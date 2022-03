R impolpante, volumizzante, e ovviamente idratante. Oggi il balsamo labbra è un vero e proprio curativo con finalità estetiche che ne fanno un cult. Scopri le novità più interessanti da utilizzare anche come alternativa light al rossetto

Non chiamatelo burrocacao! Nel panorama della skincare il balsamo labbra ha una sua precisa identità. È un prodotto versatile che, oltre a nutrire le labbra, si è arricchito di tante funzioni: volumizzante, rimpolpante, riparatore e ovviamente ammorbidente di eventuali screpolature.

Il balsamo labbra oggi conosce un ventaglio di ingredienti che vanno dagli oli naturali agli estratti vegetali, dalle sfere di acido ialuronico alle classiche cere confortevoli. Nelle formule effetto volume la novità riguarda il contenuto di peptidi biomimetici che aiutano ad avere un contorno più definito e una mucosa labiale più piena.

E poi le texture: sono sempre più confortevoli e meno appiccicose, tali da consentire di indossare il balsamo labbra anche sotto il rossetto. Non lasciano più quell'effetto appiccicoso o bagnato, ma si fondono con le labbra.

Un occhio di riguardo anche per i pack, deliziosi ed eleganti, sono un invito all'uso anche per il solo fatto di guardarli. Del resto, per ricordarsi di usare il lip balm basta un dato: le labbra sono il 75% più sottili rispetto alla pelle. Il motivo? Hanno meno ghiandole sebacee e perdono acqua 3 volte più velocemente rispetto al resto del viso. Meglio correre ai ripari con le specialità che ha in serbo la cosmetica.

Balsamo labbra in vasetto

Di solito si presentano in un piccolo barattolo dal fascino un po' rétro. I balsami labbra di questa tipologia hanno una consistenza molto burrosa, quasi solida, che si preleva con le dita. Prima di applicare il prodotto sulle labbra, è consigliabile scaldarlo tra le dita. Sarà scontato ricordarlo, ma va sempre usato con le mani pulite! In mancanza di acqua e sapone, è sufficiente un igienizzante idroalcolico. Si può applicare sia in velo sottile che in uno strato più spesso per formare un impacco stile lip mask. Poiché si tratta di prodotti molto corposi, questi tipi di lip balm non sono molto adatti prima del trucco, a meno che non lascino un finish semi opaco che non pregiudichi la tenuta del rossetto. Sicuramente, sono sono ideali come prodotti curativi durante la notte: ti sveglierai con labbra morbide e lisce, pronte per essere truccate!

Very Rose di Nuxe

Ha una texture non appiccicosa che permette la stesura del rossetto. La sua formula è arricchita con un estratto oleoso di petali di Rosa di Maggio (Rosa Centifolia) raccolte in Marocco. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi, questo estratto contribuisce a idratare le labbra secche o molto secche. Completano la formula le proprietà lenitive della Cera d’api e del Burro di Karité, che alleviano la sensazione di pelle che tira. Il suo colore rosa deriva da un colorante 100% vegetale.

Hyalu-repair lip balm di MIAMO

Un burro fondente con il 20% di oli vegetali (olio di jojoba e di mandorle) che ammorbidisce e nutre le labbra. Le Vitamine C ed E in alta concentrazione hanno un'azione antiossidante. E l'acido ialuronico al 2% ha un effetto rimpolplante a lunga durata. Infine, un peptide biomimetico aiuta a levigare le labbra. In farmacia.

Reparador Labial di ISDIN

Un concentrato di pantenolo, allantoina e bisabololo per riparare le labbra screpolate, anche in presenza di pellicine e piccoli tagli da disidratazione. In caso di freddo molto intenso, si può applicare anche sul naso e sul contorno della bocca. In farmacia.

Balsamo labbra colorato

Il balsamo labbra colorato è un prodotto furbo perché ne racchiude 2 in 1. Da un lato nutre le labbra, dall'altro dona un velo di colore, che spesso è leggero, quasi trasparente. I prodotti più innovativi hanno un effetto volumizzante che danno un aspetto più che curato. Scegli un balsamo labbra colorato se non cerchi il look da rossetto "tradizionale", molto pigmentato. Questo tipo di prodotto è ideale anche se desideri ricaricare il colore del tuo rossetto durante la giornata, con un tocco morbido. Un'idea smart è acquistare il balsamo colorato della stessa famiglia cromatica del tuo rossetto preferito, ovvero: rosso, rosa, burgundy o pesca.

