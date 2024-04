Le migliori creme antimacchia viso da comprare online

S e vuoi liberarti di tutte le piccole discromie cutanee una volta per tutte è il momento di dare una svolta alla tua skincare routine con queste creme antimacchia.

Le macchie cutanee sono un problema estetico che affligge la pelle, soprattutto del viso. L’origine di questi inestetismi della pelle è dovuta a diversi fattori, ma la cosa più importante è che si possono eliminare con la giusta skincare routine con creme viso antimacchia.

Come appena accennato, sono molteplici i motivi per cui compaiono le macchie cutanee sul viso, che possono essere dovute a situazioni post-infiammatorie come l’acne, oppure solari, dovute quindi alla ripetuta esposizione al sole senza protezione. Poi non dimentichiamo le macchie cutanee dovute a fattori ormonali, genetici e all’utilizzo di farmaci.

Le macchie cutanee possono essere più o meno estese e più o meno profonde e sono degli accumuli di melanina che agisce per proteggere la pelle. Se le macchie sul viso sono causate da una situazione temporanea e il danno è poco profondo, come quelle post infiamamtorie, vi si può porre rimedio con una crema antimacchia, o un siero con la stessa funzione.

Migliore crema schiarente macchie viso

Se non sei sicura dell’origine dell’iperpigmentazione sul tuo viso, la prima cosa da fare è quella di chiedere il parere di un dermatologo che ti saprà guidare nella direzione giusta, verso la miglior crema schiarente in farmacia o verso un trattamento dal medico estetico.

Le creme viso antimacchia hanno un’azione schiarente, perfezionante e uniformante. Tendenzialmente contengono un pool di acidi esfolianti che promuovono il rinnovamento cellulare, come l’acido glicolico o il retinolo, sono perfezionatori cutanei come la niacinamide e la vitamina B3 oppure contengono acido tranexamico, ingrediente star del momento che inibisce la melanogenesi.

Il dermatologo è sicuramente in grado di indirizzarti verso una crema schiarente o di tagliare su misura per te una skincare routine antimacchia.

Filorga Skin-Unify

Svolge un’azione anti-macchie ispirata ai trattamenti laser che associa vitamina C, glabridina ed estratto di alghe per ridurre efficacemente le macchie pigmentarie; un’azione riuniformante ispirata ai trattamenti peeling e un’azione illuminante, ispirata al medical strobing, con acido ialuronico rimpolpante associato ad un principio attivo levigante per restituire luminosità alla pelle.

BioNike Bionike Cosmeceutical Txa Clar Concentrato Depigmentate Acido Tranexamico 1,9% 30ml

Formula concentrata depigmentante di Acido Tranexamico e Niacinamide per inibire le attività enzimatiche della sintesi di melanina e controllarne la diffusione epidermica. Contribuisce a prevenire e correggere le principali ipercromie della pelle, localizzate o diffuse. Riduce la visibilità delle macchie, migliora la luminosità della pelle uniformando l’incarnato.

Skinceuticals Discoloration Defense Serum Trattamento Correttivo Per Ridurre La Visibilità Delle Macchie 30ml

Trattamento altamente potenziato per la correzione delle principali tipologie di iperpigmentazione, comprese macchie scure e segni post-acneici. Formulato con 1.8% di Acido Tranexamico, 5% di Niacinamide e 5% Hepes, questo innovativo siero correttivo diminuisce la visibilità delle discromie, dona luminosità e uniforma la pelle in sole 2 settimane. La presenza di ingredienti depigmentanti aiuta a ridurre la visibilità delle macchie, ne previene la ricomparsa, migliora la luminosità della pelle e uniforma l’incarnato.

Eucerin Anti-pigment Dual Serum Macchie Pelle

Un doppio siero con Thiamidol e Acido Ialuronico concentrato per una pelle uniforme e luminosa dove il Thiamidol riduce l'iperpigmentazione, prevenendone la ricomparsa con un uso regolare.

Dermalogica PowerBright Dark Spot System

Sistema in 2 fasi combina un siero da utilizzare quotidianamente e un esfoliante, per ridurre le macchie scure e controllare l'iperpigmentazione.

Lancôme Renergie H.F.C. Triple Serum

Il siero contiene acido ialuronico, niacinamide e vitamina C e acido ferulico e lavora contemporaneamente su volumi, idratazione, rughe e macchie scure.

Clarins Bright Plus gel-crema idratante anti-macchie

La formula, adatta a pelli delicate e sensibili, contiene semi di acerola e rose-myrtle, estratti di due super frutti dall’azione schiarente, contrasta il colorito spento e ripristina la luminosità. Un derivato della vitamina C aiuta a ridurre visibilmente le macchie scure, mentre i potenti estratti vegetali schiariscono e uniformano l’incarnato.

Sisley Photo-Blanc Le Correcteur Taches

Un trattamento per correggere le macchie con un'azione ultra-precisa, universale per ridurre la presenza di tutti i tipi di macchie dopo 15 giorni. Contiene un complesso brevettato con attivi di origine naturale riduce la dimensione e l'intensità di tutte le macchie contrastando anche l'ulteriore sviluppo di quelle più recenti.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.