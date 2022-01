Depilazione inguine: tutti i metodi, i pro e i contro e come scegliere

L a depilazione sulla zona dell’inguine è uno dei trattamenti da sempre più richiesti nei centri estetici e nei centri di medicina estetica. Ma come scegliere la tecnica più giusta per noi? Di seguito ti spieghiamo tutti i metodi più comuni, e i relativi pro e contro, per scegliere al meglio quello che fa per te.

Tiriamo un sospiro di sollievo: la depilazione all’inguine non è più un argomento tabù. Come tutti i tasselli del dibattito peli si/peli no, anche in questo caso possiamo finalmente dimenticare regole e imposizioni e gestire il nostro corpo come vogliamo, peli inclusi. Si può scegliere una depilazione integrale da ripetere con costanza tutto l’anno, la classica zona bikini solo in estate oppure preferire il tutto au naturel.

Qualora però facessi parte del team niente peli, rimane il problema di scegliere il metodo di depilazione inguine più adatto alle tue esigenze. Ne esistono di tante tipologie, che si differenziano principalmente per questi tre elementi: la durata, il costo, l’invasività. Per questo abbiamo realizzato una mini guida che riassume tutte le tipologie di depilazione inguine e i relativi pro e contro. Continua a leggere e scoprite quella che fa per te!

I consigli per depilare l’inguine senza irritazioni

L’inguine è una zona molto delicata del nostro corpo. Per far sì che la depilazione sia uniforme, e minimizzare la comparsa di arrossamenti, irritazioni o peli incarniti, è necessario preparare la pelle al meglio. Tenere la zona sempre morbida ed idratata è un ottimo punto di partenza. Qualche giorno prima della depilazione poi, ti consigliamo di esfoliare la zona delicatamente con uno scrub meccanico – questo permetterà di eliminare le cellule morte e facilitare la fuoriuscita del bulbo. Post depilazione sciacqua con acqua fresca e applicate una crema rinfrescante con zinco – si, come quelle dei bambini! – oppure un olio dalle proprietà elasticizzati.

Depilazione inguine con la lametta: ecco i pro e i contro

Il metodo più economico e accessibile – e uno dei pochi completamente indolore – per depilare la zona dell’inguine è il rasoio. Attenzione però: si tratta anche del metodo a più breve durata, in quanto i peli non vengono sfilati ma solo tagliati all’altezza del bulbo. Potrebbero ricomparire già dal giorno successivo. Qualora avessi bisogno di una depilazione express però, basterà seguire qualche accorgimento. Non passare mai la lametta a secco, bensì inumidisci la parte con acqua tiepida e un sapone neutro. Non utilizzare troppe volte la stessa lametta e passa una crema lenitiva subito dopo aver terminato la depilazione.

Depilazione inguine: la crema depilatoria

Anche in questo caso, si tratta di un metodo di depilazione rapido e indolore, ma di breve durata – di solito dura un paio di giorni in più della lametta. Questo metodo di depilazione è davvero facile, e adatto anche alle principianti: basterà applicare una noce di crema depilatoria sulla pelle pulita e asciutta, aspettare 5-10 minuti e poi rimuovere la crema con l’aiuto della spatolina o spugnetta contenuta nella confezione. Attenzione però a non scegliere una crema depilatoria troppo aggressiva, e ad evitare le zone più interne dell’inguine per scongiurare pericolose irritazioni.

Depilazione inguine: l’epilatore elettrico

Per chi ha una soglia del dolore molto alta, l’epilatore elettrico è un metodo piuttosto efficace e duraturo per gestire la questione peli comodamente a casa. Questo apparecchio infatti è in grado di sfilare il pelo alla radice, garantendo un risultato soddisfacente fino a tre settimane.

Ceretta all’inguine: brasiliana, integrale &Co

La ceretta a caldo è sicuramente il metodo più amato, utilizzato – e ahinoi, doloroso! – per depilare l’inguine. In questo caso infatti, il pelo non viene tagliato, ma direttamente sfilato, bulbo incluso. La pelle è così liscia fino a tre settimane, e i peli ricresceranno più morbidi e meno folti, seduta dopo seduta. Essendo la zona dell’inguine molto delicata, ti sconsigliamo il fai da te: meglio rivolgersi ad un professionista per limitare i danni, ed il dolore.

Tipologie di cerette all’inguine

Le tipologie di ceretta all’inguine tra cui scegliere sono varie e vanno scelte a seconda delle nostre esigenze, e dei nostri gusti. La meno invasiva è la ceretta bikini, che depila solo la zona dell’inguine che fuoriesce dallo slip ed è adatta alle pelli sensibili perché meno invasiva e dolorosa. Si prosegue poi con la ceretta all’americana, decisamente più sgambata in quanto elimina i peli anche dalle grandi labbra. Per chi desidera un look più estremo, la più diffusa è la ceretta brasiliana, che lascia solo un triangolino di peli sul pube e depila anche la parte interna dei glutei.

Depilazione inguine definitiva: prova il laser

Per chi ha un budget abbondante da investire, la soluzione più duratura per depilare la zona dell’inguine è sicuramente il laser, che ha lo scopo di eliminare il pelo a lungo termine e di inibirne la ricomparsa. Il trattamento con laser richiede un minimo di 5 sedute, ed è particolarmente efficace sui peli scuri e spessi come quelli dell’inguine.