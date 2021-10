Q uali sono i passaggi di bellezza che non devono mai mancare in autunno? Ecco cinque step essenziali per la tua beauty routine autunnale. Per sfoggiare un aspetto sano e al top anche in questa fresca e colorata stagione dell'anno.

Per chi di voi non ha ancora modificato la sua routine di bellezza adeguandola alle necessità che il corpo ha in questa nuova stagione autunnale, sappiate che è davvero il momento di farlo. Iniziando a seguire una beauty routine autunnale mirata e ricca di prodotti che potremmo definire essenziali, per fronteggiare al meglio il calo delle temperature e le aggressioni degli agenti esterni sul nostro corpo.

Ma quali sono gli step e i prodotti a cui non si può e non si deve proprio rinunciare durante l’autunno? Sicuramente non si tratta di una lista infinita di trattamenti ma solo di poche e semplici attenzioni che è bene dare a cadenza regolare (giornalmente e/o settimanalmente) a pelle e capelli. Per garantirgli il massimo della bellezza e del benessere anche durante questa nuova e coloratissima stagione. Ecco, allora, quali sono gli essenziali di bellezza da non trascurare mai nella vostra beauty routine autunnale.

Come cambia la pelle in autunno

Come vi sarà certamente capitato di notare, la vostra pelle a prescindere dalla tipologia (grassa, mista, delicata, normale, ecc.) durante la stagione autunnale tende a essere molto più secca di quanto non lo sia, invece, nelle altre stagioni dell’anno. Avete visto bene. In autunno, infatti, complice l’abbassamento delle temperature, agenti come il vento o la pioggia, gli stress subiti nel corso dell’estate appena conclusa, ecc., la pelle tende a disidratarsi e a seccarsi più facilmente.

Con tutta una serie di problemi correlati come la maggior propensione ad arrossarsi, irritarsi e/o infiammarsi. Per questo, quando si parla di beauty routine autunnale, ogni step e prodotto utilizzato deve tenere conto di questa nuova caratteristica della cute, agendo per contrastarla e ripristinare il corretto equilibrio della stessa.

Beauty routine autunnale: il detergente

Il primo tassello essenziale in una buona beauty routine autunnale, quindi, è la detersione. La base di ogni trattamento di bellezza che si rispetti. Pulire in profondità la cute, infatti, ne garantisce la massima salute e un aspetto sempre al top, lucente, roseo e sano.

Per essere sicure di non sbagliare, quindi, è importante scegliere il prodotto detergente più idoneo a seconda delle caratteristiche della vostra pelle:

se la cute è secca e tende a tirare, screpolarsi, risultando ruvida al tatto, il detergente migliore dovrà essere denso, “oleoso” e super delicato;

e tende a tirare, screpolarsi, risultando ruvida al tatto, il detergente migliore dovrà essere denso, “oleoso” e super delicato; quando la pelle è lucida, oleosa e tende a eccedere nella produzione di sebo significa che è grassa e si dovrà optare per un detergente neutro e antibatterico;

e si dovrà optare per un detergente neutro e antibatterico; se la cute è sensibile e delicata , tenderà a irritarsi e arrossarsi facilmente. Per questo si dovrà utilizzare un detergente leggero e non aggressivo;

, tenderà a irritarsi e arrossarsi facilmente. Per questo si dovrà utilizzare un detergente leggero e non aggressivo; quando la pelle è mista (grassa sulla zona T e secca sul resto del viso), invece, si dovrà diversificare la detersione con prodotti specifici per entrambe le peculiarità della cute;

(grassa sulla zona T e secca sul resto del viso), invece, si dovrà diversificare la detersione con prodotti specifici per entrambe le peculiarità della cute; infine, se la pelle è normale, rosea, morbida e levigata dovrete prestare attenzione a utilizzare un prodotto che non ne alteri il ph. Mantenendola sempre sana ed equilibrata.

L’esfoliante

Una volta pulita la pelle con il detergente giusto, un altro must have della beauty routine autunnale è l’esfoliante da utilizzare sia sul viso (non dimenticatevi anche le labbra) che sul corpo. Ma come? Tanto la cute in autunno non si vede! Vero, ma questo non significa che bisogna trascurarla. Una corretta esfoliazione, quindi, è un passaggio imprescindibile per una beauty routine autunnale coi fiocchi.

