Vitamina C per la pelle: a cosa serve, quali sono i benefici e i prodotti da comprare online

Se c’è un ingrediente che non dovrebbe mancare mai nella tua routine di bellezza è proprio la vitamina C. Ebbene sì, quello che le mamme e le nonne ci raccomandano di assumere fin da bambine per fortificare il sistema immunitario, ha anche tantissimi benefici per la nostra pelle oggi che siamo cresciute.

Vitamina C pelle viso

Incarnato spento, un principio di discromie cutanee, perdita di tono o luminosità? La vitamina C è la risposta a tutti questi problemi.

Universalmente riconosciuta come un potente antiossidante, la vitamina C è il primo alleato nel combattere i segni del tempo e texture e tono della pelle irregolari. Antiossidante significa che combatte la comparsa di radicali liberi, la principale causa di invecchiamento che porta alla comparsa di rughe e segni sulla pelle.

Vitamina C pelle benefici

Poiché stimola la produzione di collagene, viene diminuito il rischio che si formino rughe e altri segni d’invecchiamento sulla pelle, così come la perdita di tono: il collagene è infatti la proteina responsabile della compattezza della pelle e una volta che inizia a degradare le conseguenze si leggono sul volto. A questo si aggiunge il potere illuminante della vitamina C, che regala alla pelle un effetto naturalmente glowy.

Vitamina C macchie pelle

La vitamina C - la forma stabilizzata del l’acido ascorbico - ha sulla pelle un grande potere antimacchia, tanto che è consigliata per rendere l’incarnato omogeneo e schiarire le discromie già esistenti, tanto quanto per prevenirle. L’ideale è utilizzare la vitamina C di giorno sotto l’SPF, così da potenziarne i benefici e, in una routine anti-age, utilizzare anche il retinolo la sera.

Vitamina C controindicazioni

Esistono due forme di vitamina C: quella stabilizzata che troviamo più spesso nei sieri e poi c’è l’acido ascorbico che è la sua forma più pura. In questo caso si trova in shot di bellezza che vanno attivati al primo utilizzo e hanno una durata di massimo 2 settimane, perché una volta esposto ad aria e luce l’acido ascorbico si ossida e perde efficacia.

La skincare mixology, ovvero mischiare principi attivi potenzialmente irritanti è una cosa da evitare sempre e comunque, quindi quando usi la vitamina C come attivo singolo, è meglio non mischiarla ad altri acidi potenzialmente irritanti, tuttavia non ci sono problemi se trovi dei sieri con il cocktail già pronto.

Un’altra appunto, soprattutto per chi ha la pelle sensibile, è quello di non puntare su formule con alte concentrazioni di vitamina C, perché rischiano di irritare la pelle: la vitamina C è già efficace a più basse concentrazioni, quindi non c’è bisogno di strafare pensando di ottenere risultati migliori.

Migliore vitamina C per il viso: sieri e molto altro

Sieri, creme e booster alla vitamina C possono davvero cambiare l’aspetto della tua pelle regalando un finish radioso: l’importante è scegliere il prodotto che meglio si inserisce nella tua beauty routine, senza stravolgerla.

