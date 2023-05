L e nozze di Francesca Ferragni si avvicinano e il beauty look con le sorelle Chiara e Valentina è favoloso!

Le sorelle Ferragni si preparano al grande giorno di Francesca con beauty look favolosi e assolutamente da copiare! Ormai manca davvero poco: presto infatti la 34enne sposerà lo storico fidanzato Riccardo Nicoletti da cui ha avuto il primogenito Edoardo. Un evento importantissimo in cui, ovviamente, le sorelle avranno un ruolo fondamentale. Chiara e Valentina infatti saranno le damigelle della sposa.

In occasione dell’ultima prova dell’abito – che sarà firmato Atelier Emé – le sorelle Ferragni hanno postato su Instagram alcune foto che le ritraggono tutte insieme, sorridenti e felici. Se le vestaglie champagne non lasciano presagire nulla riguardo il look che sfoggeranno, il make up delle tre donne sembra fornirci qualche informazione.

Le sorelle Ferragni infatti hanno stili molto diversi quando si parla di trucco. Chiara, ad esempio, adora l’eyeliner e non ci rinuncia mai. L’imprenditrice digitale sa bene come esaltare lo sguardo e sfrutta questo prodotto immancabile nel suo beauty case. Dopo aver sperimentato l’eyeliner grafico, quello bianco e quello glitter, Chiara ha deciso di puntare su un eyeliner incappucciato, l’ideale per evidenziare i suoi occhi azzurri e regalare un effetto lifting. L’idea in più? La matita nera nella rima inferiore, l’ideale per un effetto cat eye ancora più marcato.

Per Chiara anche le sopracciglia sono fondamentali. L’influencer adora sfoggiarle pettinate all’insù, utilizzando semplicemente un piccolo pettine e un gel fissante. Infine nel make up di Chiara non può mancare un suo cavallo di battaglia: l’overlining labbra. Questa tendenza, lanciata da Kim Kardashian, è stata poi adottata da tantissime altre star. Il segreto per labbra effetto pump infatti sta nell’applicare la matita leggermente oltre il contorno della bocca, sfumando e usando poi un rossetto nude.

Se Chiara Ferragni va pazza per l’eyeliner, sua sorella Valentina adora il trucco like a doll. Nello scatto pubblicato su Instagram infatti sfoggia sopracciglia super definite e scure che incorniciano lo sguardo. Il segreto del suo make up? Ciglia lunghissime e un ombretto sui toni del rosa. Il consiglio per replicare il trucco di Valentina è quello di usare lo stesso prodotto come blush, ombretto e rossetto per un effetto omogeneo e favoloso!

Perfetto pure lo stile di Francesca Ferragni che non si smentisce e punta su un make up super naturale. Fan del beauty clean, la sorella di Chiara punta sulla cura della pelle e su una base leggera per essere sempre perfetta, ma naturale. E chissà se farà questa scelta anche il giorno delle nozze quando, finalmente, scopriremo i beauty look delle Ferragni.