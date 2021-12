Come truccare la pelle chiara: i consigli e i look delle star a cui ispirarsi

C ome truccare una pelle chiara? In teoria con i toni del rosa, del pesca e del marrone. Ma non sempre è così, dipende anche dal colore di capelli e occhi. Ecco le combinazioni corrette, ispirate dalle star

La pelle chiara rappresenta una base perfetta per i colori nude. Il trucco perfetto per chi ha la pelle chiara, infatti, è nei toni del rosa, del pesca e del marrone ma, come sempre, tutto dipende dal risultato che si vuole ottenere. Vuoi scoprire quali sono le soluzioni migliori per rendere il tuo maquillage impeccabile? Troverai la spiegazione nei prossimi paragrafi. Insieme analizzeremo tutte le tipologie di pelle chiara e il trucco migliore in base al colore di capelli e occhi. Inizia subito a leggere la tua guida su come truccare la pelle chiara.

Come truccarsi se si ha la pelle chiara

Se vuoi valorizzare al meglio la tua pelle chiara, è importante partire con il piede giusto scegliendo la base più adatta al tono della tua pelle. Per prima cosa, quindi, non bisogna sbagliare i colori di fondotinta, blush, ombretto e rossetto. Anche se l'ultima parola spetta alla tua personalità e al tuo stile, ecco alcune regole base per ottenere il migliore risultato possibile sulla tua pelle chiara.

Come scegliere il fondotinta

La prima, fondamentale, regola è che la base non deve essere mai più scura della pelle. Il fondotinta giusto è quello più simile alla tua carnagione. Come sempre, è l'analisi del sottotono a dare l'indicazione sul prodotto da utilizzare: con il colore e il sottotono giusto (caldo o freddo) sarà impossibile notare lo stacco tra viso e collo. Il fondotinta migliore per la pelle chiara non deve essere pesante perché l'obiettivo è fare in modo che si fonda con l'incarnato. Ecco perché spesso la soluzione è scegliere una BB Cream che è in grado di coprire eventuali discromie (come rossori e piccole macchie) dando luce al volto senza appesantirlo. Stesso discorso per la cipria: attenzione a non utilizzarne una di un colore più scuro. Nel dubbio, meglio puntare su un prodotto trasparente che è a prova d'errore.

Come truccare la pelle chiara: il blush giusto

Non parliamo solo di colore. Il fard va applicato dosando al meglio la quantità per evitare l'”effetto bambola”. Sì alle nuance calde del pesca, del rosa o del marrone con un'applicazione che dagli zigomi va verso le tempie. Sfuma alla perfezione in modo che il colore sia omogeneo. L'illuminante è promosso a pieni voti, anche sul trucco per la pelle chiara per un effetto bonne mine sempre molto delicato. Potresti mettere in evidenza i punti luce con la tecnica dello strobing o puoi scegliere di picchiettare delicatamente il prodotto sulla parte alta degli zigomi.

Il trucco labbra per la pelle chiara

Dai risalto a questa zona del viso con un po' di colore. Semaforo verde per i rossetti dai sottotoni caldi come arancio, corallo e rosso. Per chi non vuole rinunciare ai nude, meglio evitare i beige e puntare, invece, sui rosa con una punta dorata.

Il make-up occhi per chi ha la pelle chiara

La palette occhi per te che hai la pelle chiara contiene il rosa, il dorato, il beige e il rosa pesca. Se le tue iridi sono chiare, puoi scegliere colori più scuri – dal nero al blu fino al bordeaux - o la classica riga di eyeliner nero, quando l'obiettivo è puntare tutto sullo sguardo. In questo caso, oltre a sbizzarrirti con i colori, non rinunciare a una passata di mascara (nero o marrone) per enfatizzare le ciglia.

