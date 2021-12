Unghie rosse: tutti i segreti e le sfumature da indossare per un look chic e senza tempo

V oglia di unghie rosse? Con l’arrivo della stagione fredda, torna anche il desiderio per la più classica e femminile delle nail art. Lo smalto rosso è evergreen che non passa mai di moda, da declinare in mille sfumature, e perfetto per ogni occasione. Scopri tutti i segreti per indossarlo al meglio!

Le unghie rosse sono è passionali, forti, vitali: basta una passata di smalto rosso per sentirsi subito meglio. Le tonalità del rosso tornano sotto i riflettori, e si confermano la scelta più giusta per esprimere classe, seduzione ed eleganza d’altri tempi. Tra i colori di smalto per l’autunno-inverno 2021, infatti, non può mancare il più iconico di tutti i tempi da declinare in mille sfumature e nail-art per look sempre nuovi e di tendenza.

Unghie rosse: come scegliere la tonalità giusta

Lo smalto rosso è l’accessorio perfetto per completare ogni look: ma come scegliere quello più adatto a noi? Come per i rossetti della stessa tinta, il segreto è iniziare osservando il proprio tipo di pelle. Ogni carnagione infatti richiede una sfumatura di rosso che la valorizzi al meglio. Per le carnagioni olivastre e dal sottotono caldo-giallo infatti sarà preferibile scegliere uno smalto rosso corallo brillante o tendente all’arancio. Le carnagioni più chiare e dal sottotono freddo invece saranno valorizzate maggiormente da smalti rossi tendenti al blu o al violaceo. Ma niente paura: una manicure ben fatta e il look giusto vi permetteranno di osare e sperimentare con il colore senza sbagliare mai.

Unghie rosse classico: scegli il rosso lacca

Lo smalto rosso classico effetto lacca è come una macchina del tempo che ci riporta immediatamente alle magiche atmosfere degli anni 50’. Marylin e le dive di Hollywood lo hanno scelto come marchio di fabbrica, e non a caso. Si tratta di un colore forte, femminile e audace che attira subito l’attenzione. Perfetto tutti i giorni o per un’occasione speciale, sa aggiungere un tocco di eleganza ad ogni outfit.

Unghie rosso aranciato: perfette per la pelle olivastra

Caldo, vitaminico, vibrante: lo smalto rosso corallo è l’ideale anche per le più giovani. Dona particolarmente alla pelle olivastra o abbronzata e va bene davvero per ogni occasione. Perfetto per chi vuole indossare questo grande classico in versione fresca e contemporanea.

Unghie rosse eleganti: scegli il rosso bordeaux

Le unghie rosse bordeux sono la scelta vincente per una manicure elegante e sofisticata. Bellissimo anche sulle unghie più corte, aggiunge carattere ad ogni look e ci trasporta immediatamente nelle avvolgenti atmosfere autunnali.

Smalto Rouge-noire: la sfumatura più audace del rosso

La sfumatura più grintosa di unghie rosse? È il rouge-noir, un blend perfetto di rosso e nero capace di donare un’allure sofisticata e misteriosa a chiunque lo indossi.

Unghie rosse con brillantini: per non passare inosservate

Illuminate il vostro smalto rosso con un punto luce studiato ad hoc. Che sia una cascata di brillantini o un giro di strass su una sola unghia per mano, questo accorgimento in più saprà rendere qualsiasi nail art elegante e glamour.

Unghie rosse con disegni: libera la creatività!

Disegni e decorazioni sapranno rendere speciale la vostra manicure con smalto rosso. Fiori, cuori o pattern geometrici a contrasto, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Unghie rosse opache: gioca con i finish

Vuoi rendere particolare il tuo smalto rosso in modo delicato e poco appariscente? Perché allora non giocare con i finish. Un top-coat opaco saprà donare carattere al tuo smalto rosso senza stravolgerlo!

Unghie rosse gel: per una manicure che dura a lungo

Le unghie rosse gel sono la soluzione se anche tu sei una fan delle unghie rosse ma hai uno stile di vita frenetico. Lo smalto rosso in gel infatti, ha una durata che va dalle 2 alle 4 settimane e assicura brillantezza e colore pieno a lungo.

Come applicare lo smalto rosso: tutti i segreti

Per applicare lo smalto rosso in modo perfetto il primo step è preparare le unghie. Sarà infatti necessario pulirle per eliminare ogni traccia residua di colore, e procedere poi eliminando cuticole e pellicine con l’aiuto di un po’ di acqua calda o di un prodotto specifico per ammorbidire la pelle. Successivamente si potrà procedere limando le unghie della forma desiderata. Unghie a mandorla, a ballerina, corte o squadrate: c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Prima di stendere il vostro smalto rosso preferito, passate sulle unghie un sottile strato di base protettiva trasparente e fate asciugare bene. Per ottenere un colore rosso opaco e a lunga durata consigliamo due passate sottili di smalto. Attenzione: ricordate sempre di farlo asciugare bene tra una passata e l’altra per evitare grumi o sbavature.

Dopo aver fatto asciugare la seconda passata di smalto rosso per almeno cinque minuti, potrete procedere passando un sottile strato di top coat trasparente, per aumentare la durata dello smalto ed evitare che si rovini dopo poco tempo.

Il consiglio in più? Se durante l’applicazione del colore avete macchiato il contorno dell’unghia e il polpastrello, passate sulla pelle un cotton fioc imbevuto di acetone. E voilà, il gioco è fatto!

E voi, siete amanti dello smalto rosso? Non vi resta che seguire i nostri consigli e trovare la sfumatura più adatta a voi per una nal-art sempre curata, in ogni momento.

Migliori Smalti Rossi: ecco i più iconici da provare ora 1/3 Cosa c’è di più iconico dei red bottoms, le celebri suole rosse delle scarpe di Christian Laouboutin? Un colore così famoso da ispirare questo smalto rosso che per prezzo e packaging è un vero e proprio oggetto d’arte e un gioiello beauty da collezione. 2/3 Desiderate uno smalto rosso semipermanente ma siete alle prime armi? Provate Le Mini Macaron, che in una sola passata 3 combina topcoat, base e colore! Asciuga in soli 30 secondi in una bellissima lampada LED a forma di macaron. Questo luminoso, classico rosso ciliegia è uno dei colori più amati! 3/3 Cercate uno smalto rosso classico, intramontabile, che doni a ogni look e carnagione – ma non volete spendere una fortuna? La tonalità iconica di Revlon non vi deluderà per colore pieno, durata e lucentezza. Un vero must-have. PREV NEXT