S i portano proprio a contatto con il viso, interagiscono moltissimo con il colore di pelle, occhi e capelli e sono parte del beauty look quanto un rossetto! Conoscere il proprio range di colori amici e materiali per scegliere occhiali da vista donanti è fondamentale per creare il giusto focus sul viso. L'Armocromia può essere di grande aiuto in questo senso, vediamo come!

Anche gli occhiali da vista, proprio come fossero dei bijoux o il make-up, sono un elemento il cui colore va scelto con cura. A livello estetico gli occhiali devono incorniciare gli occhi senza nasconderli, comunicare il proprio stile personale, stare bene nel viso e con i capelli in modo da non sovrastarlo. Ogni stagione cromatica ha dei colori top e dei colori flop (quindi per sfruttare bene questa guida è bene che conosciate la vostra!) e il finish migliore del materiale tra cui scegliere. Vediamole tutte e 4 avvalendoci dei principi dell’armonia cromatica!

Come scegliere il colore della montatura degli occhiali

La prima discriminante per scegliere un colore di occhiali donante è il proprio sottotono di pelle, quindi dovete capire se avete un sottotono caldo e siete da colori caldi, oppure se avete un sottotono freddo e siete da colori freddi. Questo semplice accorgimento vi permetterà di valorizzarvi già molto. Una montatura di oro giallo ad esempio, accostata ad un viso dal sottotono freddo con un colore di pelle molto chiaro e roseo non è in armonia cromatica e rischia di “stridere” con il viso. Un viso dai toni freddi preferisce una montatura in argento o altri colori a base fredda. Il secondo elemento che prenderemo in considerazione è se una persona è delicata e chiara oppure se è scura: tendenzialmente chi appartiene alle stagioni primavera ed estate si armonizza bene con colori chiari e luminosi, invece chi appartiene all'autunno e all'inverno si armonizza meglio con colori più intensi.

Colore di occhiali e colore di rossetto

Se indossate abitualmente un rossetto intenso di un preciso colore ricordate che il colore degli occhiali andrebbe scelto tenendone conto e viceversa. Non sarebbe donante infatti vedere sul viso due colori così vicini ma non armonici tra loro. Il consiglio è di scegliere due colori per occhiali e rossetto che condividano la stessa temperatura cromatica di base, quindi calda oppure fredda, e fare in modo che uno sia un po’ più chiaro e l’altro un po’ più scuro se dello stesso tono (ad esempio una montatura bordeaux e un rossetto rosso ciliegia). Se invece staccano perché di tonalità completamente diverse, vi consigliamo di attingere le nuance dalla stessa palette-stagione cromatica di appartenenza e di accostarle prima di acquistarli, per misurarne effettivamente il grado di armonia e piacevolezza visiva.

Infine se non indossate mai il rossetto il colore degli occhiali può diventare un cosmetico e fungere da make-up: scegliete un bel colore invece di un anonimo neutro o un colore scuro per “truccare” e sottolineare il vostro sguardo.

Colore di occhiali e colore di occhi

Persone delicate con occhi, pelle e capelli medio-chiari possono risultare “sovrastate” da montature scure e spesso una montatura nera non fa risaltare degli occhi verdi o azzurri, che invece si incorniciano bene con montature di colori complementari ai propri occhi o montature metalliche leggere, che mettono un punto luce nel viso proprio come se fossero un gioiello. Persone al contrario più scure e “contrastate” a livello di pelle, occhi e capelli di tonalità intense portano bene montature scure o dai colori vivaci.

Colori occhiali da vista per bionde e rosse

Colori di occhiali per la stagione primavera

Colori top: colori chiari e luminosi come il rosa, il nude carne, il viola orchidea, l’arancio, il rosso e il turchese

Finish del materiale: acetato trasparente e lucido, oppure il metallo lucido oro giallo e oro rosa

Da evitare: colori scuri, come il nero e il grigio

Colori di occhiali per la stagione estate

Colori top: colori chiari e soft come il rosa cipria, il grigio, l’azzurro, il tortora, il lilla, il turchese, il tartaruga chiaro in versione bianco, grigio, rosa, blu

Finish del materiale: acetato trasparente o opaco, velluto, legno, oppure il metallo satinato argento o oro rosa

Da evitare: colori scuri come il nero e colori caldi e “bruciati” come il tartaruga marrone e arancione

Sharon Stone, appartenente alla stagione estate, indossa una luminosa montatura metallica che crea un punto luce nel viso

Colori occhiali da vista per more e castane

Colori di occhiali per la stagione autunno

Colori top: colori caldi come il nude carne, il marrone, l’arancione, il rosso corallo o mattone, il viola orchidea, il verde foresta, l’ottanio, il bordeaux e il tartaruga aranciato-marrone

Finish del materiale: acetato opaco, legno, velluto oppure metallo satinato oro giallo e oro rosa

Da evitare: il nero e il grigio, i colori brillanti e spiccatamente freddi (fucsia, rosa baby, blu elettrico, azzurro, giallo limone)

Julia Roberts, appartenente alla stagione autunno (è naturalmente castana ramata ma schiarisce verso il biondo), indossa una montatura tartaruga perfetta per la sua stagione cromatica

Colori di occhiali per la stagione inverno

Colori top: colori freddi e brillanti come il nero, il blu elettrico, il fucsia, il rosso ciliegia oppure opachi e più scuri come il bordeaux violaceo, il petrolio, il blu notte, il grigio antracite e il tartaruga in versione nero, grigio, bianco e blu

Finish del materiale: acetato trasparente, opaco oppure lucido, e il metallo lucido o satinato argento

Da evitare: i colori spiccatamente caldi e bruciati e l’oro giallo

Demi Moore, appartenente alla stagione inverno indossa una montatura nera che rispetta il suo sottotono freddo e contrasto e intensità alti