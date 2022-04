Ceretta viso: pro e contro e tutti i consigli per farla a casa

L a ceretta viso ti incuriosisce, ma non sai da dove iniziare? Ecco una mini guida riassuntiva di tutti i pro e i contro di questo metodo di depilazione, e i consigli fondamentali per una perfetta ceretta da fare in casa. Baffetto, non ti temiamo!

La ceretta viso genera sempre un po' di timore, sopratutto se la si vuole provare per la prima volta. Si tratta infatti di un metodo abbastanza fastidioso, che può spaventare se abbinato a zone particolarmente delicate del viso come sopracciglia e labbro superiore. E' però la scelta giusta in presenza di peluria ostinata, sopratutto se paragonato a rasoio, crema depilatoria &co.

Stai pensando di provare la ceretta viso, ma non sai da dove iniziare? Niente paura. Abbiamo creato per te una mini guida completa di tutto quello che c'è da sapere prima di provare la depilazione su questa zona così esposta e così delicata del viso.

Ceretta viso: pro e contro

La ceretta viso è uno dei metodi più efficaci e duraturi per sbarazzarsi della peluria, in pochi secondi e senza troppo sforzo. Come per ogni tipo di ceretta, anche per quella viso valgono gli stessi vantaggi. In primis, che a differenza della lametta (che non andrebbe mai fatta sul viso per evitare la comparsa di irritazioni e peli incarniti) e della crema depilatoria, la ceretta sfila il bulbo pilifero invece di spezzare il pelo. Questo consente di ottenere risultati molto più duraturi e di rallentare la comparsa e crescita della peluria nel tempo.

I contro della ceretta viso? Dipendono dal tipo di pelle. Questo metodo è infatti sconsigliato in presenza di pelle iper-sensibile, couperose, follicolite o acne. In questo caso infatti potrebbe peggiorare la situazione irritando ancora di più la pelle.

Ceretta viso fai da te: come fare a casa

Per fare la ceretta viso a casa e ottenere una pelle liscia e senza irritazioni, basta seguire queste poche semplici regole.

Il primo passaggio per una perfetta ceretta viso è detergere la pelle eliminando ogni traccia di sebo, trucco e inquinamento. Dopo aver asciugato e tamponato bene, consigliamo di applicare un piccolo strato di talco, per evitare che la cera si attacchi alla pelle causando bruciature e irritazioni.

Per il fai-da-te consigliamo di scegliere una ceretta a freddo. Si tratta di quelle apposite confezioni facilmente reperibili al supermercato, con all'interno piccole strisce di carta già ricoperte di cera. Una volta scaldate leggermente con le mani, le strisce si separano e sono pronte all'uso.

La striscia va posizionata nel senso di crescita del pelo, spingendo con le dita per farla aderire bene. Dopodiché, si strappa in direzione opposta alla crescita del pelo. La direzione dello strappo è dall'angolo della bocca verso il naso, mantenendo la pelle leggermente tesa. Vi sconsigliamo di ripassare due volte sullo stesso punto per evitare arrossamenti: a questo punto meglio optare per la pinzetta e un po di pazienza.

Dopo aver terminato consigliamo di usare una salvietta imbevuta d'olio vegetale per rimuovere gli eccessi di cera. Si può poi proseguire risciacquando con acqua fresca e applicando una crema rinfrescante e lenitiva, magari a base di Aloe Vera. Importante! Per i giorni seguenti evitare l'esposizione diretta al sole, e utilizzare sempre una protezione 50 - così non compariranno fastidiose e pericolose macchie solari.