Depilazione fai da te per gambe, ascelle e parti intime

P er garantirsi gambe, ascelle e inguine sempre lisci (ma solo se ti va!) è importante trovare il metodo di depilazione giusto in base al proprio tipo di pelle e alle proprie esigenze, riducendo al minimo il rischio di irritazione e creando un vero e proprio "piano" per ottenere il miglior risultato possibile.

È tutta una questione di esigenze: scegliere il metodo di depilazione fai da te giusto, infatti, significa trovare la combinazione giusta per rispettare la pelle, ottenere una pelle liscia il più a lungo possibile e, contemporaneamente, sprecare il minor tempo possibile. Ecco perché non esiste un metodo di depilazione universale, adatto a tutti. E, soprattutto, non è detto che strappare i peli - eliminando il bulbo - sia la soluzione migliore in assoluto. Occorre, infatti, fare una distinzione netta tra depilazione ed epilazione: nel primo caso, infatti, i peli vengono eliminati superficialmente, nel secondo viene estirpato direttamente il bulbo. Qualsiasi siano le tue esigenze, non è necessario rivolgersi sempre all'estetista, optando per una depilazione intima, alle gambe o alle ascelle fai da te.

La cosa più importante, infatti, è seguire una routine depilatoria ben strutturata, per evitare che a soffrire sia la pelle. Proprio per questo, la prima cosa da fare è massaggiare la pelle con uno scrub qualche giorno prima, per facilitare il processo, oltre, ovviamente, a depilarti dopo il bagno o la doccia. Anche le tempistiche sono fondamentali: per rendere la depilazione meno dolorosa, infatti, il periodo migliore è durante il ciclo. Il tocco finale? Un velo di crema idratante, per lenire la pelle. I tipi di depilazione fai da te, poi, sono tantissimi: scoprili!

Il rasoio è il metodo ideale per chi proprio non sopporta il dolore e desidera eliminare i peli in modo facile e veloce. L'ideale, insomma, in caso di emergenza. E se la maggior parte di chi decide di rasarsi i peli procede a secco e senza attenzione, la verità è che occorre utilizzare sempre un'apposita crema per evitare irritazioni. L'ideale, poi, è scegliere un rasoio ergonomico, adatto a seguire tutte le curve del corpo e annullare i rischi di tagliarsi, un problema da tenere in considerazione specialmente se intendi raderti le parti intime. Indubbiamente, il principale svantaggio di questo metodo di depilazione casalingo riguarda le tempistiche: sebbene l'idea che con il rasoio i peli ricrescano più spessi è solo una leggenda metropolitana, bisogna tenere in considerazione una ricrescita piuttosto veloce.

La crema depilatoria per chi ha bisogno di delicatezza

Per evitare qualsiasi tipo di irritazione, la soluzione ideale è la crema depilatoria. Un metodo ideale per ottenere una pelle liscissima in pochi minuti e, soprattutto, senza strappi o il contatto con le lame, che potrebbero risultare irritanti. Perfetto per i fototipi più chiari e con peluria sottile, questo metodo di depilazione fai da te non deve essere sottovalutato: per quanto delicata, infatti, la crema depilatoria elimina i peli sfruttando una potente combinazione di ingredienti. Ecco perché è fondamentale rispettare i tempi indicati sulla scatole e, nel caso di pelle molto sensibile, provare la formula su una piccola porzione di cute, come quella dell'avambraccio.

Per eliminare i peli superflui (quasi) in modo permanente, la soluzione ideale è affidarsi all'epilatore elettrico, perché consente di estirparli alla radice, rendendo la depilazione fai da te più duratura. E, soprattutto, rallentando il ritmo di ricrescita. Un metodo che presenta indiscutibili vantaggi, a partire dalla facilità con cui è possibile maneggiare la macchinetta, facilissima da utilizzare con precisione su tutto il corpo. Il vantaggio di questo metodo di epilazione è che rallenta notevolmente la ricrescita, strappando il pelo per eliminarlo. D'altra parte, proprio per lo stesso motivo, potrebbe risultare irritante e persino provocare qualche arrossamento. La fortuna, poi, è che gli epilatori elettrici di ultima generazioni sono sempre più ergonomici, dotati di testine di precisione e adatti a un utilizzo sotto la doccia.