Color Gel Lip Balm di Shiseido

Una collezione di balsami labbra i cui colori si ispirano ai fiori del Giappone (nella foto l'azalea). Nel cuore della formula la tecnologia brevettata Humectant Technology di Shiseido, che lascia le labbra più morbide e sane a ogni applicazione. Può essere definito, inoltre, un ibrido tra rossetto e lip balm perché vanta una pigmentazione stratificabile che permette di ottenere un colore ricco e confortevole.

Sheerlips di Dolce & Gabbana Beauty

Lovely tulip è il nome della tonalità del lip balm di Dolce & Gabbana, un corallo semi trasparente che si adatta a ogni carnagione. Grazie alla cera di semi di girasole, la texture è confortevole e avvolgente per nutrire anche le labbra più secche. Il packaging dorato è uno scrigno di eleganza che infondo felicità ogni volta che lo si tira fuori dalla borsetta per idratarsi le labbra.

Pure Color Revitalizing Crystal Balm di Estée Lauder

Contiene il 92% di ingredienti di origine vegetale, e idrata le labbra a lungo in un sol gesto. L'uso costante migliora la levigatezza delle labbra che mostrano così un aspetto curato. È disponibile in 7 tonalità, ispirate a quelle dei cristalli preziosi. Ogni sfumatura offre una base colorata leggera che reagisce in modo diverso al pH individuale, regalando così un tocco di colore personalizzato che si adatta piacevolmente a tutti i toni della pelle.

Balsamo labbra rimpolpante

Oltre a nutrire, i prodotti rimpolpanti hanno effetto replump, cioè aumentano il volume delle labbra. Di solito contengono sfere di acido ialuronico a rilascio prolungato che idratano intensamente. Invece speciali peptidi dall'azione biomimetica stimolano la produzione di collagene, la sostanza indispensabile per dare sostegno alla cute, contribuendo così a rimodellare la forma della labbra. olumi. Sono perfetti sia da soli che sotto il rossetto.

Lip Maximizer Serum di DIOR

Più di un balsamo labbra, il Lip Maximizer Serum è un curativo labbra dal duplice effetto, in superficie e in profondità. Nell'immediato idrata intensamente e rimpolpa le labbra per un effetto naturalmente più pieno. Il contenuto uno speciale peptide, invece, aiuta a stimolare la produzione di collagene che rimodella le labbra giorno dopo giorno con effetto sculpting.

Rose Quartz Silk Balm di Huda Beauty

Piacevole e morbido, rende le labbra più piene e idratate grazie al complesso di estratto di soia, estratto di liquirizia e sfere ialuroniche rimpolpanti. Le labbra sono visibilmente più piene e lucide. Dona una piacevole sensazione senza formicolio. In esclusiva da Sephora.

Lip oil, il balsamo lucidissimo

Gli oli labbra sono sono un mix tra gloss e balsamo nutriente. Rispetto ai lucidalabbra, i lip oil sono più morbidi e confortevoli, proprio perché ricchi di miscele oleose pregiate. Sono ideali se desideri labbra super lucide ma anche molto nutrite. Alcuni oli labbra contengono pigmenti che lasciano un velo colorato. Le texture? Voluttuose, vien voglia di mangiarle, ma fortunatamente restano incollate sulle labbra senza migrare.

Magic Lip Oil di Charlotte Tilbury

Un olio labbra infuso di cristalli e arricchito con ingredienti rivoluzionari tra cui l'estratto di foglia di Swertia per minimizzare l'aspetto delle rughette, lo Sqisandryl® per labbra più carnose e l'acido ialuronico per idratare all'istante.

Il classico balsamo labbra nutriente

Lip balm al Fico d'india di Melvita

Una formula 100% naturale con 3 potenti ingredienti: olio di fico d'India, ricco di steroli e vitamina, rafforza il film idrolipidico e la funzione barriera delle labbra per prevenirne la disidratazione; la cera d'api, riconosciuta per il suo potere protettivo e nutriente; l'olio di girasole ha proprietà restitutive e ammorbidenti. Ha una consistenza cremosa e un profumo naturale di fico d'india, fresco e vitaminico.