Tendenze unghie: tutte (o quasi) le manicure che sfoggerai questo autunno-inverno

C ome vorremo le unghie questa stagione? Ce lo siamo chiesti anche noi, ma soprattutto lo abbiamo chiesto a chi di unghie e manicure se ne intende davvero. Spoiler: ci sono i grandi classici e qualche sorpresa



Una vecchia battuta che mi è capitato di sentire nei Paesi anglofoni diceva "come zittisci un italiano?". "Gli blocchi le mani". Lo scherzo è datato, perché ormai ovunque nel mondo hanno preso il nostro vizio di gesticolare. Il motivo è presto detto. Tutte vogliamo mostrare la nostra manicure. Ecco perché vogliamo sempre l'ultima tendenza da sfoggiare quando si parla di unghie.

Questo autunno non sarà diverso. Saremo ancora alla ricerca della forma più cool, del colore di smalto must-have e osserviamo meticolosamente ogni minimo cambiamento sulle estremità delle celeb, casomai scoppi una mania improvvisa come le Glazed Donut Nails di Hailey Bieber, che sono diventate virali quest'estate. E poi diciamolo, abbiamo tutte un moodboard su Pinterest con design e colori che dobbiamo assolutamente sfoggiare o un folder dedicato alle unghie di immagini salvate su Instagram.

A questo punto non ci resta che scoprire - con l'aiuto degli esperti - quali saranno i colori must have, le forme e le lunghezze delle manicure che saranno di tendenza questa stagione per le unghie più cool dell'Autunno-Inverno 2022.

I colori di tendenza

"Le tendenze nail art per la Fall Winter 22 / 23 puntano ad un grande ritorno ai colori in tinta unita, in particolare al rosso in tutte le sue sfumature dal matte, rosso acceso, al rouge noir. Dal viola più intenso ai lilla più tenue e azzurro pastello/carta da zucchero. Si preferisce una forma delle unghie più naturale, tondeggiante e non eccessivamente lunga", dicono le esperte di Nailing Queen.

"Ogni autunno tornano di moda i rassicuranti e caldi colori della terra. Se ciò rappresenta quasi un dogma a livello outfit, con colori mat o lucidi che risulteranno in netta prevalenza, per quanto riguarda unghie e makeup si noterà una marcata tendenza all'utilizzo di finish trichrome, iridescenti e cangianti che rappresentino una decisa rottura con schemi un po' scontati e monotoni", fa eco il team di Layla Cosmetics.

L'abbinamento più chic lo propone Chanel, che crea sì degli smalti nude che si sposano ai lipstick e con il sottotono della pelle - rosato o dorato. Le tinte dorate avvolgono le labbra e le unghie con un bagliore luminoso, mentre quelle rosate danno un senso di freschezza. Non solo ton-sur-ton, ma anche un elegante gioco di contrasti.

Infine, un'intera palette di "sfumature lunari, provenienti da altre galassie: per rendere ogni manicure celestiale", dicono da Faby. Grigi, neri, marroni con sottotono violaceo, verdi e blu profondi, tutto con finish lucido, iridescente o metal. La nail art Galassia è stata anche anticipata dai trend report del 2022 di Pinterest.



Le ultime tendenze unghie: forme e direzioni

Fino ad oggi siamo state abituate a vedere unghie XXL che ben si prestano per le nail art più spettacolari, ma IRL non sono forse così pratiche. Buone, anzi ottime, notizie. "Per questo autunno/inverno si preferisce una forma delle unghie più naturale, tondeggiante e non eccessivamente lunga", dicono da Nailing Queen.

L'altra tendenza, che non è nuova, ma va affermandosi ogni giorno di più. "La nail art genderless: la pratica della manicure non conosce più distinzione di genere", prosegue il Team Nailing Queen.

Si aggiunge Daniele Batella, Senior Global Make-up Artist di ASTRA "Questa stagione assistiamo a un ritorno di mauve e rosa come shades genderless, oltre che i caldi rouge noir e nude neutri adatti ad impreziosire i "cozy" outfit autunnali. Spazio poi al dualismo per quanto riguarda la manicure: a unghie dalla forma naturale si affiancano ardite ricostruzioni extra-long per soddisfare le voglie di espressione di sé più disparate."