Per le più esperte, il metodo di depilazione da provare a casa è la ceretta fai da te. Come fare? Le tipologie di ceretta sono diverse, più o meno delicate: con la cera calda, con le strisce e la ceretta araba. Nel primo caso, ovviamente, occorre un fornetto con cera apposita, da applicare sulla pelle seguendo il senso del pelo e strappare andando nella direzione opposta. Il vantaggio è che è molto più semplice controllare come e quali aree depilare, ma è altrettanto fondamentale maneggiare con cura la cera calda. Per chi non ha troppa manualità, l'alternativa sono le strisce depilatorie a freddo. In questo caso, solitamente, la cera è posta già al centro della striscia e deve essere semplicemente fatta aderire ai peli prima dello strappo.

Hai una pelle estremamente sensibile? Prova la ceretta araba, costituita da un mix di miele, zucchero e, secondo alcune ricette, limone. Una pasta facile da modellare e da stendere, che deve essere applicata sulla pelle e, semplicemente, strappata.

L'epilazione definitiva da provare a casa

Se l'obbiettivo è liberarti definitivamente dei peli, l'unico metodo di depilazione fai da te da prendere il considerazione è la luce pulsata. Inizialmente riservato ai centri specializzati, oggi è semplice da realizzare anche a casa utilizzando appositi manipoli. In questo modo sarà semplice estirpare il bulbo pilifero ed eliminare i peli per sempre. Indubbiamente, si tratta di un metodo di depilazione costoso, ma che può dare ottimi risultati in caso di fototipi scuri, che reagiscono meglio alla luce pulsata. Attenzione, invece, in caso di peluria molto chiara: il risultato potrebbe non essere quello sperato.

Se usi la cera a caldo

Roll-on o pentolino, la cera a caldo resta il metodo più efficace e duraturo. Elimina i peli con un solo movimento, senza ripassare più volte la striscia come si fa con quella a freddo. L'unico inconveniente è il dolore... Da alleviare così. Depilatevi durante il ciclo o subito dopo. In questa fase le endorfine, gli ormoni che placano le sensazioni dolorose, sono più alte. Lo dice la cronobiologia, la scienza che studia il nostro orologio biologico interno. Per lo stesso motivo evitate il periodo che precede le mestruazioni, quando la pelle è più sensibile e preferite cerette a base di ingredienti naturali. Il prodotto consigliato Praticissimo il Roll-On elettrico con kit scalda cera che mantiene la temperatura costante per evitare scottature (EasyWax di Veet, 18,99 euro la confezione completa di ricarica, 12 strisce e 4 salviette post-epilazione).

Se desideri la comodità di uno strumento multi-funzione Eliminare i peli alla radice, di raderli semplicemente o di rifinire la zona bikini servendosi dello stesso epilatore è la scelta più pratica per tutte le esigenze di depilazione. Il prodotto consigliato EP7030 - Epilatore 5 in 1 di Remington Il suo rullo è munito di 40 pinzette che agiscono con la precisione e l'accuratezza della pinzetta manuale, rimuovendo in un solo passaggio anche i peli più corti per un effetto seta che dura fino a 4 settimane. Dispone inoltre di altre 4 testine specifiche per i dettagli, per rifinire l'area bikini e con il bordo massaggiante infuso di Aloe.

Se vai di fretta

Che il rasoio faccia ricrescere i peli più folti è un’impressione: la lametta taglia solo la parte morta e non tocca la radice che, quindi, non viene stimolata. Il rasoio, d’altra parte, resta il metodo più veloce e pratico per depilare anche le zone irritabili come ascelle e inguine. L’importante, però, per evitare che si formino foruncoletti, è idratare tanto la pelle. Prima e dopo.

Fate una doccia calda per aprire i pori. Poi, applicate il sapone o un olio per il corpo e passate il rasoio. Prodotti consigliati Da sinistra:

TWIN LADY: Grazie alla testina sottile, questo rasoio per lei, è in grado di raggiungere anche le zone più delicate con la massima precisione e sicurezza;

MISS SOLEIL: l’ultimo arrivato in casa BIC®, è il rasoio a tre lame con manico ergonomico che si rivolge ad un target giovane e dinamico.

PURE 3 LADY: è il primo rasoio nel segmento trilama femminile. Grazie alla speciale banda emolliente con Aloe vera e vitamina E regala una rasatura perfetta e una pelle vellutata.

Se preferisci l'epilatore elettrico

Facili da usare, delicati sulla pelle, garantiscono risultati sempre più duraturi.

Gli epilatori elettrici, oggi sono senza fili e “wet&dry” (si usano anche sotto la doccia).

Facili da usare, delicati sulla pelle, garantiscono risultati sempre più duraturi.

