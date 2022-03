C hiara Ferragni ci fa sognare con l'eyeliner bianco, trend della prossima stagione

L’eyeliner bianco è il nuovo trend (di cui non potrai più fare a meno) lanciato da Chiara Ferragni. A Parigi per assistere alla Fashion Week, l’imprenditrice digitale ha reinterpretato il beauty look della sfilata Dior haute couture, puntando su un double eyeliner da copiare subito!

D’altronde che il colore bianco per evidenziare lo sguardo fosse tornato di moda era ormai chiaro. Nelle scorse settimane l’eyeliner white era apparso sugli occhi di tantissime celebrità, da Ariana Grande a Lady Gaga, passando per Rihanna e Sophie Turner. Non a caso è diventato uno dei pezzi immancabili nelle collezioni trucco di tanti brand, essenziale per creare un make up avveniristico e dal tocco vintage.

Il bello dell’eyeliner bianco è che ha la capacità di “aprire” lo sguardo, come dimostra Chiara Ferragni a Parigi. L’influencer più famosa al mondo ha così anticipato i tempi, mostrandoci uno dei must have della bella stagione in arrivo.

A rendere unico l’eyeliner bianco è il fatto che mette al centro lo sguardo, definendo e illuminando gli occhi. Al tempo stesso, il suo alter ego di colore nero, ha la capacità di sottolinearli e donare profondità. Il trucco di Chiara dunque mescola luce e intensità ed è davvero favoloso! Per completare il suo beauty look, la moglie di Fedez ha scelto una base tanto semplice quanto perfetta, con sopracciglia curatissime e labbra impreziosite da lipstick nude effetto gloss, ingrandite con la tecnica dell'overlining.

Il segreto per replicare il make up della Ferragni è molto semplice. Crea una base bianca con una super coda, allungandola quanto basta, poi aggiungi una linea di eyeliner nero, applicando il prodotto proprio vicino alla rima cigliare. Attenzione però, proprio come ci ha insegnato Chiara, l’eyeliner – soprattutto bianco – ci permette di giocare con il make up e sperimentare. Per prima cosa puoi utilizzarlo, per rendere più vivaci altri colori, usandolo come base al posto della pelle.

Questo prodotto si presta anche per realizzare un trucco grafico. Potresti, ad esempio, creare una linea per incorniciare tutto l’occhio aggiungendo poi la bordatura nera classica. L’eyeliner si può inoltre impreziosire con delle microperle, come abbiamo già visto durante le sfilate di Parigi, o usare per ideare una semplicissima linea orizzontale. Chi ha voglia di osare invece potrebbe puntare sul kajal in versione bianca, con il colore applicato sia nella rima inferiore interna che superiore.