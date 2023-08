Depilazione o depilazione? Tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere su rasoi, epilatori, laser e luce pulsata

C he rapporto hai con i peli che ricoprono il tuo corpo? Li ami, li odi, li sopporti o non potresti essere più indifferente all’argomento? Non importa quale sia il tuo team, leggere qui potrebbe essere spunto di riflessione. E se odi i peli troviamo il metodo migliore per te e per le tue esigenze.

Iniziamo con una premessa. Tutto ciò che verrà detto qui di seguito sulla depilazione è scevro di qualsivoglia pregiudizio, così potrai rispondere serenamente alla domanda che rapporto hai con i peli e la depilazione?

La depilazione è solo un fattore estetico, quindi non ti piacciono i peli e vuoi eliminare anche l’ultimo bulbo pilifero, oppure prendi l’argomento con leggerezza, nel senso che ti depili all’occorrenza, ma non ne fai una questione di vita o di morte e non rinunci a nulla anche se c’è qualche pelo che fa capolino qua e là?

Non solo. Depilarti (o scegliere di non farlo) è una tua scelta personale, oppure la vivi come un’imposizione perché temi il giudizio altrui? Con la depilazione c’è spesso un rapporto odi te amo, c’è chi la vive come una coccola e chi come un’imposizione sociale, ma anche tra chi prova sentimenti contrastanti, una cosa è certa. Le uniche cose che vogliamo dal metodo di depilazione scelto è che sia facile, veloce ed efficiente, poi non importa se preferiamo il rasoio, la ceretta, la crema depilatoria, l’epilatore, la luce pulsata o addirittura il laser.

Depilazione intima

Attenzione. L’argomento non riguarda solo le donne in generale, ma tocca sempre di più anche i portatori di cromosomi XY. Una ricerca condotta dall’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumetra, finanziata da Braun, dimostra come è cambiato l’atteggiamento di uomini e donne nei confronti della depilazione. Se da un lato c’è più apertura e accettazione della donna che sceglie di non depilarsi (il 36% delle intervistate), ancora solo il 16% ritiene che sia accettabile non depilare la zona bikini.

Secondo la psicologa Ilaria Albano, “la depilazione intima è quella più delicata, perché va a toccare la sfera psicologica delle scelte, poiché profondamente legata e intrinsecamente connessa alla sfera sessuale di ognuna, motivo per in questo caso cui la libertà di scelta è ancora più importante e deve essere libera da ogni pregiudizio”.

Depilazione uomo

Caduto il taboo per cui non depilarsi è indice di maggiore virilità (una volta la depilazione era appannaggio di gay e metrosexual), si scopre che il 67% degli uomini che appartengono alla GenZ si depila. E non stiamo parlando di farsi la barba, ma di depilarsi anche corpo e zona intima compresa e per farlo, anche in questi casi, valgono gli stessi metodi che usano le donne: rasoio, cera e anche la luce pulsata.

Depilazione o epilazione?

Prima di entrare nel merito del metodo, vediamo prima di far chiarezza sui termini esatti da utilizzare. Depilazione significa tagliare il pelo, quindi è quella che si fa con rasoio, crema depilatoria o con i device che accorciano; epilazione invece significa strappare il pelo alla radice, per cui si usa per ceretta, epilatore elettrico e anche per laser e luce pulsata.

La depilazione per forza di cose ha una durata inferiore all’epilazione, ma è indubbiamente più economica e veloce. I metodi di epilazione hanno costi e tempistiche diverse, per cui dipende se usi metodi fai da te o se ti affidi a un’estetista o a un medico nel caso del laser ed eventualmente al device che usi, perché ovviamente ce ne sono per tutte le tasche.

Depilazione con rasoio

Il rasoio è il metodo più economico sulla faccia della terra e tra i vantaggi abbiamo indubbiamente il fatto che sia anche veloce e pratico, perché ti puoi depilare dove vuoi e quando vuoi, senza bisogno di rispettare scadenze o appuntamenti, è indolore e lo puoi usare su ascelle, inguine e gambe indistintamente. E poi, con la giusta preparazione prima e i giusti accorgimenti nella fase post-depilatoria, anche i peli incarniti diventano solo un ricordo. Certo, i peli ricrescono più in fretta rispetto all’epilazione, ma è un aspetto che metti sempre in conto.

La ceretta

Uno dei metodi più diffusi e, sob!, dolorosi, perché non taglia il pelo, ma ne estirpa il bulbo. Indubbiamente rapido e veloce (soprattutto se a farlo è l’estetista, perché strappare da sola le strisce depilatorie richiede tantissimo coraggio), la ceretta lascia la pelle liscia per almeno 3 settimane nei casi più sfortunati. Il risvolto negativo è che in agenda hai appuntamenti a scadenza regolare con l’estetista e non puoi depilarti tra una ceretta e l’altra, o rischi che il pelo non sia lungo a sufficienza. Detto ciò, la ceretta va alla grande per gambe, braccia, inguine ed in alcuni casi anche le ascelle.

Quando si tratta di ceretta all’inguine poi si può scegliere quanto si desidera estirpare: c’è chi è soddisfatta eliminando il minimo indispensabile, purché i peli non fuoriescano dal costume, e chi invece la vuole integrale, il che significa strappare i peli tra i glutei.

