Le nuove interpretazioni della French Manicure

L a nail art per eccellenza si veste di nuove forme e colori per accendere i riflettori sulle mani in vista delle vacanze estive.

Le unghie curate e perfettamente smaltate sono da sempre considerate un dettaglio di grande importanza per l'aspetto estetico delle mani. Tra le diverse nail art, la french manicure ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Questo stile classico e sofisticato è diventato ormai il simbolo di eleganza e femminilità.

Ma come tutte le tendenze, anche la french manicure si è evoluta nel corso degli anni, dando vita a nuove sorprendenti interpretazioni.

Ne abbiamo avuto la prova nei mesi passati: dalla reverse french di Hailey Bieber, alla micro french manicure, tutti hanno (ri)scoperto il potere di mani curate ed originali senza essere per forza extra. La sua eleganza, la bassa manutenzione e la capacità di ringiovanire l'aspetto delle mani l'hanno resa la più richiesta nei nail salon. Pronta a scoprire tutte le ultime novità?

Storia della french manicure

La storia della french manicure è avvolta nel mistero. Questa tecnica di nail art si è fatta strada per la prima volta negli anni '70 ed è diventata la più richiesta dalle donne di tutto il mondo. Ma da dove ha avuto origine?

Alcuni sostengono che la french manicure sia stata inventata a Parigi, come suggerisce il suo nome. Si dice che sia nata come una tendenza tra le donne francesi dell'alta società, che volevano mantenere un look pulito e sofisticato sulle loro unghie.

Ma a dirla tutta, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la french manicure abbia radici negli Stati Uniti, attribuendo l'invenzione a Jeff Pink, fondatore del brand di smalti per unghie Orly. A quanto pare, Pink creò questa tecnica per far risaltare l'estetica delle mani delle attrici hollywoodiane durante le riprese dei film.

I nuovi stili

Indipendentemente dalla sua vera origine, la french manicure ha conquistato i cuori delle donne in tutto il mondo grazie alla sua semplicità e versatilità. Oggi possiamo trovare numerose varianti della classica french: dalle punte colorate alle decorazioni più audaci.

La storia della french manicure continua ad evolversi insieme al mondo della moda e soprattutto ai social network. Oggi possiamo trovare numerose varianti della classica french: dalle punte colorate alle decorazioni più audaci.

Ombre French manicure

Questa nail art combina due tendenze di grande successo: la French e le gradazioni di colore, applicate in direzioni opposte sulla punta e sull'unghia per creare una meravigliosa illusione visiva. Per ottenere questo effetto, per esaltare al massimo l'effetto ottico occorre avere delle unghie lunghe,con forme come quella ovale, a mandorla oppure a ballerina.

Polka dots French manicure

Con questa manicure l'estate è letteralmete a portata di mano. I colori brillanti e tipici della frutta estiva ricoprono la french con il classico motivo dell'estate, i pois. Il risultato? Cromoterapia allo stato puro.

Swirl French Manicure

Per le amanti delle nail art astratte, perchè non provare questa versione "swirl"? Le linee sinuose nel classico verde menta ricreano una manicure elegante e super glam.

Barbie Frech Manicure

Il miglior modo per ingannare l'attesa per il nuovo film dedicato a Barbie con con Margot Robbie e Ryan Gosling? Con una nail art a tema! Ecco quindi una french declinata nel classico rosa Barbie su unghie a mandorla rigorosamente "glassate".



French manicure con dettagli decorativi

Un altro trend interessante è quello di aggiungere dettagli decorativi alla punta dell'unghia come glitter, piccole creazioni in acrilico o adesivi. Questi accenti possono dare vita a una semplice french manicure conferendole personalità ed eleganza extra.

American manicure

Fra tutte le varie declinazioni della French, quella più virale su Tik Tok in questo momento è sicuramente la versione US chiamata "American manicure". La manicure americana è molto simile alla classica french, la differenza sostanziale è nel grado di colore. Non ci sono stacchi netti con il resto dell'unghia, per la lunetta viene usato un colore più naturale, quasi lattiginoso che conferisce alla manicure un risultato delicato e naturale.