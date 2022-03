Sex and the city in Armocromia: quanto sono in palette i beauty look delle protagoniste?

6 stagioni, 94 episodi, due film e un sequel della serie appena uscito e non c'è niente da fare: non ci stanchiamo mai di commentare i beauty look e gli outfit meravigliosi delle quattro protagoniste, realizzati dalla stylist Patricia Field in Sex and the City e poi dal suo braccio destro Molly Rogers in And just like that. Ma la domanda è: quali sono le stagioni cromatiche di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha e quanto sono in palette nella serie? Scopritelo con noi!

Nella TV e nel cinema indossare certi colori piuttosto che altri influisce principalmente su tre aspetti: la pura estetica dell'attrice o attore (quanto risulta valorizzata o meno dai colori di make-up, capelli e abiti che indossa principalmente sotto il viso); quanto quei colori trasmettono al pubblico le peculiarità del personaggio che interpreta; la psicologia e i simbolismi del colore, che possono servire per trasmettere significati subliminali. Certamente quello che più ci colpisce è il lato estetico e valorizzante dei colori scelti con criterio armonico e nell'ultima e attesissima serie And just like that, sequel di Sex and the City, abbiamo avuto esempi magistrali di look perfettamente "in palette" per ognuna delle protagoniste. Divertiamoci a scoprirle insieme e vediamo i look più belli secondo i principi dell'Armocromia.

Carrie Bradshow alias Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker al naturale: è una donna estate, nello specifico appartiene al sottogruppo "freddo".

Carrie Bradshaw è una donna estate al 100%, ma benché venga definita un'estate appartenente alla sotto stagione "soft" (perché ora porta i capelli schiariti) nella sua versione più naturale apparterrebbe alla sotto stagione "fredda" che ha proprio le sue caratteristiche: incarnato molto chiaro e roseo, occhi azzurri e capelli castano cenere chiaro. Questa è la versione di estate più contrastata e "brillante", per questo motivo, nonostante abbia schiarito i capelli verso il biondo, Sarah porta molto bene i colori più accesi.

Il beauty look di Carrie: trucco dai toni freddi e soft e capelli schiariti

Il beauty look di Carrie è fedele a se stesso da molti anni ormai: sguardo intensificato da un ombretto grigio opaco che fa risaltare la sua iride azzurra e cristallina, zigomi esaltati da un tocco di blush rosa baby, labbra nude leggermente rosate. Un make-up perfettamente in linea con la palette estate che vuole colori a base fredda, soft e sfumati. I suoi capelli sono schiariti dal castano cenere naturale verso un biondo che mixa sia sfumature fredde che calde che, insieme al suo perenne velo di abbronzatura, la rendono più "soft" e meno contrastata rispetto alla sua versione naturale. Il suo beauty look è spesso completato da outfit anch'essi perfettamente in palette, che aiutano a mettere in luce il suo personaggio un po' frivolo e amante del bello e del fashion...all'ennesima potenza!

Miranda Hobbes alias Cynthia Nixon

Miranda Hobbes al naturale: è una donna primavera e nello specifico appartiene al sottogruppo "chiaro"

Cynthia Nixon è una luminosa donna primavera: incarnato avorio con lentiggini, occhi verde-azzurri e capelli biondi. Queste sue caratteristiche rientrano nella sotto stagione "chiara", perché pelle, occhi e capelli sono chiari. In Sex and the city porta i capelli rossi perché era necessario diversificare il suo personaggio da quello di Carrie e Samantha, entrambe bionde, ma di fatto questa scelta cromatica è in linea con il suo incarnato e gli occhi. Nell'ultima serie porta i capelli silver, scelta che purtroppo non rende giustizia al suo incarnato dorato e spegne un po' la sua luce.

Il beauty look di Cynthia: incarnato luminoso e leggermente scaldato, ciglia in primo piano, labbra nude pesca

Il beauty look di Cynthia è spesso nude e solo le ciglia vengono intensificate. In quanto donna primavera beneficerebbe di tonalità calde per occhi, blush e rossetto e quindi la sua è un'occasione un po' sprecata a dire il vero, perché con un make-up si leggero, ma a base spiccatamente calda, potrebbe essere ancora più valorizzata e luminosa. Nella serie porta spesso outfit in colori caldi, e capelli grigi a parte, sono quelli che effettivamente funzionano meglio per lei e che aiutano a comunicare il suo carattere allegro e la sua spontaneità.

Charlotte York alias Kristin Davis

Kristin Davis al naturale: è una donna inverno e nello specifico appartiene al sottogruppo "profondo"

Kristin Davis è una donna inverno, nello specifico appartiene alla sotto stagione "profonda" dovuta alla sua intensità (occhi e capelli scuri) e dal contrasto alto con la pelle. Nonostante il suo sovratono di pelle tenda al giallo questa attrice trae più beneficio dai colori freddi piuttosto che caldi e questo significa che il suo sottotono è freddo. I suoi capelli castano cenere scuro non beneficiano di schiariture ramate o dorate, fortunatamente anche quando ci sono restano abbastanza sfumate, in modo da non alterare troppo la sua bella intensità.

Il beauty look di Kristin: naturale, con focus occhi sui toni del nero e labbra nude rosate

Le donne inverno beneficiano del make-up contrastato, quindi nel caso di Kristin ci piacerebbe vedere un rossetto ciliegia a completamento del beauty look ad esempio, ma raramente lo indossa nella serie. Come per Miranda con le tonalità calde anche nel caso di Charlotte ci sembra un po' un'occasione sprecata quella di non utilizzare un colore acceso sulle labbra, non sembra anche a voi che manchi la "ciliegina sulla torta"!? Il suo personaggio solo apparentemente rigoroso e un po' bacchettone (ma di fatto anche buffo e pasticcione) è comunicato attraverso l'uso di colori scuri e contrasti alti, proprio come vuole la sua stagione cromatica.

Samantha Jones alias Kim Cattrall

Kim Cattrall al naturale: è una donna autunno e nello specifico appartiene al sottogruppo "soft"

Non è presente nella nuova serie, ma la mitica Samantha Jones rimane nei nostri cuori per quanto ci ha fatto divertire e non può certamente mancare la sua analisi cromatica. Kim ha un incarnato dorato, occhi nocciola-verdi e capelli castano chiaro: è una donna autunno! Gli occhi verdi e i capelli castano chiaro la fanno rientrare poi nella sotto stagione "soft" e il suo perenne "sun-kissed" look è più che mai azzeccato.

Il beauty look di Kim: naturale e sfumato, a base neutro-calda

Kim è bionda da ormai molti anni e per tutte le stagioni della prima serie. La sfumatura dorata che adotta è in linea con il suo incarnato, anche se le donne autunno sono più valorizzate da una radice naturale e sfumature più chiare solo sulle lunghezze che non una schiaritura totale. Il suo make-up è solitamente dorato e sfumato, non a contrasto, come in effetti preferisce la donna appartenente alla stagione autunno soft. Nella serie indossa spesso colori vibranti, non sempre in palette, ad esaltare il suo personaggio irriverente, frizzante ed egocentrico!

Avete notato che le quattro protagoniste coprono tutte e quattro le stagioni cromatiche?