B ellezza naturale? Sì grazie! E la dimostrazione ce la danno alcune delle vip più famose in Italia e nel Mondo, che hanno fatto del look acqua e sapone il loro mood di vita e cavallo di battaglia beauty.

C’è chi proprio non riesce a fare a meno del make up e chi, invece, ama sfoggiare la sua bellezza naturale, senza o solo con un leggero velo di trucco. Per valorizzare ancora di più i propri lineamenti in modo neutro e delicato. Un mood sempre più di tendenza, anche grazie all’esempio di alcune vip che amano e scelgono un look super naturale, esaltandolo come vero e proprio punto di forza.

Un esempio di sicurezza e consapevolezza volto alla body positivity, dove al centro di ogni cosa viene posto l’amore per se stesse, esattamente così come si è. Ecco, quindi, quali sono alcune delle vip che hanno fatto del loro aspetto acqua e sapone un vero cavallo di battaglia, per valorizzare la bellezza naturale in ogni sua minima sfaccettatura. E da cui tutte possiamo prendere esempio.

Zendaya, bellezza naturale inclusiva

Nonostante la sua indole camaleontica e la sua attitudine a sperimentare look e make up sempre nuovi e diversi, Zendaya è una delle maggiori rappresentanti del concetto di bellezza naturale. Oltre a essere un vero e proprio punto di riferimento per la generazione Z, ribaltando completamente i “vecchi” dettami tradizionali, la giovane attrice (ma anche cantante, modella e attivista), porta con sé un messaggio di freschezza e di cambiamento, volto all’accettazione e allo sdoganamento della bellezza autentica, esattamente come si è.

Unico segreto tramandatole dalla nonna? Non dimenticare mai di curare, nutrire e idratare la pelle. E come darle torto!

Alice Campello, giovane donna dal viso angelico

Una delle influencer italiane più seguite su Instagram, moglie del calciatore Alvaro Morata nonché già mamma di tre bellissimi bambini. Alice Campello, è davvero incantevole ed esempio di una bellezza naturale, delicata e assolutamente strepitosa.

Certo, madre natura l’ha sicuramente aiutata, ma Alice sa essere ancora più radiosa grazie al suo immancabile sorriso, che la rende ancora più luminosa, sia con un look totalmente acqua e sapone che un velo di make up. Per un aspetto sempre fresco, vero e super naturale.

Paola Turani: segreti di bellezza da modella

In attesa del suo primo figlio, la modella e influencer Paola Turani non smette mai di stupire e mostrarsi esattamente per quello che è. Occhi da favola, simpatia contagiosa e sorriso disarmante. La bellezza naturale di Paola Turani è davvero un inno alla semplicità.

Un mix di buone abitudini che le permettono di sfoggiare un beauty look all’insegna della naturalezza più autentica.

Beauty routine da modella

Qualche esempio? Come da lei spiegato in un video postato su Instagram, per la cura della sua pelle non dimentica di:

detergere la cute;

utilizzare un tonico astringente;

applicare un siero;

abbondare con crema idratante.

Pochi passaggi di sicuro effetto per una bellezza naturale da prima pagina.

Arisa, bellezza naturale all'insegna della body positive

Cambi di look repentini e una simpatia indiscutibile, Arisa non incanta solo per la sua voce straordinaria, ma anche per la sua voglia di sperimentare e di mostrarsi, in ogni sua veste, semplicemente per quello che è. Una bellezza naturale, vera e fresca. Che non ha paura di essere e di vivere per ciò che sente.

Una paladina della body positive e della capacità di amarsi in ogni minima sfaccettatura. Valorizzando ogni tratto di sé senza remore o timori. Ma solo consapevoli della propria straordinaria bellezza, sia fuori che dentro.

Aurora Ramazzotti: paladina della bellezza naturale

Che si tratti di schierarsi apertamente per una causa comune (come ha fatto recentemente) o di immortalarsi senza filtri, denunciando la libertà di essere e mostrarsi senza timore di essere giudicate, Aurora Ramazzotti rappresenta a pieno il concetto di bellezza naturale.

Una delle vip che maggiormente ha fatto di questo mood il suo cavallo di battaglia e che non fa mistero alcuno del suo avere o meno qualche difetto (se così vogliamo chiamarli). Minimizzandoli ed esaltandoli allo stesso tempo con ironia e con quella travolgente simpatia che tanto la fanno amare dal pubblico (e che forse varrebbe la pena di prendere come esempio).

Alessandra Mastronardi, bellezza e talento made in Italy

Una delle attrici italiane più amate, nel nostro Paese e all'estero, sia dai registi che dal grande pubblico. Vuoi per il suo enorme talento vuoi per la sua bellezza magnetica ma altrettanto naturale, Alessandra Mastronardi è sicuramente una delle vip che hanno sdoganato il concetto di bellezza naturale (o con un trucco che sembra tale) con totale semplicità. Come un vero stile di vita.

Focalizzando l’attenzione su di sé, non grazie al make up importante o a look appariscenti, ma per via di quei dettagli che la rendono assolutamente unica anche durante una gita al parco. Quali? L’estrema eleganza, raffinatezza e freschezza nell’aspetto. Oltre, poi, al suo punto di forza maggiore, gli occhi, intensi e profondi, un dono preziosissimo che madre natura ha fatto a questa sempre stupenda attrice.

Una carrellata di vip che dimostrano come amare la propria bellezza naturale (e mostrarla) sia un’arma di sicuro effetto. In grado di accendere dentro di sé quella consapevolezza capace di rendervi assolutamente irresistibili. Grazie alla vostra completa e straordinaria unicità.