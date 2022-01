Voglia di capelli bicolore? Gli skunk hair sono il trend più cool del momento: ecco come indossarlo!

I capelli bicolore, ormai conosciuti come skunk hair, sono un trend dal fascino irresistibile, in grado di comunicare personalità, creatività, e voglia di rompere gli schemi. Scopriamo insieme come si indossano, a chi stanno bene, e tutti i look più belli da copiare!

Eterna indecisa sul prossimo colore di capelli? Sei fortunata: i capelli bicolore sono la tendenza del momento che spopola tra le celebrities, e che affollerà le passerelle anche nel 2022. Amatissimi da star come Dua Lipa e Billie Eilish, i capelli bicolore sono in grado di comunicare grinta, creatività e di attirare l’attenzione su chiunque li indossi. Ma come si realizzano? Semplice, si tratta di indossare due tinte a contrasto, in zone ben distinte dei capelli. Il risultato? Un look davvero irresistibile! Dalla chioma divisa perfettamente a metà a punte e frangia a contrasto – le possibilità sono infinite. Continua a leggere e lasciati ispirare!

I capelli bicolore di Dua Lipa

Ormai lo sappiamo, la pop star non sforna solo un successo dopo l’altro ma detta anche tendenza in fatto di outfit, trucco e capelli. Già nel 2020 infatti la star ha indossato capelli bicolor a dal contrasto nettissimo neri sotto e biondi sopra e ai lati del viso – prevedendo uno dei trend capelli più popolari del 2022.

Capelli bicolor: Verde acido e nero per Billie Eilish

Un’altra giovanissima star, Billie Eilish è una delle donne più influenti della musica e di tutto il panorama mondiale. Già nel 2019, la star di Bad Guy ci aveva conquistati con il suo look capelli bicolore, con radici verde acido e punte nere.

Skunk hair: sotto biondi sopra castani

La tendenza più amata arriva dagli States, e prende il nome da un simpatico animaletto, la puzzola (skunk in inglese). Niente a che fare con odori sgradevoli però: gli skunk hair si chiamano così perché l’unione di biondo e castano ricorda il manto di questa creaturina dei boschi. L’effetto a contrasto ha un sapore decisamente anni 90’, e richiama le atmosfere pop delle Spice Girls.

Capelli bicolore – sotto sopra

I capelli bicolor prevedono la divisione netta della chioma, che poi viene tinta con due nuances a contrasto. Il modo più comune per dividere la chioma è con una riga orizzontale che separa la parte superiore da quella inferiore.

Capelli bicolore davanti: - ecco i money piece highlight

Questa tendenza arriva dritta dritta da TikTok, e proprio per questo è amatissima e diffusa maggiormente nei giovanissimi della generazione Z. Si tratta di schiarire solo le due ciocche ai lati del viso. Si può poi decidere di lasciarle bionde, o di tingerle di colori brillanti.

Capelli bicolore con frangia

Voglia di capelli bicolor ma senza trasformare tutta la chioma? Perché non schiarire solo la frangia, così da illuminare il volto alla perfezione!

Capelli bicolore sulle punte

Il primo passo per avvicinarsi alla moda dei capelli duocolor è declinare questo trend solo sulle punte. L’effetto sarà quello “dipped in color” ovvero appena immerso nel colore. Come se avessi appoggiato un secondo i capelli in un secchio di vernice dai colori a contrasto.

Capelli bicolore a metà – per le eterne indecise

Se sulla sedia del parrucchiere passi più tempo a scegliere il colore che a vederlo realizzato, forse questo è il trend che fa per te. Half and half, metà e metà – una chioma divisa simmetricamente, con due nuances a contrasto per un hairlook nettissimo, non adatto alle deboli di cuore.

Capelli doppiocolore: prova l’azzurro

Ben più edgy e pronte a rompere gli schemi? Via libera ad un tocco di azzurro, per trasformarti immediatamente in una moderna – e decisamente rock – fata turchina.

Capelli bicolore neri e rossi – diventa un’eroina pop

Hai un debole per i capelli rossi? E’ il momento di provare i contrasti. A metà tra una e-girl e l’eroina di un fumetto, i capelli bicolore neri e rossi donano un fascino irresistibile a chiunque li indossi. Netti, sensuali, magnetici – decisamente un power look.

Capelli bianco e nero – da moderna Crudelia

Dalla prima visione della Carica dei 101, fino al più recente remake con Emma Stone, non abbiamo dubbi: Crudelia De Mon è una icona di stile indiscussa. E forse il suo fascino è sublimato proprio dall’iconica pettinatura black & white, tutta da copiare.

Capelli bicolore – un tocco pastello

Per le amanti delle tinte bubblegum, o per le bionde che desiderano un look bicolore più soft, perché non decorare la chioma con un tocco di colore pastello!