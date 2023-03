Makeup no makeup: come realizzare il trucco che c’è ma non si vede 

S tep dopo step, ecco i nostri consigli per ricreare alla perfezione un makeup no makeup

Con l'arrivo delle belle giornate e del primo caldo primaverile la voglia di truccarci pesantemente lascia spazio al desiderio di creare trucchi leggeri e impalpabili sulla pelle, che esaltino la nostra bellezza naturale: come il makeup no makeup, il trucco che c’è… ma non si vede! La caratteristica principale del cosiddetto makeup no makeup è infatti la sua “invisibilità”: il segreto sta quindi nel simulare un effetto “no makeup” con un trucco in realtà calcolato e ben presente ma che appare inesistente. Come ricrearlo? Continua a leggere!

Step 1: la skincare routine è importante

Il primo step per ottenere un makeup no makeup con i fiocchi è iniziare dalla cura della pelle: il makeup non fa miracoli e, se la nostra pelle non è curata, idratata e nutrita si vedrà anche se abbiamo indosso del trucco. Come puoi immaginare poi, questa condizione sarà ancora più evidente con il makeup che andremo a fare, essendo leggerissimo e quasi impercettibile. Di conseguenza idrata costantemente la pelle, mattina e sera, esfolia se ne senti il bisogno, non dimenticare mai la detersione e utilizza sempre la protezione solare. Magari, prima di truccarti fai una sessione extra di skincare, preparando la pelle con una maschera nutriente, rimpolpante e idratante per agevolare l’applicazione del fondotinta e dei prodotti per la base.

Step 2: la base dev’essere leggera e impercettibile

Evita di utilizzare fondotinta troppo coprenti o matte e prediligi quelli glowy e super leggeri oppure opta per dei prodotti ibridi come il Les Beiges Eau De Teint di Chanel o lo Skin Enhance Luminous Tinted Serum di Rose Inc: entrambi infatti contengono microsfere di pigmenti incapsulati che si fondono con la pelle, per un effetto “pelle nuda” estremamente realistico. In alternativa scegli delle creme colorate o prodotti come l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, un perfezionatore dell'incarnato che aiuta a illuminare e ad attenuare rughe e pori.

Step 3: no alle imperfezioni e alle occhiaie

Per le imperfezioni utilizza un correttore leggero, possibilmente liquido e coprente al punto giusto. Sul contorno occhi usa delle formule super light (come il Positive Light Illuminante per il contorno occhi di Rare Beauty) che riescono a camuffare l’occhiaia senza far “vedere lo stacco” fra il correttore e il resto del viso.

Step 4: le guance vanno rosate

Senza il blush, questo makeup non sarebbe lo stesso: le guance rosate dall’effetto sunkissed sono la ciliegina sulla torta per un makeup no makeup perfetto. I colori da prediligere variano dal rosa, al rosa pesca (non troppo aranciato!) fino a un berry non troppo scuro: il risultato che vogliamo ottenere è realistico, proprio come quando le nostre guance si arrossano naturalmente. Di conseguenza il range di tonalità predilette si aggira intorno a quelle più simili all’autentico rossore della nostra pelle. Opta per un blush cremoso altamente sfumabile e applicalo sugli zigomi, sulle guance, sulla punta del naso e anche, se vuoi, sul mento.

Step 4: il trucco occhi è neutro

Il trucco occhi, più naturale e soft è, meglio è. Matcha il colore originale della tua palpebra con un ombretto matte o satinato (senza brillantini o perlescenze) e definisci il tutto con una shade leggermente più scura per creare delle ombre.

Step 5: le labbra sono naturali

La regola è che, come tutto il resto del makeup, anche le labbra devono essere più “clean” possibili: scegli un balm leggermente colorato in una tonalità vicina a quella delle tue labbra per enfatizzare semplicemente la loro naturale tonalità (e mantenerle idratare durante tutta la giornata) ed il gioco sarà fatto.