D epilazione d'autunno? Ecco qual è il metodo migliore per depilare perfettamente la nostra pelle nella stagione autunnale. Per essere sempre al top nella stagione più colorata dell'anno!

A ogni cambio di stagione, quando si parla di peli, la domanda sorge spontanea: qual è il metodo migliore da utilizzare per eliminare in modo efficace la peluria sul corpo, senza creare danni o irritare la pelle? Ovviamente esistono diverse modalità di epilazione, ognuna più o meno adatta a seconda delle diverse esigenze di ciascuno. Ma qual è il modo migliore quando si parla di depilazione d’autunno?

Come è meglio trattare la cute e i peli in questa stagione e perché? A tutte queste domande cercheremo di dare una risposta. Per permettervi di scegliere il vostro metodo di depilazione d’autunno del cuore e garantirvi di avere una pelle liscia e setosa anche sotto strati di abiti, maglioni e coperte.

Depilazione d’autunno, quale metodo scegliere?

Per prima cosa, quando si parla di depilazione e in particolare di depilazione d’autunno è bene conoscere quali sono i metodi tra cui è possibile scegliere:

rasoio;

crema depilatoria;

ceretta o simili;

epilatore elettrico;

laser;

ecc.

Tutti rimedi efficaci, più o meno duraturi e sicuri, ovviamente se eseguiti nel modo corretto. E tenendo in considerazione alcuni fattori, tra cui le condizioni della vostra cute. La pelle, infatti, durante la stagione autunnale, tende a seccarsi maggiormente, complici gli stress cui è stata sottoposta durante l’estate e le diverse condizioni climatiche tipiche di questa stagione.

Ecco, perché, è fondamentale preparare la cute alla depilazione, esfoliandola in modo delicato solo prima del trattamento e idratandola prima e dopo con creme apposite e oli vegetali. In grado di ripristinare il naturale equilibrio e benessere della pelle, nutrendola e idratandola in profondità. Evitando così che la depilazione d’autunno si trasformi in un attacco alla bellezza della vostra cute, causandole arrossamenti e/o irritazioni indesiderate.

Una volta preparata la pelle con un’attenta e quotidiana skin routine, si può decidere quale metodo di epilazione adottare.

Rasoio

Se si desidera eseguire la depilazione d’autunno con il rasoio, sicuramente comodo è veloce, è bene ricordare che questo metodo ha una durata limitata nel tempo, massimo due giorni (tre se siete molto fortunate) e che richiede molta attenzione.

Per evitare di tagliare, arrossare o irritare la cute e impedire che si formino i cosiddetti peli incarniti. Un problema che se a livello estetico si può limitare con un bel paio di jeans (sempre che riusciate a metterli), non ha soluzione in termini di dolore. Se non la pazienza. Quindi meglio stare attente!

Crema depilatoria

Meno traumatico del rasoio c’è la crema depilatoria. Un metodo di depilazione d’autunno efficace, che rimuove la parte esterna del pelo e che, grazie alla sua formulazione emolliente e lenitiva, non agisce in modo violento sulla pelle, preservandola.

Ovviamente questo in linea generale. Per essere davvero sicure che la crema scelta sia adatta voi, è bene testarla su una piccola zona del corpo (gambe o braccia, meglio evitare inguine e viso), verificando di non sentire bruciori o di vedere la parte arrossarsi o irritarsi. La crema depilatoria, infatti, presenta degli agenti chimici al suo interno che è bene considerare preventivamente.

Ceretta

Sicuramente più duraturo, circa due o tre settimane, la ceretta è un rimedio anti pelo sempre valido, anche per la depilazione d’autunno, poiché consente una ricrescita lenta e la possibilità di non doversi occupare dei peli per un tempo più lungo. Ovviamente se fatta da mani esperte, evitando di crearsi delle piccoli abrasioni o ferite dovute allo strappo.

E valutando la fattibilità anche in base alle caratteristiche della propria pelle. Se troppo sensibile, infatti (e come detto in autunno la cute tende a disidratarsi e seccarsi più facilmente), meglio optare per la ceretta araba, più delicata e meno dolorosa di quella tradizionale.

Epilatore elettrico

Veloce, preciso e delicato. L’epilatore elettrico è una buonissima soluzione per la depilazione d’autunno, poiché non irrita la pelle, consentendovi di indossare qualunque tipo di indumento senza il rischio che, con lo sfregamento del tessuto si creino arrossamenti e infiammazioni della cute.

Perfetto, quindi, per arginare la maggior sensibilità cutanea. Oltre, poi, a durare a lungo, circa tre/quattro settimane.

E ovviamente non dimenticandosi mai di diversificare la depilazione d’autunno in base alla zona da trattare, più o meno delicata e con peli da eliminare più o meno lunghi, duri, ecc.

Il laser, il metodo migliore per la depilazione d’autunno

Ma qual è il metodo di depilazione migliore da eseguire durante l’autunno? Sicuramente il laser anche detta epilazione definitiva. Un rimedio che a dire il vero è la soluzione a ogni “problema” relativo alla presenza dei peli, a prescindere dalla stagione. Ma che trova nell’autunno le condizioni migliori per essere eseguito. Il motivo?

I peli, durante questa stagione, tornano al loro colore naturale pre schiaritura data dal sole e dall’abbronzatura. Essendo più scuri, quindi, il laser riconosce la presenza di melanina più facilmente, agendo meglio in modo mirato e preciso. Concentrandosi unicamente sul pelo, colpendo il follicolo e disattivandone la ricrescita. E portando, quindi, a un’eliminazione progressiva della peluria.

In più, partendo con questa tipologia di depilazione in autunno si è certe di arrivare alla prossima bella stagione già perfettamente depilate e pronte per sfoggiare nuovamente la vostra pelle liscia, morbida e perfettamente priva di peli. Ovunque, comprese le zone più delicate come inguine, ascelle, baffetti e sopracciglia. Senza preoccupazioni e ritocchi dell’ultimo minuto. E ovviamente affidandovi solo a mani esperte che sapranno consigliarvi se il laser è la soluzione adatta a voi.

Un metodo sicuramente più costoso degli altri ma dal risultato permanente. Che dire, la stagione autunnale è iniziata, a voi resta la scelta del metodo di depilazione d’autunno che più preferite e che meglio si addice alle vostre esigenze. Per una pelle sempre al top anche nella stagione più colorata dell’anno.