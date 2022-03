L uminosissimo e super trendy: il make up con glitter di Euphoria è il must have della stagione che dovresti copiare subito!

Il make up glitter è il vero e indiscusso protagonista della serie tv Euphoria. Il dramma che ha per protagonista la generazione Z ha conquistato il pubblico non solo per la sua originalità, ma anche per la capacità indiscussa di raccontare stati d’animo e caratteristiche dei personaggi attraverso il trucco. Dietro i beauty look, studiati e attenti, di Euphoria, c’è Doniella Davy, make-up artist che, una puntata dopo l’altra, ha osato sempre di più, rendendo il trucco un elemento chiave dello show.

Si parte da Cassie e dalla sua passione per l’eyeliner. Colorato e con doppie code, si arricchisce con una spruzzata generosa di glitter, rendendo il make up ancora più drammatico e glow. Se l’eyeliner non fa per te, prova a imitare comunque il look della star di Euphoria, usando i brillantini per valorizzare lo sguardo, definendo la rima inferiore esterna. Il trucco in stile Cassie è l’ideale per chi ha occhi grandi e tondeggianti. Il segreto per renderlo perfetto? Abbinare l’eyeliner glitter a una base semplice e nude, very chic!

Ma il must da provare subito resta il cut crease make-up. Per realizzarlo basta applicare i brillanti sulla palpebra mobile, abbinandoli a un trucco monocromatico. Interpreta da Barbie Ferreira, Kat è il simbolo della body confidence in Euphoria. I suoi make up sono coloratissimi ed esagerati, pensati per allungare l’occhio. Il tocco in più sta nell’aggiunta di glitter nella zona interna dell’occhio e in quella esterna per un effetto luminosissimo.

I glitter colorati sono invece la passione di Jules. I suoi make up occhi sono una vera e propria esplosione di nuance accese e scintillii. Una tendenza a cui si aggiunge un must have del momento: il double wing eyeliner!

Dietro i beauty look di Euphoria, come accennato, c’è Doniella Davy, talentuosa make up artist che ha annunciato l’uscita di una sua linea di prodotti, ideali per copiare i trucchi di Maddy, Kat, Lexi, Cassie, Rue e Jules. La linea si chiama Half Magic e consente di creare lo stesso effetto drammatico ed esplosivo della serie tv nella quotidianità “con un’ala di strass scintillante applicata sull’occhio per andare a fare la spesa o al lavoro o a scuola”, come ha rivelato la MUA dello show. Fra i prodotti spiccano glitter e strass per un make up super luminoso, ma anche elementi basic e monocromatici. Due elementi da mixare per esprimere la propria personalità al massimo.