Gli epilatori elettrici, oggi sono senza fili e "wet&dry" (si usano anche sotto la doccia).

Come Aquaperfect: ricaricabile, con 4 testine intercambiabili (esfoliante, idromassaggio, rasatura, bikini) e un accessorio per le zone sensibili (EP9260 di Rowenta).

Se hai la pelle delicata la soluzione sono le strisce epilatorie

Pelle sensibile e ceretta non sono mai andate troppo d’accordo. In realtà, rendere lo strappo meno doloroso si può. Basta scegliere le strisce già pronte per l’uso, meglio se arricchite di sostanze emollienti che proteggono l’epidermide durante l’operazione. Poi, prima di depilarvi, mettete sulla zona un leggero velo di borotalco, così la cera si attacca ai peli e non alla pelle e lo strappo sarà più dolce.

Dopo l'epilazione, applicate un olio idratante e lenitivo per restituire idratazione ai tessuti e lenire gli arrossamenti. Il prodotto consigliato

Strisce corpo biossido di titanio di Depilsoap: l'aggiunta di TiO2 Biossido di Titanio alle normali strisce fa sì che la striscia prodotto fa presa sul pelo, ma non si attacca alla pelle.

Se hai i capillari fragili Il metodo più indicato per chi ha i capillari fragili è la crema depilatoria, perché non "strappa" la pelle e non stressa le venuzze superficiali. Meglio se contiene sostanze lenitive, come l'acqua termale. Una volta applicata, ricordate però di rispettare i tempi di posa per evitare arrossamenti. Di solito, non si superano i 7-8 minuti, necessari per eliminare i peli più duri. Il prodotto consigliato Burro di karité, olio di mandorla dolce, acqua termale di Vichy: sono gli ingredienti di questa crema depilatoria ipoallergenica e senza parabeni, sostanze irritanti. Profuma di fiori e frutta (Dermo-Tolerance di Vichy)

Kit completo epilazione di Oxy

Una soluzione perfetta per una depilazione completa, con risultati come quelli dell'estetista.

Ogni kit comprende una confezione di cera idrosolubile al miele, il fornellino elettrico scaldacera, una spatolina di legno per stendere la cera e dieci strisce in tessuto non tessuto di qualità. Gli ingredienti purissimi di origine vegetale consentono l'utilizzo anche sulle pelli più sensibili.

Se cerchi l'alternativa alla lametta

Ladyshave Sensitive Ladyshave 5 in 1, Wet&Dry di Philips si può usare su pelle asciutta e bagnata, anche sotto la doccia.

La testina di rasatura a doppia lamina cattura ogni pelo per una rasatura accurata che riduce al minimo l'irritazione della pelle.

La testina oscillante segue le curve del corpo.

Se con la classica lametta temi di tagliarti, il rasoio elettrico femminile è la soluzione per voi. Assicura una depilazione perfetta in modo pratico e veloce, senza dolore e senza pelle irritata. Ladyshave Sensitive Ladyshave 5 in 1, Wet&Dry di Philips si può usare su pelle asciutta e bagnata, anche sotto la doccia: la testina di rasatura a doppia lamina cattura ogni pelo per una rasatura accurata che riduce al minimo l'irritazione della pelle, mentre la testina oscillante segue le curve del corpo e quella in aloe vera migliora l'idratazione della pelle.

Per eliminare i peli superflui in modo definitivo

L’ultima novità sono gli apparecchi con la luce pulsata da usare anche a casa.

Questa tecnologia, infatti, un tempo molto costosa e da fare in istituto, ora si può esiguire da sole. Il pratico manipolo di i-Light Pro, appoggiato sulla parte da depilare, emette un fascio di luce.

L’energia viene assorbita dalla melanina contenuta nel bulbo pilifero, sotto la superficie della pelle, brucia

il follicolo in modo indolore e impedisce la ricrescita del pelo (IPL6000 di Remington) Il pratico manipolo di i-Light Pro, appoggiato sulla parte da depilare, emette un fascio di luce. L’energia viene assorbita dalla melanina contenuta nel bulbo pilifero, sotto la superficie della pelle, brucia

il follicolo in modo indolore e impedisce la ricrescita del pelo (IPL6000 di Remington). Il pratico manipolo di i-Light Pro, appoggiato sulla parte da depilare, emette un fascio di luce. L’energia viene assorbita dalla melanina contenuta nel bulbo pilifero, sotto la superficie della pelle, bruciail follicolo in modo indolore e impedisce la ricrescita del pelo (IPL6000 di Remington). PREV NEXT