G iocano con colori intensi e vibranti, ma esplorano anche nuance più tenebrose e finish inaspettati: le unghie della primavera 2023 raccontano le mille sfaccettature della stagione, tra smalti variopinti come i fiori e giochi di luci e ombre

Sono versatili e inaspettate: le tendenze unghie della primavera 2023 non sono affatto scontate o prevedibili. Dimenticati i classici colori pastello, infatti, le passerelle hanno proposto nail art colorate e vivaci, perfette per anticipare l'estate, ma anche colori scuri e profondi, solitamente riservati all'inverno. A fare la differenza sono texture e finish. Per la primavera 2023, infatti, non si tratterà di semplici manicure con smalto ad effetto glossy: ad arricchire la nail art, infatti, pensano cristalli e strass, ma anche riflessi metallizzati e dettagli tridimensionali, che si accostano a sfumature classiche come rosso, nude o nero, ma anche a tonalità più interessanti come nero, oro o blu metallizzato.

I colori neutri per la manicure

Non solo nude: gli smalti della primavera 2023 giocano con tonalità neutre, ma di design. Accanto al classico bianco lattiginoso, al beige e al rosa, infatti, i colori tenui invadono la manicure regalando raffinatezza alle unghie primaverili. Lunghe o corte, a mandorla o squadrate non importa, purché la nail art sia impreziosita da dettagli tridimensionali e cristalli.

French manicure primavera 2023

Il fascino della french manicure non è destinato a tramontare e, anzi, contagia anche le unghie della primavera 2023. Non solo in versione classica - con la punta dell'unghia colorata di bianco e smalto trasparente - ma anche rivisitazioni couture. Sulle passerelle, infatti, la manicure alla francese è stata reinterpretata con smalto sfumato, ma anche con linee doppie e colori scuri. Un effetto molto particolare, che rende la manicure un omaggio allo stile Y2K senza perdere di vista le tendenze più attuali.

Lo smalto rosso per la primavera 2023

In qualsiasi sfumatura, lo smalto rosso è perfetto per la primavera 2023. Dal classico rosso Hollywood alle tonalità aranciate perfette per accompagnarci fino all'estate, le unghie rosse si portano corte e con una forma leggermente a mandorla, adatta a valorizzare l'intensità del colore senza che la tonalità risulti eccessiva. Il dettaglio finale? Un finish glossato.

Idee unghie primavera 2023: lo smalto metallizzato

Sulle unghie lunghissime o sulla classica forma a mandorla, lo smalto metallizzato è l'idea perfetta per arricchire la manicure di brillantezza. Un finish solitamente riservato alla stagione invernale, che irrompe nella primavera 2023 con la sua forza cromata, che riflette la luce in riflessi cangianti.

Manicure in bianco e nero

Tra le tendenze unghie della primavera 2023 tornano le nail art in bianco e nero. Gli smalti black&white, infatti, sembrano pronti a sostituire il nude con la loro intensità. Le sfumature da provare vanno dal bianco perla al bianco latte, da accostare alla profondità dello smalto nero.

Smalto colorato per la primavera 2023

Niente grida primavera quanto uno smalto colorato. Alla manicure non occorre nient'altro: nuance piene come rosa, giallo e azzurro, infatti, invadono il letto ungueale diventando le protagoniste del look. Da provare anche un effetto mismatched, che unisca non solo smalti colorati, ma anche elementi tridimensionali e forme diverse, da abbinare a piacere.

Unghie primavera 2023: nail art tridimensionali

Per dare movimento e texture alla manicure, la soluzione migliore è giocare con effetti tridimensionali. Gemme, cristalli, strass e dettagli metallici: tutto, purché le unghie della primavera 2023 appaiano movimentate e preziose, perfette per riflettere la luce.