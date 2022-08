C urare le unghie è un fatto di salute, oltre che di estetica. Se per esempio sono fragili fanno male perché si spezzano con un nonnulla. La buona notizia è che la maggior parte dei problemi alle unghie possono essere risolti con una semplice cura

Unghie sane, dall'aspetto roseo e levigato sono sinonimo di bellezza. Ci sono unghie sottili per costituzione, un po' come accade per i capelli fini, e unghie naturalmente resistenti. Ma è la resistenza che conta: le unghie sane sono flessibili e non si spezzano anche se soggette agli urti quotidiani. In casi di debolezza estrema, basta il semplice gesto di infilarsi un jeans appena lavato a spezzare un'unghia!

A volte però le unghie tendono a sfaldarsi, si assottigliano in punta, si spezzano e fanno fatica a crescere per bene. Molte di queste condizioni possono essere evitate attraverso un'adeguata cura delle unghie e un'alimentazione sana e varia.

Come appaiono le unghie sane

Le unghie sono annessi cutanei composti da strati laminati di cheratina, la stessa proteina che compone i capelli. Crescono sotto una porzione di pelle delle dita, chiamata cuticola. Le unghie sane sono lisce, senza solchi né striature. Sono uniformi per colore e consistenza e appaiono prive di macchie o scolorimenti. A volte le unghie sviluppano righe verticali che vanno dalla cuticola alla punta dell'unghia stessa, e che in realtà sono innocue che vanno: tendono, infatti, ad aumentare con l'età. Le unghie possono anche mostrare linee o macchie bianche a causa di lesioni, ma queste alla fine crescono con l'unghia, quindi spariscono.

Come avere unghie sane e belle

La cura regolare delle unghie si traduce in unghie sane che puoi essere orgoglioso di mostrare. Uno dei primissimi suggerimenti è quello di essere delicato nella manutenzione della forma, evitando limature aggressive e strappi di pellicine. E poi molto importante è la pulizia attraverso l'uso del classico spazzolino da unghie: oltre a rimuovere germi e batteri sotto il letto ungueale, le setole aiutano a levigarlo, il tutto con dolcezza.

Ecco alcuni suggerimenti per avere unghie sane e belle.

Non tagliare le cuticole sane

Una delle prime raccomandazioni dei dermatologi per avere unghie sane e belle è quella di non tormentare le cuticole. A meno che non siano particolarmente secche, rovinate e ridotte a pellicine, le cuticole non vanno tagliate. Il motivo? Le cuticole fungono da barriera a funghi e batteri: una volta recise, tale protezione viene meno. E poi stuzzicarle di continuo potrebbe renderle rosse e gonfie, ma potrebbe anche causare infezioni del letto ungueale. Se le cuticole sono morbide e sane, non toccarle, ma limitati a spingerle indietro delicatamente con un bastoncino di legno di rosa o con una penna per unghie imbevuta di olio, come quella proposta da Dr. Hauschka.

Idrata unghie e cuticole

L'idratazione del letto ungueale e delle cuticole migliora l'aspetto delle unghie e aiutare a proteggerle dalla rottura, una conseguenza che può subentrare a causa della disidratazione. Se le tue unghie si spezzano facilmente potrebbe significare che hanno bisogno di maggiore umidità: applicare la crema per le mani sulle unghie o spennellare un po' di olio intorno alla cuticola aiuta a idratare l'intera unghia, riducendo l'incidenza di scheggiature, rotture e sfaldamenti. Un esempio è l'olio per cuticole di Bottega Verde a base di olio di rosa canina.

Una buona abitudine è applicare un velo di crema dopo aver lavato le mani, soprattutto se i lavaggi son frequenti. Per ricordarti, sistema accanto al sapone una confezione di crema dotata dispenser. E non dimenticare di indossare i guanti durante i lavori domestici.

Assumi integratori di biotina

Diversi studi hanno dimostrato che gli integratori di biotina (o vitamina B8) aumentano lo spessore delle unghie, impedendone la rottura. In caso di unghie molto danneggiate occorrono 2,5 milligrammi di biotina al giorno per diversi mesi per ripristinare unghie sane. In realtà, se si assumono regolarmente cibi ricchi di vitamine del gruppo B (uova, latte, germe di grano, pesce e carne bianca) non si dovrebbe aver bisogno di alcun integratore, poiché è sufficiente la dieta a garantire unghie forti. Ma se si accusa debolezza e fragilità delle unghie, nonostante una dieta varia, si potrebbe aver bisogno di integrare la biotina.

