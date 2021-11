S cegliere il rossetto a volte può essere difficile ma se non sai come fare prova a farti dare una mano dalle stelle.

Il rossetto è per quasi tutte le ragazze amanti del make up un vero e proprio culto, il cui acquisto non è mai sufficiente a placarne la voglia, anche se non si contano quelli che si depositano sul fondo delle borsette o giacciono inutilizzati negli angoli beauty della casa.

Già perché più se ne posseggono più se ne comprano anche se poi alla fine quelli usati si contano sulle dita di una mano, vuoi perché a volte ci si innamora di uno specifico e guai a chi lo tocca, vuoi perché quel colore no, non è proprio azzeccato.

Per ovviare a questo secondo problema e orientarsi nella miriade di alternative possibili, un metodo originale potrebbe essere quello di rivolgersi alle stelle.

Alle caratteristiche di ogni segno zodiacale infatti, sarebbe possibile abbinare il rossetto perfetto. Scopriamo quali.

Segni di fuoco

Ariete

L’Ariete è uno dei segni più tosti dello zodiaco. Determinate, decise ed estremamente competitive, le ragazze del segno amano imporsi anche con un make up d’impatto. Il rossetto giusto per loro quindi, è naturalmente un rosso fuoco a lunga tenuta.

Leone

Orgoglioso e fiero, il Leone non è solo il Re della foresta ma anche dello zodiaco.

Chi ha in sorte questo segno ama primeggiare in modo regale ma senza imporsi sugli altri. Per lui non esiste un colore ideale di rossetto, ogni nuance può essere perfetta, purché contenga qualche pagliuzza d’oro.

Sagittario

Idealiste, amanti dei viaggi e dell’avventura, le donne Sagittario sono guidate da un forte senso di libertà e sprigionano energia positiva da tutti i pori, contagiando chiunque graviti nella loro orbita.

L’inverno è la loro stagione e il rossetto adatto è un gloss perlato che ricordi il candore dei ghiacci.

Segni di terra

Toro

Segno primaverile, concreto e amante della stabilità. Chi vi appartiene ama il comfort e la serenità e per le labbra cerca qualcosa che accenda il sorriso ma rimandi anche una sensazione di estrema morbidezza.

Cosa c’è di meglio quindi di una formula cremosa dalle sfumature marroni?

Vergine

Dire che la Vergine sia una perfezionista è una definizione quasi riduttiva, visto che la sua caratteristica primaria è l’estrema organizzazione ed efficienza.

Non ama apparire mai in disordine e per lei la beauty routine è all’insegna dell’eleganza discreta. Il rossetto perfetto quindi è un gloss rimpolpante, la cui funzione primaria è quella di esaltare la forma delle labbra.

Capricorno

Con i piedi ben piantati per terra, è il segno più laborioso di tutti. Razionali al punto da sembrare a volte distaccate pur non essendolo, il rossetto ideale per le ragazze Capricorno è un lampone dal sottotono freddo.

Segni d’aria

Gemelli

Le ragazze Gemelli sono quasi sempre allegre e frizzanti.

Amanti della compagnia e sempre pronte ai cambiamenti, il rossetto adatto a loro è una tinta labbra metallizzata, che si fa notare e rimane a posto per tutto il tempo necessario.

Bilancia

Segno caratterizzato da un estremo equilibro interiore e dalla voglia di stabilità a cui fa da contraltare uno spiccato senso artistico e un’estrema creatività. Proprio quest’ultima inclinazione decreta che il rossetto ideale per le ragazze Bilancia sia un viola pieno.

Acquario

Il penultimo segno dello zodiaco è uno dei più riflessivi e tranquilli. Chi vi appartiene ama stare in compagnia ma anche coltivare la propria solitudine, passando molte sere tra le mura domestiche, dedicandosi alle proprie passioni.

Non ama omologarsi ma, al contrario, predilige replicare su di sé look anticonformisti. Il rossetto ideale? Blu o nero.

Segni d’acqua

Cancro

Le ragazze cancerine le riconosci subito per il loro incredibile romanticismo e una sensibilità fuori dal comune.

Sincere e idealiste, hanno uno spiccato istinto materno, mettono i sentimenti davanti a tutto e trovano nella famiglia il loro luogo rigeneratore. Inevitabile, quindi, che il rossetto ideale per loro sia un rosa delicato dalla texture cremosa.

Scorpione

Estremamente sensuale e passionale, lo Scorpione è uno dei segni più ammaliatori dello zodiaco e ama condire con un po’ di mistero qualunque cosa faccia.

Ambiziose, forti ed estremamente sexy, le ragazze nate sotto questa stella hanno una sicurezza invidiabile. L’autunno è la loro stagione e anche per questo il rossetto ideale è un bordeaux o un rosso pieno ed estremamente pigmentato che ricordi i colori del folliage.

Pesci

Sincere ed emotive, le donne del segno dei Pesci vivono con la testa un po’ tra le nuvole e questo le porta a qualche piccolo passo falso dovuto alla distrazione.

Il loro pregio principale è quello di essere estremamente empatiche e di andare d’accordo con tutte. Il rossetto ideale è quindi un corallo cremoso ed estremamente caldo.