Il make-up per chi ha capelli rossi

Non è detto che i colori dorati siano la soluzione per tutti gli incarnati. Per esempio, se all'incarnato chiaro sono abbinati i capelli rossi, il risultato con i colori caldi sarebbe poco armonioso. Al contrario, i toni nude sulle labbra sarebbero perfetti. In questo caso, puoi azzardare con l'ombretto provando un tocco inaspettato di colore con il prugna, il melanzana o il verde che crea un bellissimo contrasto con la chioma rossa. Sì al blush nella tonalità pesca, no alle sopracciglia troppo scure: le rosse con pelle chiara devono avere le sopracciglia del colore naturale. Quello che si può fare è intensificarle con una matita ton sur ton. In cerca di ispirazione per il tuo make-up?

Le star di riferimento sono Bryce Dallas Howard, Emma Stone, Christina Hendricks e Liv Tyler.

Trucco pelle chiara capelli scuri

Chi ha i capelli scuri e la pelle chiara può davvero puntare tutto sullo sguardo che, complici le sopracciglia più scure, finirà naturalmente in primo piano. In genere le castane con la pelle chiara hanno un sottotono freddo, quindi possono puntare su toni beige luminosi, in particolare se gli occhi sono chiari, o sui toni del rosa, se le iridi sono più scure. In entrambi i casi, sulle labbra si può osare con un rosso fuoco o un rosso freddo, infine con un classico color fragola. Per la base viso, meglio restare sui toni neutri del pesca o del rosa, sempre sfumato ad arte.

Le star di riferimento sono Dita Von Teese, Angelina Jolie e Megan Fox.

Trucco pelle chiara capelli biondi

In questo caso la partita è tutta sugli occhi: sarà la tonalità dell'iride a suggerire la migliore palette di colori. Se sono azzurri o verdi, hai due possibilità: assecondare il tuo colore scegliendo tonalità simili per il trucco occhi, oppure giocare con i contrasti, per esempio optando per le nuance del rosso, del bronzo e dell'arancione. Al di là della teoria, ti consigliamo di valorizzare lo sguardo con smokey eyes sui colori freddi (sì nero, grigio, argento o azzurro) o, nel dubbio, lasciarsi conquistare dal classico eyeliner, anche in una versione bold.

Le star di riferimento sono, tra le tante, Taylor Swift, Jennifer Lawrence e Amanda Seyfried.

Sei bionda con gli occhi castani? Fortunatissima! Puoi sbizzarrirti con un sacco di colori in più: dal verde bosco al blu, fino al viola, oltre a tutte le sfumature del nude e del nero, puoi spaziare con la fantasia. Con una sola accortezza: valutare molto bene se è il caso o meno di usare i toni pastello che danno il meglio sui capelli scuri.

La star di riferimento è Michelle Williams.

Ma, in definitiva, quali colori stanno bene a chi ha la pelle chiara?

Il pesca, le sfumature del marrone, il rosa (caldo o scuro in base al sottotono) e molti colori con sfumature dorate (tranne ad alcune tipologie di rosse). Anche i verdi e i blu vanno molto bene, in versione soft sulle bionde con occhi chiari, in versione più decisa sulle castane o sulle bionde con occhi scuri. In tutti i casi, per le labbra il rosso è promosso a pieni voti!

Il trucco giusto per non sembrare pallida

Ok, voglio esaltare la pelle chiara con il make-up giusto ma cosa posso fare per non sembrare troppo pallida? È una delle domande più frequenti: tutte (o quasi – vedi Tilda Swinton) vogliamo un viso illuminato da un leggero effetto sunkissed, soprattutto in alcuni mesi dell'anno. Niente di meglio che usare il make-up per creare il finish desiderato. Ecco un breve decalogo per te:

usa un fondotinta luminoso creando prima una base con la crema idratante e illuminante;

utilizza (sempre con parsimonia) una terra abbronzante. Va applicata sulle gote con un pennello largo;

illumina il viso nei punti giusti con la tecnica dello strobing che mette in risalto, con l'illuminante, alcune zone del viso come le arcate sopraccigliari, gli zigomi alti, il naso, l’arco di cupido e il centro del mento.