VEDI ANCHE

Beauty

Cuticole unghie: cosa sono e i rimedi per avere mani e unghie perfette

Prenditi una pausa dallo smalto semipermanente

Lo smalto semipermanente è bello e comodo, non c'è dubbio. Ma per non ritrovarsi con unghie molli e fragili, è bene evitare di applicarlo 12 mesi all'anno a ciclo continuo. Il potenziale danno non è dato tanto dallo smalto in sé quanto dalla sua rimozione che spesso prevede l'uso di lime e buffer abrasivi che, oltre a eliminare lo smalto gel, eliminano il primo strato dell'unghia. Dannosi possono essere anche i ripetuti colpi di lima che l'unghia riceve: il trauma continuo finisce per assottigliare l'unghia.

C'è inoltre chi sostiene che può far male persino la rimozione del semipermanente consistente nell'avvolgere le unghie da dischetto di cotone imbibito di remover e fogli di alluminio. In questo caso, l'imputato sarebbe il contatto con i solventi acidi per più di 15 minuti (un tempo minore non assicura la rimozione completa dello smalto). In sintesi, sì allo smalto semipermanente ma con pause di almeno un mese tra un'applicazione e l'altra.

Delicatezza e igiene = garanzia di unghie sana

Alcuni sondaggi dicono che chi sottopone a manicure professionali con una certa frequenza (dalle 2 alle 4 settimane) è più probabile che abbia unghie fragili, molli e tendenti alla rottura. Sembra un paradosso, ma la causa è da ricercare nel trauma meccanico inferto dagli strumenti dell'estetista. Molto importante è, inoltre, assicurarsi che siano sterilizzati tramite apparecchiature apposite, simili a quelle degli studi dentistici. I saloni di estetica più seri "impacchettano" i ferri dopo averli disinfettati a garanzia di un'igiene al 100%: facci caso la prossima volta che prenoti una manicure.

VEDI ANCHE

Beauty

Come prendersi cura delle unghie che si sfaldano facilmente?

Un altro suggerimento utile? Evitare i solventi a base di acetone, ma anche i trattamenti professionali finalizzati a esfoliare l'unghia o l'uso esagerato di buffer leviganti. Nel tentativo di lucidare l'unghia, tali manovre può indebolirla perché rischia di eliminare lo strato più superficiale che dona protezione.

Importante è anche l'uso sapiente della lima. Se hai le unghie tendenzialmente fragili, evita le tradizionali lime di cartone (quelle color mattone, per intenderci) perché possono risultare aggressive. Opta, quindi, per una lima liscia e sottile. Contro il rischio di rottura è decisivo anche il gesto di limatura: anziché muovere la lima avanti e indietro, muovila in una sola direzione. E sempre lentamente.

Osserva le unghie per capire il tuo stato di salute

Spesso i problemi delle unghie possono essere ricondotti a "semplici" aggressioni, come: esposizione a prodotti chimici per la pulizia della casa, manicure ripetute, applicazione e rimozione continua di smalto semipermanente, traumi meccanici tipo quello costituito dal digitare con veemenza sulla tastiera del pc!

Tuttavia, a volte le condizioni delle unghie possono riflettere un problema di salute generale. Ecco un elenco da prendere in considerazione con la dovuta cautela (l'ultima parola spetta sempre al medico!):

unghie bianch e: possibili problemi al fegato;

e: possibili problemi al fegato; unghie metà rosa metà bianche : malattie renali

: malattie renali ingiallimento e ispessimento dell'unghia, rallentamento del tasso di crescita: malattie polmonari;

e ispessimento dell'unghia, rallentamento del tasso di crescita: malattie polmonari; letto ungueale pallido : anemia

: anemia unghie gialle con un leggero rossore alla base: diabete

Naturalmente, se sospetti problemi di salute, non esitare a discuterne con il tuo medico.