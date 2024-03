Crema per occhiaie e borse: qui trovi le migliori da comprare online

È giunto il momento di dire addio agli occhi gonfi, stanchi e segnati e per farlo ti serve un contorno occhi in grado di idratare e drenare.

Gli occhi gonfi non sono mai andati di moda e su questo siamo tutti d’accordo. Liberarsi definitivamente di occhiaie e borse sotto gli occhi potrebbe non essere semplice, ma trovare il prodotto, o la combinazioni di prodotti giusti potrebbe fare la magia.

Una buona crema per occhiaie e borse è in grado di ridurre notevolmente il problema che ti affligge e se da sola non fosse sufficiente, allora puoi affidarti anche al giusto colore di correttore. Crema occhi e correttore, usati in sinergia, sono in grado di fare una magia.

Crema per il contorno occhi migliore

Se ogni mattina, indipendentemente da quante ore hai dormito, ti svegli puntualmente con due cerchi neri e gonfi intorno agli occhi, è arrivato il momento di agire inserendo una crema per il contorno occhi nella tua skincare routine, mattina e sera.

I cosmetici sono in grado di migliorare notevolmente l’aspetto di borse ed occhiaie, ma in questo caso specifico quello che ti serve è un contorno occhi che non sia solo idratante, ma contenga principi attivi in grado di drenare la zona dove si presentano gonfiori e aloni scuri. Un esempio sono le creme contorno occhi che contengono caffeina, che ha proprietà drenanti e decongestionanti.

Ricorda che i cosmetici non fanno miracoli nel giro di una notte, quindi ci vorrà un po’ prima che tu possa godere dei benefici della tua nuova crema occhi. Nel frattempo ci sono dei piccoli trucchetti che possono aiutarti a rendere la skincare più efficace. Una crema occhiaie miracolosa non esiste, ma può dare miglioramenti sensibili in poco tempo.

La posizione in cui dormi può già fare la differenza. Cerca di coricarti con la testa leggermente sollevata, magari utilizzando due cuscini o uno più alto: già così dovresti diminuire il ristagno di liquidi nella zona oculare.

Il secondo trucco ovviamente è proprio il make-up. Le occhiaie scure infatti possono essere mimetizzate con l’uso del giusto correttore, da scegliere in base al sottotono: giallo per le occhiaie viola e aranciato o albicocca per le occhiaie blu.

Creme per occhiaie e borse sotto gli occhi: come applicarle

Ma concentriamoci ora sul metodo di applicazione del contorno occhi. In generale, qualunque crema e siero contorno occhi va applicato con l’anulare facendo dei movimenti antiorari che aiutano a drenare. In questo modo sarai in grado di ottenere dalla tua crema borse e occhiaie un effetto immediato.

Molti contorno occhi specifici per borse e occhiaie, ma non solo, sono anche dotati di applicatore in acciaio o ceramica che danno un’immediata sensazione di fresco e sollievo. Il metodo di applicazione non cambia: fai una leggerissima pressione seguendo sempre il senso antiorario in modo da portare i liquidi verso l’esterno. Se vuoi amplificare l’effetto fresco del tuo contorno occhi puoi anche riporlo in frigorifero e la mattina ne sentirai tutti i benefici.

Migliore crema per borse occhi da comprare online

Scopri la nostra selezione di creme contorno occhi contro borse e gonfiore da comprare direttamente online.

Depuff & Soothe Eye Gel Occhi Anti-Gonfiore

ESPA Eye Treatment Applicator Tool

Sisley Fluide Contour des Yeux à la Rose Noire

Dermalogica Awaken Peptide Eye Gel

Remescar Correttore Borse Occhiaie

Lierac Diopti Fluido Correzione Occhiaie Illuminante

La Roche-posay Pigmentclar Crema Contorno Occhi Antiocchiaie

Rilastil Camouflage Fluido Correttivo Antiocchiaie Beige

Nuxe Men Contorno Occhi Uomo

