Unghie estive 2023: tutti i colori in tendenza da provare subito

Q uando l’estate chiama, la nail art risponde: ma quali saranno i colori in tendenza per il summertime? Scopriamoli assieme!

Le unghie tornano a essere protagoniste e, per l’estate 2023, si tingono come al solito di nuance neutre, nude e delicate, perfette per dare un tocco classy a qualsiasi mano e adattarsi a qualsiasi evenienza, outfit e occasione - caratteristica imprescindibile per quando si è in vacanza e non si ha tempo (o voglia) di basare le proprie scelte di look tenendo conto anche delle unghie.

Ma non solo: oltre ai rosa, beige e pesca, tonalità vibranti e bold accendono la manicure attraverso sfumature fluorescenti, marine e super sparkling, in una combinazione di color block che giocano con tonalità piene + qualche dettaglio, french, manicure monocromatiche, accostamenti in contrasto, effetti mismatched dove ogni dito presenta una tonalità diversa e perlescenze e microglitter.

Ora però, non resta che scoprire in quali colori unghie per l’estate 2023 declinare queste tendenze!

Nude, nude e ancora nude

Come il classico abito nero da cocktail, anche le unghie nude sono quell’item che non passerà mai di moda: reduci da un inverno che le ha viste imperversare in ogni stile e tipologia (dalle Clean Girl Nails, alle Glazed Donut Nails di Hailey Bieber piene di perlescenze fino ad arrivare alle Milk Bath Nails in una versione più white) ora, grazie alla tendenza Quiet Luxury capitanata da Sofie Richie Grainge, anche le unghie estive mantengono la loro eleganza e raffinatezza, declinandosi in colori tenui, neutri e a metà fra il rosa e il beige.

Rosa Barbie

Tra il nuovissimo film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling che uscirà il 12 luglio e il popolarissimo Barbiecore trend di TikTok, il rosa, è in vetta alle classifiche come colore most wanted di sempre. Ma, attenzione: non stiamo parlando di un semplice rosa, bensì di un Barbie pink shocking e acceso, a metà fra un baby pink e un fucsia. Insomma….il perfetto rosa da Barbie declinato in ogni forma e tipologia.

Blu & co + Mermaidcore

L’azzurro, il blu, il celeste…sono tutti colori che simboleggiano l’estate, con i suoi cieli senza nuvole e il suo mare infinito e maestoso. Di conseguenza, durante questi tre mesi lo vedremo spesso come nail color perfetto per la spiaggia e in tutte le sue mille sfumature: dal baby blu, al blu elettrico fino al blu notte o denim. Ma non solo: la recente popolarità del film La Sirenetta con Halle Bailey ha riportato l'attenzione su tutta quell’estetica mermaid e da sirena fatta di colori marini come il verde acqua o il carta da zucchero, iridescenti e riflettenti a più non posso, proprio come la luce che si specchia nell’oceano.

Colori fluo

Rosa, verde, arancione, giallo, azzurro e chi più ne ha più ne metta ma…in versione fluo. Ebbene sì, i colori neon e bold a più non posso tornano, dopo qualche tempo, per l’estate 2023 - e in tutta la loro brillantezza. Che si tratti di nail art in color block, o, se temi di stufarti troppo presto di tonalità così importanti, con pochi dettagli ma buoni, baby french o double french, le nuance vitaminiche sono più apprezzate che mai.

Argento

Che l’argento abbia scalato una vera e propria ribalta rispetto all’oro, è chiaro a tutti: dalle scarpe, agli abiti, al makeup, il silver si è finalmente ritagliato il posto che si merita. Questo, ovviamente, vale anche per gli smalti e le unghie, che si tingono di sfumature lucenti e specchiate candide come le stelle di notte.