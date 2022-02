Ora la nail art è gender inclusive! I look di Fedez, Harry Styles, Sangiovanni &Co

S e fino a poco tempo fa potevamo nutrire qualche perplessità, ora non c’è alcun dubbio: gli uomini cool indossano lo smalto. E non solo: amano anche sperimentare con nail art, disegni e colori a contrasto. Scopriamo insieme le nail art più belle delle star del momento!

In principio, c’era lo smalto nero. La manicure maschile infatti, è cosa antica negli ambienti musicali punk e rock di un certo tipo, dove lo smalto è un accessorio irrinunciabile. Ma questa moda vintage presenta più di qualche differenza con le manicure sgargianti che vediamo ora sfoggiate da star del pop come Fedez e Sangio. Se prima il colore era solo uno e l’applicazione dello smalto non era accompagnata da mani curate ma anzi, sbeccato era grunge e cool, le manicure maschili del momento sono veri e propri trattamenti, dal risultato senza sbavature e dai colori brillanti.

Dal 2020 infatti, è sempre più diffuso il fenomeno della Mancure – a metà tra men, e manicure. Se negli anni '70 lo smalto era un simbolo di ribellione e controcultura, oggi è sempre più frequente vedere star del pop e ragazzi giovanissimi indossare unghie dipinte come simbolo di sicurezza, libertà, e rinuncia ad uno stile di mascolinità tossica, quella attenta a non mostrare un lato più femminile o semplicemente giocoso. Il messaggio è semplice: basta stereotipi inutili. Non esistono cose da maschio e cose da femmina, e dipingere le unghie è un modo facile e veloce di aggiungere un pizzico di colore alla propria giornata. E le star lo sanno bene: dai un’occhiata a questa carrellata di nail art indossate dalle nostre star preferite!

Fedez

Complice anche il periodo del lockdown ed il tanto tempo da passare in casa, Fedez ha scoperto una grande passione per lo smalto. Tanto da lanciare nel 2021 la sua prima linea di colori semipermanenti, NooN By Fedez, in collaborazione con Layla Cosmetics, la più antica azienda italiana di smalti. Sei colori sgargianti e neon, con finish particolari e insoliti, come il suo giallo fluorescente al buio. Non solo vezzo, ma anche opera benefica: parte dei ricavati infatti è stata devoluta a favore di Fondazione Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini. La nail art di Fedez è sempre innovativa, coloratissima e decisamente pop, grazie alle abilità della nail artist Isabella Franchi, conosciuta su Instagram come @unghiedellamadonna.

Harry Styles

Anche la star internazionale Harry Styles ha deciso di inaugurare il lancio della sua linea cosmetica, Pleasing, con una release di cinque smalti. La pop star ama sperimentare con look estrosi, gender fluid e sempre curati nei minimi dettagli. La sua manicure non è da meno: colori sgargianti, unghie mismatched (di diversi colori) e piccoli effetti grafici per una manicure pop che strizza l’occhio all’estetica anni 70’ e 80’.

Sangiovanni

Sangio è proprio come la sua musica: delicato, frizzante e decisamente contemporaneo. Il cantante simbolo della generazione Z italiana indossa spesso lo smalto, come simbolo di identità individuale e della sua voglia di rompere barriere e stereotipi non inclusivi. Il suo colore preferito? Bianco ottico o tinte pastello!

Damiano David

L’animo rock del cantante dei Maneskin si riflette anche nei suoi look eccentrici, punk e sfrontatissimi. Quale miglior tocco finale quindi, che una bella manicure? Il nero è il colore preferito da Damiano, spesso indossato sbeccato à la Kurt Cobain. Ma il cantante non rinuncia neppure a sfumature più androgine nei colori del rosso e del rosa confetto.

Achille Lauro

Altra star, altro look da urlo. Il beauty look di Achille Lauro è eclettico, glamour e studiato nei minimi dettagli – tanto da fargli guadagnare un’importante partnership con Gucci Beauty. Qui lo smalto nero si fa rock, sapientemente abbinato a smokey eyes d'impatto.