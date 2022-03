Y2K aesthetic: i primi anni 2000 sono la tendenza beauty del momento

Y 2K aesthetic: tornano le labbra lucide, gli occhi metallici, i blush e gli space bun. Ecco perché i primi anni 2000 fanno ancora tendenza.

Ombrè lips, trucco occhi metallico, space buns, clips tra i capelli, manicure eccentriche e sopracciglia sottili sono tutti elementi che fanno capire quanti gli inizi degli anni Duemila siano diventati una tendenza beauty. Tutto torna, si dice. E questa è l'ora della #Y2Kaesthetic: su Instagram conta oltre un milione di risultati, mentre su TikTok l'hastag #Y2K ha raggiunto quasi 5 miliardi di views. E chi non si accontenta dei milioni di video tutorial su come replicare l'estetica degli early 2000, basta dare un occhio ad alcuni dei beauty look delle celeb sui social. In prima linea c'è l'attrice Barbie Ferreira, vera e propria portabandiera di questa nostalgia traghettata nel 2022 (all'epoca sembravano così lontani...), ma anche Bella Hadid non sembra scherzare. Tutte indossano uno o più dettagli che richiamano i codici estetici di oltre venti anni fa.

Y2K aesthetic: perché è diventata così popolare

Sarà il desiderio di guardare al passato per trovare delle certezze dopo che, per un paio di anni, il presente non è stato per nulla semplice. Non a caso, infatti, negli ultimi mesi abbiamo visto protagonisti a più o meno tutti gli elementi principali dei beauty look degli anni Sessanta (che tanto piace ai TikTokers), Settanta e Ottanta. La Gen Z – che ormai detta le tendenze – pare trovare ora nel decennio più vicino al presente un nuovo riferimento estetico. D'altra parte gli anni Duemila – dopo il mood decadente e grunge degli anni Novanta – sono in massima parte caratterizzati da spensieratezza e divertimento, i sentimenti prevalenti nei momenti più critici. Un esempio nel beauty sono: l'uso dei glitter all over, gli hairdo girly, le labbra super juicy e le nail art colorate e giocose.

Sulle passerelle, poi, il trucco occhi smokey è abbinato a labbra bold, il blush rosa luminosissimo è accostato a un look “zuccheroso”, baby, che ammicca alla cultura dei manga giapponesi e alle fantasie cyborg del nuovo Millennio. D'altra parte – come ricorda il The Guardian – gli inizi del 2000 celebrano la cultura digital e futuristica; è il momento di Matrix (una pellicola che riassume perfettamente il mood del periodo); tutto è lucido, curvo, affidato alla magia dei software che permettono di spaziare con la fantasia spinta dall'hype della “new economy”.

Y2K beauty trend: il make-up

E, allora, cos'ha di speciale l'estetica Y2K? Abbiamo già detto che definirla è molto semplice perché ispirata a un mood giocoso. Per quanto riguarda il trucco, è il trionfo del rosa baby e dell' azzurro, delle labbra lucidissime e juicy e delle sopracciglia sottili. Gli occhi si vestono di luminose nuance metalliche, come anche le labbra, la matita definisce in maniera più marcata il contorno, le guance sono vivacizzate da blush rosa intensi o color malva o da bronzer all-over.

Fra i tanti abbinamenti più cool del momento c'è l'ombretto blu metallico con le labbra rosse, un vero classico degli early 2000. E, poi, tanto glitter (Euphoria docet), eyeliner liquidi pop e fondotinta dal finish opaco – eredità degli anni Novanta. Il ritorno agli anni Zero è reso ancora più interessante dalle nuove tecnologie che permettono ai nuovi prodotti performance nettamente superiori rispetto alle (poche) proposte degli anni Duemila: aumentano le nuance di fondotinta disponibili, gli ombretti pigmentati sono long lasting e anche le nuove tonalità rossetto vestono le labbra per un effetto seconda pelle che non ha bisogno di ritocchi al PC. Insomma, l'innovazione spinge sull'acceleratore delle tendenze, anche quando si tratta di volgere lo sguardo indietro. Un'icona di riferimento? Nessuna meglio di Gwen Stefani riesce a sintetizzare tutte la Y2K aesthetic.

Y2K aesthetic: i capelli

Per gli hair look, ecco ritornare clip, fermagli e mini trecce a incorniciare il volto. Ritornano anche le mèches colorate e il two ton hair, ovvero il “doppio colore” sviluppato in orizzontale, dal risultato più deciso. E, poi, ancora i famosi “space bun” già lanciati dalle Spice Girls e le “bubble braids”. Insomma, addio discrezione. TikTok docet.