Il beauty si fa micro: tutte le tendenze mini per il 2023

D allo hairstyle alla nail art, ecco tutti i micro trend beauty più popolari del momento

Dall’extra long all’extra short.

Il beauty, a partire dai capelli e dai nuovi tagli in circolazione amati da Gen Z e celebrities, fino ad arrivare alla nail art e alle sopracciglia, si fa micro. Tra bob cut e momager cut, frangette e skinny brows, ecco tutte le tendenze mini per il 2023.

Micro beauty: capelli

Preparati a dire addio alla tua lunga chioma in favore di un taglio di ben più di qualche centimetro di troppo.

Il 2023 è ufficialmente l’anno dei capelli corti: sono infatti molti i tagli audaci che hanno conquistato i social e le celeb, che sembrano aver ceduto una ad una al fascino ammaliante e irriverente di un bel caschetto. A cominciare dall’Expensive Box privo di scalature e dalla forma squadrata di Chiara Ferragni sfoggiato proprio in occasione di Sanremo 2023, e seguito dal viralissimo Blunt Bob di Mrs Hailey Bieber rivelato qualche settimana fa su Instagram. Ma la lista non finisce di certo qui: dal Boyfriend Bob di Zendaya a quello Chopped di Jenna Ortega, i caschetti stanno vivendo il loro momento d’oro.

E se invece preferissi qualcosa di ancora più estremo? Allora il Momager Cut è quello che fa per te: ispirato al pixie cut di Kris Jenner e soprannominato così in suo onore, è caratterizzato da lunghezze quasi rasate ai lati e da una frangia/ciuffosfilata, in una rivisitazione moderna del classico taglio da donna in carriera.

Micro beauty: frangetta

Oltre ai capelli corti, rimanendo in tema capelli, anche la frangetta corta ha fatto la sua comparsa trionfante fra i trend del momento! Mini e sbarazzina, la micro frangetta può essere portata in mille modi diversi: dritta, a tendina, di lato, squadrata o pari. E, per l’amletico dubbio del “quale scelgo?” che ti sta tormentando, sbircia fra quelle scelte dalle star e lasciati ispirare: a partire dalle mille trasformazioni di Florence Pugh, ormai esperta di come far risultare sempre on point e fresco ogni hair look con frangetta, passando per Ashley Graham, Zoe Kravitz, Emma Corrin e molte altre.

Micro beauty: unghie

Dopo un boom di long nails, assistiamo al ritorno di unghie dalla lunghezza naturale e corta, con il plus di essere pure a prova di smartphone. Pratiche, ma non per questo meno chic, sono l’alternativa perfetta per l’estate e per quando siamo in vacanza e vogliamo avere un aspetto curato senza dover aspettare di farle ricostruire. Per quanto riguarda la nail art, le possibilità sono illimitate, purché tu faccia attenzione a rispettare l’armonia generale. Le opzioni variano dal classico nude con qualche extra element per renderlo più moderno - come il french colorato, i micro disegni o il reverse french - alle unghie colorate, passando per tutti quei trend di TikTok del momento come le Glazed Donut nails o le Milk Bath Nails.

Micro beauty: sopracciglia

Con il ritorno delle tendenze Y2K, sono tornate anche loro. Ebbene sì, stiamo parlando delle sopracciglia sottili e sì, sono di nuovo tra noi. Popolari durante gli anni Duemila e gli anni Novanta, periodo non tanto glorioso per le nostre sopracciglia, che non sono state risparmiate da pinzetta e overplucking, ecco rispuntare grazie alla Gen Z e alla sua estetica le skinny brows. Ad oggi si può dire che la lezione è stata imparata e, se cederai a questo trend, siamo sicure che non farai danni quindi… perché non sperimentare e divertirsi un po’? Segui le orme di Bella Hadid o Julia Fox e have fun.