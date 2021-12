I capelli di Chiara Ferragni – biondissimi, luminosi e naturalmente sani – sono uno dei punti di forza del look dell’influencer e imprenditrice digitale. Scopriamo insieme tutti i segreti di piega, taglio e colore, e le ispirazioni più belle da copiare!

E se vi dicessimo che alla base del successo planetario di Chiara Ferragni ci sono proprio i suoi iconici capelli biondi? No, non siamo impazzite, ma ci riferiamo al nome del primissimo, leggendario blog lanciato dall’Influencer milanese già dodici anni fa e chiamato appunto “The Blonde Salad” – l’insalata bionda.

In poco più di un decennio, di strada Chiara ne ha fatta tanta, anzi tantissima: imprenditrice digitale da 25,3 milioni di follower, CEO della società The Blonde Salad, e titolare del marchio Chiara Ferragni Collection e di tutte le sue declinazioni, dal baby ai gioielli al makeup.

Non solo outfit of the day: la bellezza di Chiara, naturale e luminosa, incanta ogni giorno milioni di followers, grazie anche alla sua splendida chioma bionda.

Ma qual è il colore naturale dei capelli di Chiara Ferragni?

E se vi dicessimo che The Blonde Salad in realtà naturalmente ha i capelli castani? Nonostante il biondo si sposi alla perfezione con il suo incarnato diafano e con gli occhi azzurrissimi, il olore naturale dei capelli di Chiara Ferragni è un castano chiaro tendente al biondo ramato.

Biondo Chiara Ferragni: tutti i segreti del suo iconico look

Il colore dei capelli di Chiara è il risultato sapiente di un’unione di diverse tecniche che vanno dalle meches sfumate dalla radice ad un luminosissimo balayage sulle lunghezze. La palette di colori amatissima dall’Influencer è scelta per donare al meglio ai suoi colori di occhi e incarnato. Via libera ai biondi caldi, dai riflessi miele, vaniglia perla e champagne.

Capelli Chiara Ferragni Taglio: ecco il suo preferito

Chiara Ferragni non ha dubbi, per i suoi capelli sceglie un taglio lungo, appena 4-5 centimetri sotto le spalle, con riga centrale. Si tratta di uno scalato dai volumi morbidi, che dona volume ed è bellissimo sia raccolto che lasciato sciolto, acconciato liscio o in morbide onde.

Piastra per capelli - Chiara Ferragni la usa così

Per quanto riguarda lo styling, Chiara Ferragni è amante dei look semplici sofisticati e naturali. Per la piega, l’influencer meneghina non ha dubbi – è fedelissima alla piastra Ghd – brand di cui è da poco Global Ambassador - che utilizza sia per creare morbide onde utilizzando la tecnica twist, sia per regalare alla sua chioma un liscio perfetto e sleek.

Onde Capelli, Chiara Ferragni le sceglie per un look voluminoso e naturalmente mosso

Ma come si realizzano le flat waves, le celebri onde dall’aspetto voluminoso e naturale amate da Chiara? Il primo passaggio è sicuramente applicare un prodotto termoprotettore sui capelli bagnati, e procedere ad un’asciugatura poco aggressiva con phon e spazzola. Poi basterà dividere i capelli in ciocche, e partire passando la piastra ruotandola di mezzo giro lontano dal viso, e facendola scivolare verso il basso. Una volta terminato questo procedimento, si potranno pettinare i capelli con le dita o con un pettine a denti larghi per allargare i ricci ed ottenere onde perfette e naturali.

Capelli Chiara Ferragni Matrimonio: il look per una serata da favola

Per il suo grande giorno, Chiara Ferragni si presenta all’altare con un’acconciatura raccolta che è davvero la quintessenza dell’eleganza. Si tratta di uno chignon basso morbidamente raccolto dietro la nuca, e incorniciato da due morbidi ciuffi simmetrici ai lati del viso.

Capelli Chiara Ferragni mossi: la piega morbida e naturale

Tra le varie acconciature che hanno conquistato l’influencer – e i suoi milioni di followers – spicca una romanticissima messa in piega ondulata, da moderna principessa. Una reinterpretazione voluminosa e composta delle classiche beach waves, che dona ai capelli texture e movimento in modo del tutto naturale.

Chiara Ferragni capelli lisci: il look più smart

La piega liscia ma voluminosa dell’imprenditrice milanese comunica vere CEO vibes, presentandola come la donna forte, sicura ed indipendente che è. Per ottenere l’effetto sleek ma voluminoso, non dimenticate di usare temperature non toppo alte per lo styling, e finite la piega con un burro illuminante effetto anticrespo.

Capelli Chiara Ferragni raccolti: morbidi e chic

Coda, Space buns e chignon – quando raccoglie i capelli Chiara Ferragni opta per look semplici, morbidi e raffinati, spesso accessoriati da una pioggia di fermagli gioiello, o scrunchies colorati e pop.