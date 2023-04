Eccentrico e brillante: che stile il lip gloss con i glitter di Soleil Sorge

V oglia di brillare con stile e originalità? Fate come Soleil Sorge e il suo lip gloss con glitter. Per sfoggiare un beauty look con effetto shine assicurato

Quando si tratta di brillare Soleil Sorge sa davvero come fare. E non solo per la sua personalità unica e per il fascino indiscusso che la caratterizza. Ma anche per come sa usare i prodotti makeup più di tendenza donando al suo viso un beauty look assolutamente unico e a dir poco da capogiro. Un esempio? Beh, vi basta guardare le ultime foto postate sul suo profilo Instagram per farvi un’idea, applaudendo al lip gloss con glitter sfoggiato dall’influencer che è un tripudio di luce, colore ed eccentricità.

Come dire, se si deve vedere che lo faccia senza possibilità di tentennamento. E con questa scelta tutt’altro che banale, Soleil Sorge ha davvero fatto centro, ottenendo un look che sa come farsi notare e che siamo già pronte a copiare di pari passo. E per fortuna non ci vuole poi molto. Perché tutta l’attenzione è indirizzata alle labbra che, al di là del fantastico broncio dell’influencer (e anche per questo ci vuole abilità e maestria) punta tutto su un unico prodotto di makeup.

Un alleato di brillantezza, originalità e si, anche di fascino. Il lip gloss con glitter, super colorato, luminoso e dall’effetto wow assicurato. Un prodotto che anche da solo fa l’intero beauty look e che, sapientemente abbinato a un makeup nude super naturale o a un trucco che richiami ai colori dello stesso, magari con una passata di ombretto sugli occhi, saprà come rendere il vostro viso un concentrato di luce e di magnetismo eccezionale. Un makeup dalla difficoltà zero ma dall’effetto al cento per cento assicurato.

Un tocco di stile che definire pazzesco è poco. E che, unendo al lip gloss con glitter la vostra personalità e il vostro carattere unico, vi permetterà di diventare le protagoniste indiscusse di ogni occasione in cui decidere di sfoggiare le vostre labbra in versione super shine. Che dire, non vi resta che provare e lasciarvi tentare dal beauty look di Soleil, per labbra pazzesche e uno stile davvero cool.