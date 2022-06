E tu hai già sentito parlare delle clean girl nails?

S e anche tu vuoi impreziosire le tue mani con una manicure semplice, delicata e pulita ecco quello che fa per te, la clean girl nails

E dopo i colori fluo, i glitter e tutti i vari trend più eccentrici per una manicure super colorata e appariscente, ecco che torna a fare da padrona la semplicità. Con le clean girl nails, ovvero le unghie da ragazza pulita. Quella della porta accanto ma assolutamente stilosa, chic, elegante e, neanche a dirlo, di tendenza.

Perché si, le clean girl nails s stanno già impazzando tra i social, con milioni di like sulle tante e sempre diverse possibilità per sfoggiare mani e look puliti ma sempre originali. Ma cosa sono esattamente le clean girl nails? Come dice il nome stesso, questa manicure punta all’essenza, alla semplicità. Una nail art minimal, elegante e super chic. Che va a valorizzare le mani in modo naturale e con colori che passano dal pesca o albicocca al nude, dal rosa antico o confetto al bianco latte. Insomma, un concentrato di naturalezza e fascino tutto da provare.

Che enfatizza la bellezza delle unghie con sfumature di colore quasi impercettibile ma dall’effetto assicurato. E che be si adatta a ogni tipologia di occasione o look. Da quelli più basici a quelli più ricercati. Ottime da sfoggiare con un outfit casual ma anche con un look elegante. E ovviamente anche in spiaggia, perché no.

Una manicure e una tendenza che si spoglia di ogni esagerazione per tornare alla sua forma più basica. E che è anche semplicissima da realizzare. Basta optare per smalti dai colori tenui, delicati e quasi invisibili. Unico accorgimento davvero utile da non dimenticare mai? La cura delle tue unghie. Via le cuticole e limatura perfetta sono la base per sfoggiare una clean girl nails a regola d’arte, dove sono le unghie le vere protagoniste. In tutta la loro naturale e sempre unica bellezza.

E per impreziosirle con un delicatissimo tocco in più? Puoi applicare un piccolo strass, o disegnare un dettaglio minimal e in perfetto stile “clean”.

Non ti resta che farti prendere la mano, o sarebbe meglio dire le unghie, dalla clean girl nails. E sfoggiare subito una manicure semplicemente perfetta e che saprà donarti mani da favola in ogni occasione.