Capelli biondo perla: scopri la tendenza colore elegante e luminosa che ha conquistato Billie Eilish

A manti del biondo? I capelli biondo perla vi conquisteranno, grazie ai loro riflessi preziosi e luminosissimi. Scopriamo insieme a chi sta bene questo colore, come prendersene cura e tutte le ispirazioni più belle da copiare!



Voglia di capelli biondo perla? La nuova frontiera del blonde si illumina di sfumature chiare – anzi, chiarissime -, dal fascino etereo e radioso. Ricco di riflessi freddi e femminili che richiamano i toni cangianti della perla, sinonimo da sempre di eleganza senza tempo, il pearl blonde vi farà impazzire con la sua sfumatura platino davvero luminosa. Bellissimo in versione neutra, si sposa alla perfezione con riflessi rosati, argentati o grigi proprio come le perle naturali dalle mille sfaccettature a cui si ispira. Per capelli lunghi, medi o corti ma sempre all’insegna di un’eleganza irresistibile.

Capelli Biondo Perla: il colore che ha conquistato Billie Eilish

Ormai si sa, con i suoi look mai scontati, Billie Eilish detta tendenza tra i giovani – e non solo. Dopo averci conquistati con il suo taglio di capelli mullet con radici verde fluo e lunghezze nere a contrasto, per il lancio del nuovo singolo Happier Than Ever la cantante ha scelto un bob corto biondo perla, d’ispirazione 60’s. “Like my mama” - come mia mamma, è stato il commento che ha accompagnato la prima foto del suo nuovo look, mandando i suoi milioni di ammiratori letteralmente in visibilio.

Biondo perla: a chi sta bene

Ma a chi stanno bene i capelli biondo perla? Si tratta di un colore molto chiaro, che dona alle carnagioni dal sottotono neutro o rosato. In generale si sconsiglia sulle carnagioni più olivastre o ambrate per via del netto contrasto che si crea - tuttavia, per noi questo stacco netto potrebbe diventare un valore aggiunto per look davvero di tendenza. Scegliere che colore di capelli sfoggiare spetta solo a noi, e se ci piace, biondo perla sia!

Biondo perla cenere: la tinta più amata di stagione

Il biondo perla cenere, è una variante di pearl blonde dai riflessi grigio fumoso chiarissimo che si sposa benissimo anche con le carnagioni medie o ambrate.

Capelli biondo perla shatush: lasciati conquistare

Lo shatush è il trend colore che prevede schiariture su lunghezze e punte realizzate in modo piuttosto netto e orizzontale. Stanchi della solita versione biondo dorato? Provatelo allora nelle luminosissime tonalità biondo perla.

Capelli biondo perla: mesciati o degradé?

Non solo colore uniforme: i capelli biondo perla sono bellissimi se sfumati abilmente con tonalità più scure o più chiare, sempre tono su tono. Provate una cascata di meches, oppure un elegante effetto degradé con radici scure e punte chiarissime.

Capelli corti biondo perla: perché sceglierli

Il biondo perla è una nuance perfetta per chiunque voglia giocare col colore senza rinunciare a sobrietà ed eleganza. Per questo si sposa alla perfezione con un taglio di capelli corto come un bob scalato o un pixie cut.

Capelli biondo perla: ecco tutti i prodotti per curarli al meglio

Così come per tutte le tinte molto chiare, anche il colore biondo perla richiede un processo di decolorazione: per questo vi consigliamo di rivolgervi al vostro parrucchiere di fiducia, per evitare risultati insoddisfacenti o di danneggiare i capelli. Una volta realizzato, tuttavia, il biondo perla richiede una certa dose di manutenzione. I capelli decolorati infatti andranno idratati e protetti, per evitare effetto crespo o la comparsa di riflessi troppo gialli.

Tonalizzante biondo perla: un alleato imprescindibile

Dopo aver decolorato i capelli sarà fodamentale utilizzare anche a casa uno shampoo antigiallo o un tonalizzante biondo perla per vivacizzarne i riflessi ed evitare la comparsa di toni troppo caldi.

Scopriamo insieme i prodotti davvero efficaci per prendersi cura dei capelli biondo perla! 1/6 Heart of Glass è la linea Davines specificamente studiata per rispondere alle principali esigenze dei capelli biondi, trattati e naturali. Le quattro referenze di cui si compone - shampoo ravvivante, conditioner fortificante, trattamento rinforzante, fluido illuminante termoprotettivo -, agiscono in sinergia per curare e mantenere questa amatissima tipologia di capelli. Come? Nutrendoli e idratandoli in profondità, rinforzandone e proteggendone la fibra attraverso filtri UV ed efficaci estratti, bilanciandone i riflessi indesiderati in favore di un effetto illuminante e ravvivante. 2/6 Questo shampoo arricchito con Acido Ialuronico è una formula leggera, ideale per capelli schiariti, e decolorati. La formula detergente idrata il capello dalla radice alle punte, per un tocco leggero, illuminando le tonalità di biondo. Elimina le particelle inquinanti dell'aria e rimuove gli agenti opacizzanti. Arricchito con una combinazione di Acido Ialuronico e Stella Alpina, la formula contiene un attivo antiossidante per aiutare a proteggere la fibra. L'Acido Ialuronico idrata intensamente i capelli biondi, levigando la fibra per un tocco uniforme sulle lunghezze dei capelli. 3/6 La linea Sunsilk Colore al Top è suddivisa in tre semplici step shampoo, balsamo e trattamento – caratterizzata da formule a base di olio d’Argan – in grado di nutrire, trattenere e rivitalizzare il colore fin dal primo lavaggio. Il nuovo trattamento Serial Blonde – intensivo e tonalizzante, da lasciare in posa da 5 a 15 minuti – ha un’azione anti-sbiadimento, garantita dalla presenza dei pigmenti viola che neutralizzano l’effetto giallo paglierino. 4/6 Maschera illuminante e riparatrice che rimpolpa, leviga e nutre i capelli biondi sensibilizzati. Formula professionale con estratto di Bacche di Açai contenente polifenoli. Questa maschera ripara, nutre ed esalta la brillantezza multidimensionale dei capelli biondi. 5/6 6/6 Questa maschera a base di Estratto biotecnologico di pomodoro, fitocomplessi e bacche di Goji aiuta a proteggere i capelli dall’ossidazione e dall’inquinamento atmosferico, rendendoli più morbidi e facili da pettinare. PREV NEXT