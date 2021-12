Trucco e-girl: scopri il look più amato dalla generazione z, e tutti i consigli per indossarlo al meglio

I t's e-girl style mania! Il trucco e-girl a base di eyeliner e guance rosate spopola su TikTok e conquista star e celebrities. Una su tutte? Billie Eilish! Scopriamo insieme tutte le ispirazioni, i consigli più efficaci e i prodotti giusti per ricrearlo!

Cos’è il trucco e-girl? Si tratta di una tendenza beauty che ha raggiunto la popolarità grazie a TikTok, il social di condivisione video amato dai giovanissimi - e non solo - di tutto il mondo. Questo trend virale arriva da lontano: nasce infatti in Oriente, più precisamente in Giappone e Corea del Sud, grazie ai videogame, agli anime e alle band K-pop. Ad oggi è amatissimo dalle più giovani, comprese star e celebrities - tra cui spicca Billie Eilish, che ha trasformato questo make-up d'ispirazione giappo in un marchio di fabbrica.

Chi sono le e-girl? Tutto sul fenomeno social del momento

Secondo una definizione del 2014 di Urban Dictionary, e-girl starebbe per electonic-girl, ragazza elettronica. Si tratta di ragazze autoironiche, consapevoli e dallo stile coloratissimo che amano i videogiochi, la web-culture e i look stravaganti e pieni di personalità. Il loro stile è un mix tra estetica anni 90’ alla Spice Girls, e influenze che vanno dal mondo del cosplay allo stile gotico. Per questo, più che fare shopping nelle boutique di lusso, si divertono a ricercare capi particolarissimi nei negozi vintage o di seconda mano che abbinano sapientemente a capi contemporanei. Il risultato? Un’estetica che mischia passato e futuro e che da vita a scatti social da milioni di likes.

Con l’avvento di TikTok però, il trucco e-girl ha conquistato i make-up addicted di tutto il mondo, vantando milioni di ricondivisioni, tutorial e hashtag. Ma in cosa consiste il trucco e-girl? Si tratta di un look a metà tra estetica virtuale e cultura pop. Le caratteristiche principali del trucco e-girl sono l’eyeliner, le gote rosate e una cascata di lentiggini.

E-girl make-up tutorial: ecco come realizzare il trucco più amato di TikTok

Il primo passaggio per ricreare il trucco e-girl è applicare una base trucco molto chiara e perfezionata - proprio come va di moda in oriente.

Trucco e-girl ombretto: tutti i colori su cui puntare

Per l’ombretto le tonalità più amate sono il rosso, il rosa, il verde e l’arancione. Colori accesi da sfumare su tutta la palpebra, per allungare ed intensificare lo sguardo.

Trucco e-girl con eyeliner: lo sguardo è protagonista

Il vero tratto distintivo del trucco e-girl è l’eyeliner, steso in una linea spessa, nera e marcata, e una cascata di lentiggini finte ricreate con la matita per sopracciglia.

E-girl aesthetic – una pioggia di blush e illuminante

Per finire poi dose abbondante di blush e di illuminante sfumato in orizzontale su tutta la zona di gote e naso. Il tocco in più? Un piccolo disegnino sotto gli occhi come un cuore o una stella, realizzato con l’eyeliner. E il vostro trucco e-girl è finito! Vuoi sperimentare con questa tendenza? Ecco una carrellata di prodotti perfetti per ricreare il trucco e-girl e trasformarti in una vera ragazza elettronica!

Trucco e-girl: tutti i prodotti per ricrearlo 1/5

Per ricreare il trucco e-girl, è necessario partire dalla base. Questo fondotinta garantisce il giusto equilibrio tra luminosità e opacità modulabile, un finish ultra light per una pelle vellutata, senza imperfezioni e naturalmente splendente. 2/5 Il blush è uno dei tratti distintivi del trucco e-girl, e va applicato in abbondanza su gote e naso. La formulazione due in uno di questo prodotto in crema è facile da sfumare, e mantiene la pelle del viso elastica e idratata per tutta la giornata. 3/5 Fondamentale invece per allungare e rendere più intenso lo sguardo è la matita occhi nera. Questa è perfetta per creare infinite sfumature: tutta la magia di un tratto morbido, scorrevole ed uniforme in una matita professionale in legno, con sfumino. 4/5 Voglia di sperimentare con il colore? Questa palette di ombretti pratica e compatta contiene 4 sfumature di verde. Un mix di tonalità opache e luminose, dalla formula cremosa, modulabile e ultra-pigmentata 5/5 Questo mascara è unico nel suo genere: basta ruotare il tappo per ottenere 4 scovolini - e quattro effetti diversi. No-transfer e no grumi, a prescindere dal numero di strati! PREV NEXT