Ma attenzione a come la si esegue. Come detto, infatti, la pelle tende a essere più secca e sensibile. Ecco perché è bene optare per degli scrub naturali, delicati. Magari preferendo dei peeling enzimatici. Da eseguire con massaggi lenti, morbidi, superficiali. Evitando di aggredire la cute e stressarla ma aiutandola a liberarsi da eventuali impurità e cellule morte che ne impediscono la corretta ossigenazione e idratazione. Fondamentali per mantenerla in salute e bellezza.

Maschere viso, una coccola nella vostra beauty routine autunnale

E cosa si fa per detergere, nutrire e rinvigorire la pelle in modo profondo e super efficace? Ovviamente una bella maschera. Sì, anche in autunno. Ovviamente tenendo conto della caratteristiche della pelle in questa stagione e delle sue necessità.

Proprio per questo, quando si parla di beauty routine autunnale e maschere, la scelta dovrà ricadere su un prodotto delicato, ricco di nutrienti e proprietà idratanti, che preservi l’equilibrio dell’epidermide agendo in profondità ma senza aggredire la cute. Perfette quindi le maschere in stoffa, per lenire e pulire la pelle delicatamente e aiutarla ad accogliere il trattamento autunnale più importante di tutti, l’idratazione.

Idratante, il must have autunnale

Un passaggio obbligatorio per prendersi cura della cute in modo mirato, soprattutto se tende a essere secca, poco elastica e facili agli arrossamenti a causa del cambio di stagione. Un mai più senza della beauty routine autunnale, da eseguire più volte al giorno diversificando l‘idratante a seconda della zona da trattare (corpo, viso, contorno occhi, occhi, ecc.).

E prestando la massima attenzione ai prodotti che si utilizzano:

creme idratanti ricche di principi e corpose, in caso di pelle secche;

prodotti sebo normalizzanti e protettivi meglio se liquidi se la pelle è grassa o mista;

e protettivi meglio se liquidi se la pelle è grassa o mista; lozioni lenitive, nutrienti ed emollienti se la cute è sensibile.

Avendo cura di evitare prodotti generici o quelli che fanno parte della vostra comfort zone, da cui in autunno è meglio uscire in favore di trattamenti più nutrienti, delicati e super idratanti. E ovviamente prestando la massima attenzione a scegliere dei prodotti specifici e diversificati per il corpo (benissimo anche gli oli vegetali), il viso e il delicatissimo contorno occhi.

E le labbra?

Attenzione poi a non dimenticarsi dell’idratazione delle vostre labbra. Anche loro in questa stagione tendono a seccarsi maggiormente, creando piccoli tagli che possono minarne la bellezza e soprattutto provocarvi dolore. Ecco perché è sempre bene che nella vostra beauty routine autunnale non manchi mai un buon burro cacao o balsamo per le labbra. Per idratarle a seconda della necessità avendolo sempre a portata di mano.

Beauty routine autunnale e capelli

Infine, un altro tassello essenziale per la cura del nostro corpo e per una beauty routine autunnale che sia davvero completa ed efficace, riguarda la nostra chioma. Anche i capelli, infatti, soffrono per il cambio di stagione (avrete sicuramente notato che proprio in autunno tendono a cadere molto più spesso e in una quantità maggiore). E il motivo, oltre ai vari agenti esterni a cui sono sottoposti e al normale rinnovamento della chioma, è sempre la maggior secchezza della cute, che aumenta la produzione di sebo, di forfora, sfibra le fibre del capello e causa la comparsa di doppie punte e del classico effetto crespo.

Ecco perché è bene correre ai ripari e non dimenticarsi dell’hair routine autunnale che oltre a shampoo e balsamo delicati, nutrienti, naturali e protettivi, deve comprendere anche l’utilizzo di:

maschere ricche di principi e vitamine , per idratare e rinvigorire la chioma e schermarla dagli agenti esterni;

, per idratare e rinvigorire la chioma e schermarla dagli agenti esterni; oli naturali come quello di cocco, ricino o argan, da applicare sulla chioma per idratarla e donarle tutta la bellezza che merita.

Pochi passaggi essenziali da non trascurare mai all’interno della vostra beauty routine autunnale. Garantendovi un aspetto super wow con o senza make up, e donando a tutto il corpo il massimo benessere. Per affrontare queste fresche giornate d’autunno con tranquillità e un beauty look naturale, sano e sempre strepitoso.