66 idee di unghie azzurre estive

S e l'estate ti ispira una manicure dai colori chiari, l'azzurro è sicuramente uno dei più gettonati della stagione. Ecco qui un po' di idee che renderanno felice te e le tue unghie!

Quest'estate le unghie azzurre sono di grande tendenza. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Dalle nail art più incredibili ed elaborate, a quelle con applicazioni in 3D. Non solo, smalto azzurro tinta unita in moltissime sfumature, effetto marmorizzato, coda di sirena o glitter. Ci sono anche manicure con l'azzurro abbinato al rosa o al bianco e tantissime idee per una french che farà invidia. Basta procrastinare e inizia scorrere tutte le idee per una manicure dai colori ispirati al cielo e al mare. Scegli quella che preferisci: le tue mani non passeranno inosservate.

Unghie azzurro chiaro

Iniziamo con delle proposte soft, nei toni più delicati della palette. Ceruleo, azzurro Tiffany o cangianti e olografiche come la coda di una sirena: l'estate non è abbastanza lunga per provarle tutte.

Unghie azzurre french

Ci sono moltissime idee sulla french manicure, che ha ormai fatto passi da gigante rispetto a quando è nata. Una volta si usava passare la matita bianca solo la lunetta dalla forma arrotonadata e ricoprire l'unghia con lo smalto trasparente. Poi è iniziata l'abbinata smalto rosa ballerina e bianco e in seguito sulle punte quadrate e a mandorla. Ormai la french manicure è arrivata ad esplorare territori remoti, declinata secondo l'estro e la creatività delle nail artist.

Unghie azzurre e bianche

Cosa dire di uno degli abbinamenti colore più riusciti nella storia delle unghie? Semplice e dall'effetto wow, ma senza strafare. Una nuova definizione di neutral.

Unghie azzurre e rosa per l'estate

Anche questo abbinamento di colori è un grande classico, che però nasconde dei risvolti interessanti, dagli effetti marmorizzati, olografici e glitterati, con tocchi pastel fluo e pop.

Unghie azzurre e nere

Il giusto tocco di grinta che serve alla manicure. Se l'azzurro è troppo girlie, allora questa è l'opzione che fa per te.

Unghie azzurre semplici

Nail art sì, ma senza esagerare? Abbiamo pensato anche a te, con delle soluzioni in tinta unita, ma declinate con tante tonalità che farebbero impallidire il team di Pantone.

Unghie azzurre particolari

Una personalità spumeggiante necessita di una manicure all'altezza e queste non tradiranno le tue aspettative.

Unghie azzurre pastello

Sì, è l'estate del colour blocking e delle tinte forti, ma quelle pastello hanno sempre un posto speciale nel nostro cuore e sulle nostre unghie. E sì, anche nei guardaroba, diciamolo. Se preferisci i toni soft, l'ispirazione che cerchi è qui.