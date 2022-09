La tendenza unghie da seguire subito? Le glazed donut nails di Hailey Bieber

V oglia di brillare e sfoggiare unghie dall'effetto naturale ma in versione super shine? Prova subito la Glazed Donut Nails di Hailey Bieber

Quando si parla di nuove tendenze la modella e influencer Hailey Bieber non ha davvero eguali. E anche questa volta anticipa l’arrivo ufficiale dell’autunno con un trend che siamo certe sarà il più imitato e gettonato della nuova stagione alle porte. Di cosa si tratta? Della Glazed Donut Nails, la manicure preferita della nota icona fashion e che, a suon di hashtag sui social, è già diventata virale e tra le più richieste delle appassionate di nail art e non solo.

Il motivo? La straordinaria luminosità di questa particolare tipologia di manicure che si ispira direttamente alla glassa che solitamente ricopre le ciambelle. Come dire, un concentrato di dolcezza che invoglia chiunque a provarla. E che di fatto è anche piuttosto semplice da realizzare. Ottenendo un risultato impeccabile e delle Glazed Donut Nails che non hanno nulla da invidiare a quelle di Hailey Bieber.

Per replicare sulle tue unghie questo effetto iridescente ma super naturale, quindi, non dovrai far altro che munirti dei prodotti giusti: uno smalto “base” nei toni nude, bianco o rosa, un top coat da applicare alla fine, e uno smalto perlato sostituibile anche con una speciale polvere per unghie dall’effetto shiny.

Prima di tutto, quindi, dovrai preparare le unghie, pulendole e limandole a regola d’arte. A questo punto dovrai applicare sulle unghie la tua base, poi uno strato di smalto lattiginoso (bianco, rosa o nude) e uno strato di top coat. Per ottenere l’effetto shine tipico della glassa poi, dovrai unire uno smalto trasparente a uno perlato pallido o alla polvere per unghie brillante, rifinendo il tutto con un altro strato di top coat a chiudere e sigillare la tua manicure. E la Glazed Donut Nails è pronta per essere mostrata e sfoggiata in ogni occasione e con qualsiasi outfit vorrai.

Imitando lo stile di Hailey Bieber o integrando questa scintillante manicure al tuo gusto personale. Giocando con i colori che più ti piacciono e che meglio sanno interpretare la tua personalità. Ma sempre puntando sulla delicatezza e la “golosità” dell’effetto glassa tipico di questa manicure preziosa e super cool.