Biondo ghiaccio: ecco come mantenerlo e le ispirazioni da copiare per una chioma da brivido!

I l biondo ghiaccio è un colore di capelli dal fascino magnetico, grazie ai mille riflessi luminosi e chiarissimi. Scopriamo insieme come si indossa, tutti i segreti per mantenerlo e le ispirazioni da copiare per una chioma glaciale!

Brr, è tempo di biondo ghiaccio! Il colore più freddo di stagione vi farà innamorare, conquistandovi con i suoi mille riflessi luminosissimi e glaciali. Trend controcorrente rispetto ai classici che vedono preferiti nei mesi più freddi i colori caldi e avvolgenti, l’ice blonde è il protagonista di questa stagione invernale, e ha già conquistato passerelle e star di tutte le età. Il motivo? Sicuramente è un colore che fa notizia e non passa inosservato, in grado di conferire a chiunque lo indossi un’aura magica, da moderna fatina delle nevi.

Si tratta di una tonalità chiarissima di biondo, tendente al platino/grigio, dal sottotono freddo, etereo e fatato. Bellissimo sulle carnagioni chiare o olivastre, i suoi riflessi ricordano la neve e il ghiaccio illuminati dalla luce del sole.

Come mantenere i capelli biondo ghiaccio

Ma come si mantiene? Il biondo platino freddo è un colore che richiede una duplice cura: da una parte, per ciò che riguarda il mantenimento del colore, dall’altra per quanto riguarda l’idratazione della chioma in seguito ad una pesante decolorazione.

In generale, tutti i capelli sono soggetti all’ossidazione causata dagli agenti esterni. Tuttavia questo fenomeno è più evidente nel caso dei colori molto chiari e di capelli decolorati. Per evitare la comparsa di indesiderati riflessi giallognoli quindi, sarà fondamentale utilizzare un buono shampoo antigiallo e tornare in salone regolarmente per applicare un riflessante professionale.

L’altro aspetto da non sottovalutare è l’idratazione del capello, che in seguito ad una pesante decolorazione potrebbe risultare secco, fragile e quindi spezzarsi facilmente. Via libera ad impacchi e maschere, e mai dimenticare di rinfrescare il taglio con regolarità!

Bene, ora sappiamo in cosa consiste e come si mantiene il trend ice blond! Non ci resta che scorrere l’articolo e scoprire tutte le ispirazioni più belle da conservare e portare in salone per capelli degni della regina dei ghiacci.

Biondo ghiaccio capelli corti

In molti non hanno dubbi: il taglio più bello per valorizzare i capelli color ghiaccio è una chioma corta, destrutturata e voluminosissima.

Biondo ghiaccio caschetto

Il biondo polare è bellissimo ed elegante sui capelli a caschetto, soprattutto se scalati e acconciati in morbide onde.

Biondo ghiaccio pixie cut

Portato alla ribalta negli anni 60’ da Audrey Hepburn, il pixie cut – un caschetto cortissimo ai lati e più voluminosi sulla chioma – è bellissimo in tonalità ice blonde.

Biondo ghiaccio sfumato: mille riflessi luminosi

Un look perfetto per valorizzare un taglio scalato, le sfumature regalano un effetto multidimensionale al look, e rendono questo colore perfettamente adattabile ad ogni tonalità di pelle.

Capelli biondo ghiaccio con base scura: il contrasto giusto

Questa tecnica permette attraverso scrupolose decolorazioni di indossare la tendenza ice blode anche a chi parte con capelli scuri o castani, grazie alla presenza di radici scure a contrasto.

Biondo ghiaccio shatush – la tendenza intramontabile

Questa famosissima forma di decolorazione si adatta alla perfezione a questo trend. Il vantaggio in più? Decolorando solo le punte e lasciando le radici scure non dovrete preoccuparvi della ricrescita!

Biondo ghiaccio balayage – prova il trend sfumato

Per valorizzare al meglio questo colore, e indossarlo in modo che valorizzi la carnagione, gli esperti consigliano un biondo ghiaccio sfumato, con radici scure e punte chiarissime.

Biondo ghiaccio meches – il grande classico

Per dare movimento al vostro colore ice blonde aggiungete pennellate più chiare tra le ciocche.

Biondo ghiaccio degradè – sfumato e soft

La tendenza è interpretata in modo davvero cool con un degradé con taglio scalato, dalle linee morbide e sinuose.

Biondo ghiaccio cenere: è il momento del dirty blonde

Amatissimo da star e celebrities, il biondo cenere è una sfumatura elegantissima, da vera diva.