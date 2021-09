C ome prendersi cura della pelle che, durante la stagione autunnale, è soggetta a diversi cambiamenti dopo lo stress dell'esposizione solare? Scopri i prodotti da utilizzare e i trattamenti di bellezza da programmare!

L'autunno rappresenta una stagione di transizione non solo per la natura, ma anche per il nostro corpo e la nostra pelle. Si tratta infatti di un momento in cui la pelle va esfoliata e idratata dopo lo stress che ha vissuto durante la stagione estiva.

Tieni bene a mente, infatti, che non sempre esistono prodotti “universali” che vanno bene per qualsiasi stagione. Bisogna invece utilizzare cosmetici ad hoc in base alle caratteristiche della pelle, all’età, ad eventuali problematiche da risolvere e anche al periodo dell’anno.

Cosa succede alla pelle in autunno

In autunno, la bellezza e la salute della pelle possono risultare compromesse per via dell’aria secca e più fredda rispetto alla stagione precedente. Questo succede soprattutto quando si passa di colpo ad ambienti riscaldati, situazione che tende a disidratare la cute.

Ecco quindi cosa succede in questo periodo:

I vasi sanguigni , per via del freddo, si restringono . La circolazione del sangue quindi rallenta;

, per via del freddo, . La circolazione del sangue quindi rallenta; diminuisce notevolmente l’apporto di sostanze nutritive importanti per la pelle;

notevolmente importanti per la pelle; la pelle si secca rapidamente poiché le ghiandole sebacee riducono la loro produzione;

rapidamente poiché le ghiandole sebacee riducono la loro produzione; quando la temperatura scende sotto i 10 gradi, il grasso cutaneo non riesce più a creare il film protettivo abituale.

Se la tua pelle quindi non è abbastanza idratata e nutrita, rischia di diventare, oltre che molto secca, anche pruriginosa e arrossata.

Vediamo quindi come curarla durante l’autunno.

I consigli di bellezza autunnali per la tua pelle

Via libera alla vitamina C!

La vitamina C rappresenta il nettare per la pelle secca durante e stagioni più fredde, soprattutto perché protegge la cute dai raggi solari che comunque, anche in forma minore, la colpiscono.

Inoltre ha il potere di uniformare la pigmentazione della pelle, stimolando la produzione di collagene. Di conseguenza, la carnagione risulta visibilmente più luminosa e sana.

Utilizza prodotti idratanti per la detersione

Se in estate la pelle tende, con il sudore, il cloro e la salsedine, ad essere molto più umida, in autunno diventa invece molto più secca a causa dell’aria che diventa secca a sua volta. Per questo, se durante la bella stagione ti abbiamo consigliato di utilizzare un detergente leggero, ora è meglio procurartene uno più intenso, che oltre a pulire a fondo la cute, la idrati e nutra a dovere.

La bellezza della tua pelle dipende anche dall’esfoliazione

Eh sì, l’esfoliazione è fondamentale durante l’autunno perché la pelle in questa stagione produce molto meno sebo e viene irritata da vari fattori ambientali (pioggia, vento, sbalzi di temperature).

Per questo, se noti che tira abbastanza, l’unica soluzione è effettuare un buono scrub viso. Questa operazione è davvero un toccasana per il tuo aspetto. Aiuta infatti a prevenire la comparsa di macchie scure, oltre che a migliorare nettamente il tono e la grana della pelle, affinandole.

Scegli una crema idratante diversa rispetto a quella che usi in estate

Cambiare la crema idratante in autunno è uno dei trick di bellezza più importanti. Solitamente, infatti, durante l’estate è consigliato utilizzare un prodotto meno ricco e più leggero, in quanto tendiamo a sudare di più e a ostruire più facilmente i pori. Pertanto, un fluido impercettibile e setoso permette di fornire la giusta idratazione alla cute senza appesantirla.

In autunno, invece, le giornate risultano più ventose, fredde e secche (e ciò dipende anche dall’accensione dei termosifoni). Pertanto, con meno umidità nell’aria, la pelle si disidrata molto più facilmente, facendo emergere una superficie secca che, tra l’altro, mette in evidenza le rughe.

Soprattutto di notte, quindi, bisogna utilizzare una crema nutriente e densa per impedire che la pelle faccia emergere delle chiazze secche.

Segui il corretto ordine di applicazione dei prodotti di bellezza

L’applicazione dei prodotti di bellezza consiste nella loro stratificazione in ordine di spessore. Questa operazione è importantissima perché assicura che tutti i cosmetici funzionino correttamente rilasciando le loro proprietà. Inoltre, se non li usi seguendo i giusti passaggi, rischi che la pelle non assorba correttamente il maquillage.

L’ordine di utilizzo principalmente dalla consistenza del prodotto: più è leggera, prima va applicato sulla pelle. Ad esempio, i prodotti come gel e sieri sono estremamente leggeri e delicati, pertanto devono essere applicati prima dei cosmetici più pesanti come le creme. Se ciò non avviene, questi generano una barriera sulla pelle e impediscono l’assorbimento delle diverse texture.

Continua a utilizzare la protezione solare anche in autunno

Continua a usare la protezione solare anche quando arriva l’autunno, perché la pelle può venire danneggiata anche quando non è a contatto diretto con il sole. Infatti, anche se le radiazioni legate ai raggi ultravioletti sono decisamente maggiori durante l’estate queste non svaniscono durante gli altri periodi dell’anno, anzi.

La soluzione è molto semplice: basta utilizzare creme idratanti e prodotti come fondotinta e bronzer contenenti SPF. Oltre a levigare la pelle e a renderla luminosa, la proteggono evitando la comparsa di macchie o, nei casi peggiori, di malattie cutanee.