La ceretta brasiliana

Quando si parla di ceretta brasiliana intendiamo il metodo e non la quantità di peli che eliminiamo dalla zona bikini. La ceretta brasiliana si differenzia da quella classica perché viene fatta a temperature più basse e non usa strisce depilatorie, il che la rende molto più adatta per chi ha problemi di follicolite all’inguine. In generale è abbastanza delicata e quindi è una buona scelta anche per chi ha la pelle sensibile e i capillari delicati.

Epilatore elettrico

I progressi fatti negli anni dagli epilatori elettrici sono meravigliosi. Molto mene dolorosi e decisamente più delicati delle prime versioni, ormai sono dotati di numerose testine intercambiabili, così che possono essere utilizzati su ogni parte del corpo, inguine compreso. Le testine poi sono di almeno due lunghezze diverse e quindi in grado di strappare anche i peli più corti con un numero esiguo di passate, riducendo così le possibilità che compaiano sgradevoli irritazioni.

Tra i pro dell’usare l’epilatore elettrico possiamo dire che una volta fatto l’investimento, questo viene ammortizzato negli anni e in più abbiamo in mano un prodotto multitasking. Inoltre siamo noi a gestire l’epilatore, senza bisogno di un’agenda con scadenze regolari.

Se proprio vogliamo trovare un lato negativo è che a volta bisogna fare le contorsioniste per raggiungere ogni pelo, perché siamo in balìa di noi stesse e non è detto che riusciamo a vederli sempre tutti.

Epilazione luce pulsata

Come suggerisce la parola, la luce pulsata agisce attraverso un impulso luminoso che sollecita la melanina e brucia il bulbo pilifero. L’epilazione con questo metodo può essere fatta sia dall’estetista che con i device ad uso domestico e funzionano tutti in base allo stesso concetto, ma l’intensità dell’ impulsò può variare.

Non cambia però il fatto che prima di sottoporsi a una seduta di luce pulsata sia necessario eliminare i peli - secondo il metodo che si preferisce - e che la pelle debba essere bella liscia (o detersa e asciutta per il viso).

La luce pulsata non è però un metodo di epilazione che va bene per tutti i tipi di peli o tutti i tipi di pelle, poiché non riconosce i peli biondi o rossi, e nemmeno sulle pelli molto abbronzate o quelle delle POC. Il sensore è in grado di regolare l’intensità dell’impulso perché è in grado di riconoscere la tonalità di pelle, tuttavia è raccomandato sospendere l’utilizzo quando la pelle è abbronzata, perché somministrare L’ impulsò potrebbe essere pericoloso.

Tra i PRO della luce pulsata possiamo indubbiamente annoverare il fatto che permetta di avere risultati permanenti già dopo 4 settimane, infatti per i device ad uso domestico le sedute sono di una volta a settimana per almeno 4 settimane e fino a 12 per i peli più ostinati, ma dopo questo periodo puoi anche dimenticarti di depilarti per un bel periodo e al massimo si tratta di una seduta mensile di mantenimento.

Di contro invece, c’è la necessità di essere abbastanza ligia e costante per 3 mesi, ma se usi il tuo device sei tu a scegliere le tempistiche e organizzarti in base a come sei più comoda, mentre dall’estetista devi avere appuntamenti a scadenza regolare, anche perché spostare l’appuntamento è impossibile, viste le agende super impegnate.

Non è da sottovalutare nemmeno l’aspetto economico. L’epilatore a luce pulsata è un investimento senza dubbio, così come le sedute dall’estetista, ma se i peli e la depilazione sono un problema, sai che puoi risolverlo in maniera praticamente definitiva.

Il laser

Il laser è un altro metodo che permetta la rimozione definitiva del pelo, ma può essere usato solo in centri specializzati e certificati e sotto la supervisione di un medico. Anche in questo caso l’investimento economico non è da sottovalutare, ma ancora una volta possiamo parlare di investimento, soprattutto per chi soffre di follicoliti e altri problemi derivati dalla depilazione.

La frequenza delle sedute può avere scadenza mensile o bimestrale, a seconda del parere del medico, ma bisogna anche considerare quante e quali zone del corpo vogliamo trattare con il laser: indubbiamente ti servirà un bel gruzzoletto, ma se rasoi e cerette non fanno per te, contemplare il laser potrebbe essere la svolta che cercavi.

Cosa fare prima e dopo la depilazione

Preparare la pelle di viso e corpo prima di usare il rasoio, la ceretta o qualsivoglia metodo di depilazione è il primo step per una depilazione perfetta: ammorbidire la pelle con prodotti specifici e fare uno scrub aiuta ad eliminare cellule morte e permette alle lame di scorrere, alla ceretta di aderire meglio e a prevenire i peli incarniti.

Ma anche la fase successiva è altrettanto importante. Soprattutto per le zone delicate come inguine e ascelle, non bisogna sottovalutare i benefici che vengono dall’utilizzo di prodotti gentili sulla pelle stressata, come creme lenitive o deodoranti privi di alcol che riducono il rischio di irritazioni e arrossamenti.

