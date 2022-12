Epilatore elettrico: come scegliere quello giusto per te

Una guida all'acquisto dell'epilatore migliore per te. Ce n'è per tutte le esigenze: basico, con accessori, esfoliante, a prova di dolore e tanto altro. Per risultati duraturi o definitivi

Dici “silk epil” e pensi automaticamente all’epilatore elettrico per gambe (ma anche ascelle, bikini, braccia). Leggasi: alternativa alla ceretta e peli rimossi fino a 4 settimane. Chi lo usa abitualmente se lo porta anche in vacanza, anzi guai a scordarlo! Qualcuna lo passa sulla pelle con la stessa facilità di un rasoio e qualcun’altra soffre in silenzio. Fatto sta che l’epilatore è un acquisto serio che non può prescindere da alcune considerazioni.

Quale sarà il silkepil migliore? Quello che elimina i peli quasi invisibili, quello che lascia le gambe lisce per un mese, quello che fa meno male, quello dotato di accessori ma anche quello semplicissimo e pratico per chi è alle prime armi. E se invece volessi eliminare i peli per sempre e non pensarci più? Non ti resta che optare per un epilatore a luce pulsata o laser (la differenza è tra fasci di luce e lunghezze d’onde) che dà risultati definitivi. Senza passare dal centro estetico.

Con la nostra guida allo shopping, ti aiutiamo a scegliere l’epilatore che fa per te.

L’epilatore con tutti gli optional

Braun Silk-Épil 9 Flex non è solo dotato di testine perfette per eliminare anche i peli più corti. Questo epilatore è completo di ulteriore testine che permettno una cura completa su tutte le gambe e il corpo. Oltre alle part che estirpano i peli grazie alle pinzette indolori, questo epilatore è dotato di spazzole pensate anche per la cura del viso.

Il plus è la tecnologia SensoSmart dell’epilatore che applica la giusta quantità di pressione e può essere utilizzata sotto l’acqua per un maggiore comfort e un trattamento meno doloroso.

L'epilatore "essenziale"

Philips Satinelle Essential è un epilatore compatto ed ergonomico che permette di essere trasportato in ogni dove. Il devie perfetto per chi cerca un prodotto pratico e funzionale, senza perdersi in troppi accessori o optinal. Questo modello, inoltre, è dotato del sistema Opti-light che aiuta a invidiare anche i peli più difficili. All'interno della confezione anche un mini epilatore da portare per le zone sensibili come la zona bikini e le ascelle.

Epilatore con testina multidirezionale

I limite degli epilatori elettrici, a volte, sono caratterizzati dalla poca flessibilità della testina. Cosa che non succede con Panasonic Es-El2A-A503, modello wet&dry che con un testina più larga del 30% e orientabile a 90° per seguire le linee del corpo.

Ben 60 pinzette, su doppio disco, permettono di ottenere una pelle più liscia a ogni passata.

L'epilatore con filo

La depilazione a filo è sempre più apprezzata. Di origine arabe, questa tecnica permette di eliminare anche la peluria più sottile senza dolore o simili, perfetto quindi per l'area del viso, dei baffetti e sopracciglia. Una tecnica complessa che oggi diventa alla portata di tutti grazie a questi epilatori elettrici a filo da provare assolutamente.

L'epilatore a luce pulsata

L'epilatore di Ulike IPL+ offre l'esclusiva tecnologia brevettata Sapphire Diamond che riduce la temperatura della pelle durante l'epilazione. In questo modo si eviteranno spiacevoli sensazioni di bruciore ed eventuali danni termici causati dalle elevate temperature.

Un prodotto indispensabile sia per le pelli sensibili che per evitare danni termici. Promette un'epilazione efficace e una riduzione permanente dei peli in 4 settimane e perfetto anche per braccia, gambe, ascelle, viso, labbra e persino alle zone bikini.

L'epilatore a luce pulsata per il viso

Il Philips Lumea Prestige BRI949/00 è un epilatore a luce pulsata perfetto anche per il viso. Questo tool, infatti, oltre ad avere testine per trattare tutte le zone del corpo, compreso inguine e ascelle, ha una particolare testina anche per il viso. Questi accessori non solo permettono il controllo del fascio di luce, ma sono ergonomici e quindi perfetti per adattarsi al meglio

