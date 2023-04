Elisa Maino, il beauty look è pazzesco. Ma c’è un trucco

V oglia di cambiamento nel look in perfetto mood primaverili? Ecco le sopracciglia bionde (fake) di Elisa Maino, un trend da copiare e che vi farà impazzire.

Ah la Primavera! Questa folle stagione che fa venire voglia di fare pazzie e di uscire dal torpore dell’inverno con una pieno di energia e una ventata di rinnovamento. Magari provando un colpo di testa (ops, di sopracciglia) come quello sfoggiato da Elisa Maino sul suo profilo Instagram.

E poco importa se si tratta di un fake, come ammesso dalla talentuosa scrittrice e influencer italiana, il tentativo ha comunque fatto centro, conquistando i suoi follower e chi di noi stava pensando a come donare al proprio viso un aspetto nuovo e in perfetto mood primaverile.

Che lo si faccia per finta o no, con una tinta momentanea o optando per una decolorazione più duratura una cosa è certa: a giudicare dal risultato mostrato da Elisa Maino, il trend delle sopracciglia bionde potrebbe davvero essere la svolta della Primavera più cool del momento. Ovviamente facendolo fare a chi di dovere e senza improvvisare nulla.

Dopo tutto esiste biondo e biondo e per poter sfoggiare delle sopracciglia come quelle di Elisa Maino, che nonostante il colore (fake) più chiaro sanno valorizzare a pieno i suoi colori tipicamente mediterranei, è bene affidarsi alla mani di chi capisce alla perfezione il vostro colore. Il tono e sottotono della pelle, ogni minima sfumatura delle vostra chioma, potendo creare una nuance che si adatterà benissimo al vostro viso e che vi garantirà di sfoggiare delle sopracciglia bionde da capogiro.

Un beauty look che lascia davvero senza fiato e che se volete imitare in ogni singolo dettaglio non può mancare anche di un leggerissimo trucco occhi nei toni del rosa, di una bella passata di mascara volumizzante per ciglia dall’effetto extra long, una linea di eyeliner sia sulla rima superiore che sulla rima inferiore e un bello strato di rossetto e gloss sulla labbra e finire il tutto.

Come dire, Elisa Maino sa come valorizzarsi e lo fa benissimo anche quando lo fa per finta o per gioco. Di vero, però, rimane la sua abilità nel creare dei beauty look mozzafiato. Un makeup che a noi non resta che copiare e imparare a replicare alla perfezione, regalandosi un trucco da dieci lode assolutamente strepitoso in ogni dettaglio.