixties.

Il rosa è uno dei colori di punta del 2024. Per un look molto elegante oltre che raggiante, si può optare per una combinazione che convince sulle unghie come nell’abbigliamento, ovvero quella con il bianco.

Tante curve coloratissime che sfrecciano su uno sfondo luminoso e scintillante. Se anche la strada dei tuoi sogni è piena di nuance vivaci e sorrisi smaglianti, questa inspo è la prova che, con un tocco di lucentezza extra, puoi renderla ancora più splendente.