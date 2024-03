Crema antirughe per il viso: come scegliere le migliori da comprare online

I l segreto per contrastare e rallentare la comparsa dei segni dell’invecchiamento è sicuramente una skincare ad hoc che ti aiuti a mantenere la pelle tonica, elastica e idratata. Ecco le migliori creme antirughe sul mercato che puoi acquistare online, sia in farmacia che in profumeria.

Dai 25 anni in poi iniziano ad essere visibili i primi segni dell’invecchiamento cutaneo, ecco perché dovresti giocare d’anticipo e attivare una skincare routine strategica che comprenda anche una crema antirughe.

Crema viso antirughe come funziona

Le creme anti-age contengono ingredienti e principi attivi che agiscono sui segni dell’invecchiamento cutaneo, che comprendono tanto le rughe quanto le macchie scure.

Le rughe, più o meno profonde, si formano per mancanza di idratazione, ma anche perché dai 25 anni in poi inizia a diminuire la produzione di collagene ed elastina, responsabili dell’elasticità della pelle e quindi a impedire sia la formazione di rughe che il rilassamento cutaneo.

Ma allora cosa dobbiamo cercare in una buona crema antirughe? Per prima cosa l’acido ialuronico: fondamentale per mantenere la pelle idratata e la barriera cutanea forte e sana.

La prossima cosa da cercare sono sicuramente degli ingrediente attivi antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E che spesso si trovano anche insieme per una maggiore efficacia antirughe. La vitamina C e la vitamina E proteggono la pelle dallo stress ossidativo causato da fattori ambientali e stili di vita contrastando la formazione di radicali liberi.

Un altro ingrediente attivo molto efficace nel contrastare le rughe è il retinolo, perché favorisce il rinnovamento cutaneo e migliora l’elasticità della pelle, ma deve essere rigorosamente utilizzato di notte e di giorno bisogna applicare un fattore di protezione, poiché è un ingrediente fotosensibilizzante.

Prevenire è meglio che curare

Iniziare con una semplice ma efficace skincare routine antiage fin da giovani è fondamentale perché in questo modo si può ritardare il più possibile la comparsa delle rughe, cosa che è molto più semplice da fare che cercare di eliminarle.

A tal proposito, iniziare da subito con creme altamente idratanti e SPF - che difende dai danni causati rai raggi solari, una delle principali cause di invecchiamento cutaneo precoce - ti dà un certo vantaggio per il futuro.

Le migliori creme antirughe da acquistare online

Con tutte le premesse appena fatte, ecco le migliori creme antiviso che puoi acquistare. Ci teniamo a sottolineare, come facciamo ogni volta che parliamo di skincare e non solo, che per capire qual è la migliore crema antirughe per il tuo viso devi guardare l’effetto che ha un prodotto sulla pelle e che questo non dipende dal prezzo.

Guarda quindi gli ingredienti che una crema (o un siero) contiene per valutarne l’efficacia.

Filorga Time-filler 5 Xp Gel Viso Antirughe Viso E Collo 50ml

Euphidra Sr Trattamento Antirughe Crema Nutriattiva 40ml

La Roche-posay Hyalu B5 Crema Viso Anti-rughe Rimpolpante 40ml

Rilastil Hydrotenseur Crema Antirughe Ristrutturante 40ml

Etat Pur Peptide-4 Pro-collagene 5ppm 15ml

Eucerin Viso Q10 Active Crema Anti Rughe 50ml

Institut Esthederm Intensive Vitamine C Gel Crema Viso Illuminante 50ml

Collistar Attivi Puri Crema Vitamina C + Acido Ferulico 50ml

OleHenriksen Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer - Crema idratante Peptidi Collagene

Clarins Multi-Active Jour - Gel-Crema Prime Rughe

Drunk Elephant Protini™ Polypeptide Cream - Crema Idratante Viso Protini™ Polypeptide

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.