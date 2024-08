Gli impacchi homemade per capelli perfetti post-mare

S ole, caldo, umidità, sale e cloro stressano i capelli, che una volta finita l'estate possono risultare secchi e spenti: è questo il momento di coccolarli con un trattamento semplice ma intensivo, che li nutra e li renda morbidissimi.

Una volta finite le vacanze oltre a dover fare i conti con il ritorno alla realtà, toccano anche quelli con i nostri capelli. Tra il sale e soprattutto il sole, e magari cure non proprio rigorose, potresti ritrovarteli secchi e rovinati, con le punte soprattutto in seria difficoltà. Prima di spuntarli, puoi provare a nutrirli con dei trattamenti specifici come degli impacchi da preparare a casa con ingredienti semplici, ma che sono davvero efficaci. Ideali da applicare anche durante i periodi al mare, sono la coccola che renderà il rientro meno impegnativo. Che tu abbia bisogno di ristrutturare, ammorbidire, districare, lucidare o rinforzare, c'è la ricetta che fa al caso tuo.

L'olio di cocco

L'olio di cocco è un ottimo idratante naturale che penetra profondamente nei capelli, ma può essere utilizzato anche su un cuoio capelluto particolarmente secco. Dopo averli pettinati bene e sciolto i nodi, si applica in maniera generosa direttamente sulla chioma asciutta aiutandosi con un pettine per distribuirlo bene, dopodiché indossa una cuffia, meglio ancora se termica. Lascialo in posa almeno un paio d'ore, tutta la notte invece per un trattamento intensivo, poi si procede con il solito shampoo.

Avocado e miele per nutrire e dare definizione

L'elenco delle vitamine, dei grassi e dei minerali contenuti nell'avocado è davvero lungo, per questo fa così bene sia ingerito che applicato su pelle e capelli, se poi lo uniamo al miele, umettante e antibatterico, abbiamo l'equilibrio perfetto. Bastano questi due ingredienti, rispettivamente la polpa di uno e due cucchiai dell'altro, per nutrire a fondo, dare luminosità e pure purificare i capelli, ma possiamo creare un impacco che sia ancora più ristrutturante aggiungendo due cucchiai di olio di jojoba, più leggero di quello d'oliva, e tre di amido di mais, ovvero la maizena. In questo modo sarà anche idratante e anti-crespo, aiutando a ritrovare la definizione di capelli mossi e ricci.

Olio d'oliva e uovo per ristrutturare i capelli colorati

Se vuoi creare un impacco velocissimo da preparare, a base di ingredienti semplici, economico ma che ridia vita ai tuoi capelli secchi e spenti, quello che devi fare è montare due tuorli d'uovo con altrettanti cucchiai di olio d'oliva. Ok, l'odore non sarà il massimo, ma si tiene in posa sulla chioma asciutta per circa mezz'ora e poi si passa allo shampoo. È indicato anche per i capelli decolorati perché è un impacco elasticizzante oltre che nutriente, aiutando a ravvivare colori e riflessi spenti, e se vuoi renderlo anche rinforzante puoi aggiungere una banana. Ovviamente, andrà lavato via con grande cura, ma l'effetto ristrutturante sarà immediato.

Burro di karité e aloe vera per idratare cute e capelli

Il burro di karité è un potente idratante e nutriente, ideale da unire all'aloe vera che è invece lenitiva, oltre che leggera grazie alla sua consistenza in gel. L'unione bilanciata di questi due ingredienti crea un impacco indicato se senti che tutta la tua testa ho bisogno di un trattamento ricco. Si mescolano due cucchiai di burro e tre di gel, e quando il composto è cremoso, lo applichi sui capelli umidi dalle radici alle punte massaggiando il cuoio capelluto e indossi una cuffia. Dopo un'ora di posa, sciacqua e lava con uno shampoo delicato.